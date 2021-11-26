Những đối tượng có nguy cơ bị nhiễm trùng đột phá và trở nặng sau tiêm 2 mũi vaccine COVID-19

Sức khỏe 26/11/2021 13:49

Các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng nhiều người được tiêm chủng đầy đủ nhưng chưa được tiêm mũi tăng cường phải nhập viện do nhiễm COVID-19 đột phá và trở nặng.

Một phân tích của Tạp chí Wall Street cho thấy rằng những người được tiêm chủng đầy đủ, người cao tuổi và người có bệnh lý nền là các đối tượng có nguy cơ cao phải nhập viện do nhiễm COVID-19 đột phá. Đặc biệt, những người mắc bệnh tiểu đường, bệnh phổi mạn tính, bệnh thận và người có hệ thống miễn dịch suy giảm có nguy cơ cao nhiễm đột phá và trở nặng.

Giới chức y tế lưu ý, ngày càng có nhiều người được tiêm chủng đầy đủ nhưng chưa được tiêm mũi tăng cường phải nhập viện do nhiễm COVID-19 đột phá.

 

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Những người có bệnh nền thường nguy cơ cao nhiễm đột phá và trở nặng - Ảnh: Internet

Do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) không công bố số liệu thống kê về các ca nhiễm đột phá, Tạp chí Wall Street đã dựa vào dữ liệu y tế của 21 triệu người được tiêm chủng đầy đủ và các báo cáo của nhà nước cũng như các dữ liệu tư nhân để đưa ra kết luận trên. Điển hình như những người được tiêm phòng đầy đủ mắc bệnh tiểu đường, bệnh phổi mạn tính và thận mạn tính có nguy cơ nhập viện do COVID-19 cao gấp đôi so với những người không mắc các bệnh lý này, theo dữ liệu của công ty Truveta Inc. tổng hợp từ hồ sơ bệnh án của 1,7 triệu người đã tiêm chủng đầy đủ.

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Ngày càng có nhiều người được tiêm chủng đầy đủ nhưng chưa được tiêm mũi tăng cường phải nhập viện do nhiễm COVID-19 đột phá - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp nhiễm trùng đột phá đều dẫn đến nhập viện, nhưng một số yếu tố như bệnh nền khiến khả năng này xảy ra cao hơn. Được biết, số người tiêm chủng đầy đủ không có bệnh nền chỉ chiếm 7,5% các trường hợp đột phá dẫn đến nhập viện.

Ngoài ra, người cao tuổi cũng là nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương do tuổi tác làm hệ thống miễn dịch suy yếu. Dữ liệu từ Epic Health Research Network cho thấy, khoảng 80% ca tử vong trong các trường hợp nhiễm đột phá là ở những người từ 65 tuổi trở lên.

Thanh Hoá: Thêm một người tử vong sau khi tiêm mũi 2 vắc-xin Vero Cell phòng COVID-19

Thanh Hoá: Thêm một người tử vong sau khi tiêm mũi 2 vắc-xin Vero Cell phòng COVID-19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm một người phụ nữ ở huyện Nông Cống tử vong sau khi tiêm vắc xin Vero Cell mũi 2 để phòng COVID-19.

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Từ khóa:   nhiễm COVID-19 tiêm chủng vaccine covid-19 người có bệnh lý nền

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