Nhịn 'yêu' tưởng tốt nhưng lại tiềm ẩn 6 tác hại, coi chừng sức khỏe 'lâm nguy'!

Sức khỏe 22/06/2023 14:43

Nếu nhịn 'yêu' trong thời gian dài, chị em có thể sẽ nhận được những hậu quả 'khôn lường' cho sức khỏe: già nhanh hơn, trí nhớ suy giảm, 'cô bé' dễ bị bệnh,...

Dễ nhiễm bệnh phụ khoa

Khi cơ thể không thường xuyên được thỏa mãn, “cô bé” khô hạn sẽ khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh phụ khoa như viêm cổ tử cung hay viêm xương chậu… về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất nguy hiểm đến sức khỏe và sinh sản.

Nhức mỏi và đau khắp người

Hoạt động tình dục giải phóng một loại hormone tiết ra từ não có tên là endorphin có thể giúp giảm đau nhức đầu, lưng nhanh. Đây là một cách tốt để giúp phụ nữ thoát khỏi những cơn đau nhức thường gặp. Đặc biệt, chị nếu đạt cực khoái khi "yêu" thì ngưỡng chịu đau sẽ tăng lên. Ngoài ra, "chuyện yêu" còn góp phần giúp giảm đau do viêm khớp hay đau bụng kinh.

Nhịn 'yêu' tưởng tốt nhưng lại tiềm ẩn 6 tác hại, coi chừng sức khỏe 'lâm nguy'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng tới tâm trạng

Lười biếng chuyện chăn gối còn làm thay đổi tâm lý của người phụ nữ. Họ sẽ dễ dàng trở nên cáu gắt, nổi nóng hay mất tập trung. Nguyên nhân là vì sự thiếu hụt của các hormone hạnh phúc như oxytocin và endorphin mà những hormone này sẽ được sản xuất ra khi phụ nữ đạt cực khoái giúp an thần, ức chế sự tăng sinh cortisol (hormone làm tăng stress và căng thẳng).

Già nhanh hơn

Điều này đã được khoa học chứng minh, phụ nữ nếu có đời sống chăn gối viên mãn, điều độ và thường xuyên sẽ giúp tinh thần thoải mái, trẻ trung và yêu đời, hạnh phúc hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu thiếu “yêu”, cơ thể dễ sinh buồn bực, cáu gắt, ức chế tâm lý khiến quá trình lão hóa nhanh hơn.

Nhịn 'yêu' tưởng tốt nhưng lại tiềm ẩn 6 tác hại, coi chừng sức khỏe 'lâm nguy'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm trí nhớ

Những cặp vợ chồng có đời sống "chăn gối" viên mãn có trí nhớ tốt hơn ở tuổi trung niên. Vì quá trình quan hệ tình dục sẽ kích thích việc tạo ra tế bào thần kinh trong vùng hippocampus - vùng não chịu trách nhiệm cho việc ghi nhớ.

Một cuộc "yêu" thăng hoa sẽ giúp cho não bộ "hưng phấn" kéo dài trong khoảng 2 ngày, giúp gắn kết vợ chồng. Nếu "nhịn yêu" kéo dài, chị em có thể mất đi phần nào sự hài lòng trong mối quan hệ với nửa kia. Một mối quan hệ tình dục lành mạnh, hạnh phúc là khi các cặp đôi "yêu" ít nhất một lần/tuần. Khi mang đến cảm giác hài lòng cho người ấy, bản thân người phụ nữ cũng vui vẻ, tự tin, góp phần vun đắp lòng tin, sự gắn bó, thấu hiểu.

Kinh nguyệt không đều

Lâu ngày  không quan hệ tình dục sẽ làm rối loạn nội tiết tố và chu trình hoạt động của não bộ - tuyến yên - buồng trứng dẫn tới rối loạn kinh nguyệt. Khi đó chị em có thể bị rong kinh, thiểu kinh,... Nếu là chuyện ấy với tần suất điều độ thì sẽ giúp cơ sàn chậu co bóp tốt hơn, tăng cường lượng máu lưu  thông tới khu vực này và điều tiết lại tình trạng rối loạn các hoạt động trên;

Nhịn 'yêu' tưởng tốt nhưng lại tiềm ẩn 6 tác hại, coi chừng sức khỏe 'lâm nguy'! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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