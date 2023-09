Mọi người thường nghĩ rằng những người hay uống rượu bia là những người dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, bạn có thể bị gan nhiễm mỡ ngay cả khi bạn uống ít hoặc không uống rượu. Đây được gọi là 'gan nhiễm mỡ không do rượu'.

Mọi người thường nghĩ rằng những người hay uống rượu bia là những người dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, bạn có thể bị gan nhiễm mỡ ngay cả khi bạn uống ít hoặc không uống rượu. Đây được gọi là 'gan nhiễm mỡ không do rượu'.

Gan nhiễm mỡ không do rượu chủ yếu do béo phì hoặc các bệnh khác. Theo Hiệp hội Gan Hàn Quốc, 58-74% người béo phì và 10-24% những người bị gan nhiễm mỡ không do rượu. Gan nhiễm mỡ không do rượu có thể xảy ra ngay khi bạn mắc bệnh tiểu đường, tăng mỡ máu hoặc giảm cân đột ngột.

Vấn đề là gan nhiễm mỡ không do rượu có thể dẫn đến viêm gan nhiễm mỡ nếu không được điều trị. Viêm gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến xơ gan, trong đó chức năng gan bị yếu đi, có thể tiến triển thành ung thư gan.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, phương pháp điều trị chủ yếu là giảm cân, ăn kiêng và tập thể dục thường xuyên. Đặc biệt, khi lượng vận động tăng lên, nguy cơ bị xơ gan, suy nhược cơ thể và bệnh tim mạch giảm đi đáng kể.

Vào tháng 2 năm nay, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Lee Min Jong và Jeon Ho Soo thuộc Bệnh viện Ewha thuộc Đại học Seoul và giáo sư khoa nội tiêu hóa Kim Seung Eop tại Bệnh viện Severance cho biết "Khi lượng vận động tăng lên thì nguy cơ xơ gan và bệnh tim mạch ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu đã giảm đi đáng kể, và ở nhóm nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch của việc vận đồng thậm chí còn lớn hơn." Nghiên cứu này được thực hiện trên 11.690 bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu được đánh giá hoạt động thể chất khi tham gia chương trình kiểm tra sức khỏe từ năm 2014 đến năm 2020.

(Theo Chosun)

Những cách làm dịu da khô mà bác sĩ da liễu khuyên dùng: Áp dụng ngay thôi nào các nàng! Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí về da liễu vào tháng 9 năm ngoái đã chỉ ra rằng ngứa da có thể khiến bạn tiêu tốn trung bình 274.921 USD (Xấp xỉ trong cuộc đời. Ngứa có thể cản trở giấc ngủ và có liên quan đến lo lắng và trầm cảm. Vì vậy chúng tôi đã tổng hợp những phương pháp để làm dịu làn da khô được bác sĩ khuyên dùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nham-tuong-chi-nhung-nguoi-uong-ruou-bia-moi-mac-benh-gan-nhiem-mo-ban-dang-sai-lam-day-460646.html