Liệu bạn đã biết rõ lá dứa có tác dụng gì? 

Có rất nhiều món ăn truyền thống có dùng lá dứa . Khi nấu chè, làm kem, gói bánh, luộc sắn… đều bỏ vài lá dứa thơm vào nồi làm thức ăn có mùi thơm hấp dẫn. Có nhiều vùng, người ta còn giã nát hoặc xay nhuyễn lá dứa, vắt lấy nước cốt, trộn chung với gạo nếp, dùng để gói bánh chưng. Như vậy vỏ bánh sẽ có màu xanh mướt, hương thơm hấp dẫn. Hiện nay, không chỉ dùng trong nấu ăn, lá dứa còn có tác dụng trong y học dùng để phòng và điều trị bệnh. Tuy nhiên, ít ai biết được điều này. Vì thế lá dứa có tác dụng gì , phần lớn chỉ có những người học y và có hứng thú nghiên cứu y học mới nắm rõ.

Lá dứa còn có tên gọi khác như là lá nếp thơm, dứa thơm. Nó là loài thực vật dạng cây thảo miền nhiệt đới. Thường xuyên được dùng làm gia vị trong ẩm thực Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Philippines…

Bên cạnh công dụng tạo mùi, màu xanh của lá dứa cũng giúp tạo màu sắc tự nhiên cho các loại món ăn, trở nên bắt mắt hơn. Nhờ vào mùi và màu sắc tự nhiên lá dứa được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp. Người ta sử dụng lá dứa để sản xuất các loại đồ uống, nước giải khát như trà, nước ngọt, bánh kẹo, trà sữa…

Các nhà khoa học đã xác định được cây dứa có chứa các thành phần hóa học là 3-metyl-2(5H)-furanon (83,82%); 2-axetyl-1-pyrrolin (3,15%) là chất gây mùi thơm nếp đặc trưng. Làm cho món ăn có mùi vị thêm phần hấp dẫn. Với mùi thơm tự nhiên, thanh mát, hương lá dứa rất thành công trong việc tạo mùi vị cho kem, rau câu hoặc đồ nếp như là xôi.

Hơn thế nữa, loại lá này còn chứa một lượng lớn chất xơ, Glycosides, Alkaloid… góp mặt trong nhiều công thức làm đẹp được các bóng hồng yêu thích. Là cứu tinh cho làn da cháy nắng.

Lá dứa được dùng nhiều trong thực phẩm và y học

Các chị em chỉ cần ngâm mình vào bồn tắm có hòa lẫn trà lá dứa sẽ thấy làn da được làm dịu nhanh chóng. Bên cạnh đó, lá dứa còn giúp bạn hô biến mái tóc trở nên đen óng ả như dưỡng ngoài tiệm. Bạn chỉ cần đun sôi nắm lá dứa thơm trong nước rồi để qua đêm cho cô đặc. Sau đó, dùng gội đầu thường xuyên sẽ giúp mái tóc đen hơn.

Không chỉ dừng lại ở đó, hiện nay lá dứa còn được dùng nhiều trong việc điều trị bệnh. Giàu chất xơ, enzyme và nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe. Y khoa ghi nhận lá dứa có tác dụng tuyệt vời trong việc giải cảm, ổn định đường huyết, tốt cho thần kinh, giảm đau…

Vì vậy, loại cây này được nhân giống rộng rãi. Ở nước ta, lá dứa được ở ba miền. Có thể thu hái quanh năm. Thông thường, sau khi trồng từ 1 - 1,5 tháng, cây lá dứa sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. Sang tháng thứ 2 là cây bắt đầu đẻ nhánh và sẽ thu hoạch được nhiều hơn.

Lá dứa có công dụng gì?

Hiện nay, có nhiều công trình khoa học đã công nhận về các tác dụng của lá dứa. Trong Đông y thường dùng lá dứa để chữa các bệnh đau nhức xương khớp, gút, ho, viêm phế quản. Đặc biệt, lá dứa được sử dụng để ổn định đường huyết cho người bị tiểu đường tuýp 2, sử dụng lâu dài mà không hại nội tạng.

Lá dứa chữa tiểu đường

Tiểu đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính. Cơ thể không sử dụng được glucose do thiếu hụt sản xuất insulin hoặc không sử dụng được insulin hoặc cả hai. Bước vào tiểu đường type II, lúc này cơ thể có sự đề kháng insulin, sử dụng rất kém insulin. Đến một lúc nào đó tế bào beta đảo tụy suy giảm chức năng, không thể tiết insulin đầy đủ thì rất nguy hiểm. Lúc đó cần phải cung cấp insulin ngoại sinh cho cơ thể.

