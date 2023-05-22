Nam thanh niên mắc căn bệnh 'hiểm' do quan hệ nhiều với bạn tình 'đồng giới'

Sức khỏe 22/05/2023 13:57

Các bác sĩ cho biết, đây là một trong những trường hợp mắc bệnh hiếm gặp ở người trẻ và vô cùng nguy hiểm.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 21/5/2023, tại Hội nghị khoa học thường niên Liên chi hội Da liễu TPHCM lần thứ 19, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Thơ, Phó trưởng khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TPHCM đã cảnh báo về việc người trẻ mắc giang mai ác tính ngày một nhiều. 

Nam thanh niên mắc căn bệnh 'hiểm' do quan hệ nhiều với bạn tình 'đồng giới' - Ảnh 1
Người trẻ mắc giang mai ác tính ngày một nhiều - Ảnh: Báo Dân Trí

Bác sĩ cho biết, có 2 trường hợp là 2 thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ. Trường hợp đầu tiên là một bệnh nhân nam ngụ tỉnh Đồng Tháp chỉ mới 19 tuổi. Bệnh nhân cho biết có nhiều hơn 2 bạn tình và đã nhiều lần quan hệ đồng giới. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm HIV cách đây 5 năm, đang điều trị thuốc ARV. Qua quá trình xét nghiệm, sàng lọc, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm giang mai trên nền HIV sẵn có. Kết quả cho thấy người này nhiễm giang mai ác tính.

Trước đó, bệnh nhân đã đến bệnh viện tỉnh khám khi phát hiện trên da xuất hiện nhiều vết loét chảy dịch mủ ở miệng, cằm kèm sưng các khớp. Anh được điều trị kháng sinh, kháng viêm và giảm đau, nhưng theo thời gian, tình trạng không cải thiện và ngày một nặng hơn. Các mảng loét cũ đóng mài đen, đồng thời xuất hiện nhiều vết loét mới, khiến bệnh nhân lo lắng.

Nam thanh niên mắc căn bệnh 'hiểm' do quan hệ nhiều với bạn tình 'đồng giới' - Ảnh 2
Bệnh nhân đã đến bệnh viện tỉnh khám khi phát hiện trên da xuất hiện nhiều vết loét chảy dịch mủ ở miệng, cằm kèm sưng các khớp - Ảnh: Internet

Đồng vụ việc, theo thông tin từ báo VnExpress, vào năm 2017, Bệnh viện Da liễu TP HCM cũng tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân ở quận Bình Thạnh, 27 tuổi.

Người này cũng có tiền sử nhiễm HIV và có quan hệ tình dục đồng giới qua đường hậu môn. Trước khi đến khám, bệnh nhân này gặp phải tình trạng loét da cạnh hậu môn một tháng. Khám da toàn thân ghi nhận nhiều vết loét sâu, rỉ dịch có mùi hôi, không đau, được xét nghiệm và chẩn đoán giang mai ác tính.

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Từ khóa:   mắc bệnh giang mai quan hệ đồng giới sức khỏe

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