Lá dứa dùng để chữa bệnh tiểu đường rất hiệu quả

Để làm giảm tình trạng này, bạn hãy sử dụng bài thuốc từ lá dứa. Nhờ các thành phần như glycosides và alkaloid, chất diệp lục, bromelin, các axit hữu cơ. Cùng các chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn gốc tự do phá hủy thành mạch máu. Đồng thời, tham gia vào quá trình tạo máu rất tốt cho người tiểu đường.

Bạn hãy lấy lá dứa với liều lượng vừa đủ, rửa sạch, phơi nắng cho khô. Sau đó thái nhỏ, nấu nước. Uống như nước trà mỗi ngày để hỗ trợ điều trị và phòng chống tiểu đường. Cụ thể là nếu bạn lấy chừng 10 lá dứa thì cắt nhỏ nấu cùng với 2,5 lít nước, đun cho đến khi còn 2 lít nước là uống.

Khi sử dụng cách chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa thì bạn không nên nôn nóng. Bởi phương pháp này không đạt hiệu quả ngay, phải kiên trì trong một thời gian mới thấy được kết quả. Vì vậy, lá dứa có trị tiểu đường không? Hiệu quả ra sao còn phụ thuộc một phần vào sự kiên trì sử dụng của người bệnh.

Bởi thành phần chất xơ, chiết suất có trong lá dứa thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động mạnh. Đồng thời đóng vai trò là chất hạ đường huyết cho người bệnh tiểu type II đường đã được một nghiên cứu của Mỹ chứng minh. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng bài thuốc từ lá dứa để điều trị bệnh tiểu đường.

Để tăng hiệu quả điều trị, bên cạnh đó, người bệnh cần xây dựng một chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học. Giữ cho lượng carb ổn định – ăn cùng một lượng vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, giữ cho lượng đường trong máu không bị tăng vọt hoặc giảm quá thấp. Đặc biệt luôn tập thể dục thể thao điều độ, duy trì tinh thần lạc quan. Đây chính là biện pháp hỗ trợ đắc lực cho phác đồ điều trị bệnh tiểu đường, giúp cơ thể sử dụng insulin tốt hơn.

Lá dứa trị đau khớp

Lá dứa cũng là một trong những vị thuốc được dùng để điều trị chứng bệnh thấp khớp, đau nhức, mỏi hay tê khớp. Đầu tiên, bạn hãy cho ½ chén dầu dừa vào nồi, đun sôi. Sau đó cho thêm 3 lá dứa thơm vào cùng, rồi tắt bếp. Khuấy đều cho đến khi lá dứa với dầu dừa nguội hẳn. Thoa hỗn hợp này lên vị trí khớp bị sưng và đau nhức. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy hiệu quả, giảm hẳn các cơn đau nhức khớp xương, việc vận động trở nên dễ dàng hơn.

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Lá dứa còn có hiệu quả tốt trong trị đau khớp

Bầu ăn lá dứa được không?

Lá dứa còn là một loại thảo mộc an toàn cho mẹ bầu trong thời kỳ mang thai. Việc uống trà lá dứa hay lấy nước cốt lá dứa để làm bánh, nấu xôi, nấu nước sâm… vừa tốt cho mẹ và sự phát triển của bé. Đồng thời đem lại rất nhiều lợi ích khi mang thai như giảm mệt mỏi và các triệu chứng nghén, ngừa tiền sản giật và tiểu đường thai kỳ… Đây là một trong những nỗi sợ ám ảnh của các mẹ khi mang thai.

Đặc biệt, uống nước lá dứa sẽ giúp mẹ bầu giảm được tình trạng phù nề, chuột rút, việc đi lại trở nên dễ dàng hơn. Do đó, hàng ngày, mẹ hãy dùng lá dứa tươi hoặc khô đều được, cho vào ấm hãm trà. Thêm một vài lát gừng để tăng cường lưu thông máu rồi thưởng thức. Uống nước này còn giúp mẹ bầu có cảm giác ăn ngon miệng, tăng sự thèm ăn, đồng thời loại bỏ được sự lo lắng, căng thẳng.

Lá dứa là nguyên liệu tốt để làm bánh, bà bầu có thể ăn được

Với những thông tin trên đây, hy vọng đã giúp bạn biết được lá dứa có tác dụng gì? Lá này tưởng chỉ mang trong mình công dụng hương liệu ẩm thực, không ngờ lại có những lợi ích chữa bệnh tuyệt vời trong y học cổ truyền. Vì vậy, bạn hãy bỏ túi các công thức, bài thuốc chữa bệnh bằng lá dứa và để dùng khi cần thiết.