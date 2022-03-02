Kiệt sức khi làm việc, thường xuyên đau ở những vị trí này là điều cực kỳ nguy hiểm mà bạn cần liên hệ bác sĩ càng sớm càng tốt

Sức khỏe 02/03/2022 14:00

Sức khỏe luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu mà mỗi chúng ta cần lưu ý. Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy kiệt sức, hụt hơi thì chắc chắn bạn cần hỗ trợ y tế càng sớm càng tốt

Kiệt sức khi làm việc, thường xuyên đau ở những vị trí này là điều cực kỳ nguy hiểm mà bạn cần liên hệ bác sĩ càng sớm càng tốt - Ảnh 1

Lấy ví dụ như ở Mỹ, không có gì bí mật khi người Mỹ thường kiệt sức trong công việc. Vào tháng 12, mức cao nhất mọi thời đại là 4,3 triệu công nhân đã bỏ việc, với lý do lo ngại về đại dịch, lương thấp, cân bằng cuộc sống và công việc kém cũng như sự mất hứng thú khi mới bắt đầu quay trở lại cuộc sống văn phòng. Mặc dù bản thân nó không phải là một tình trạng bệnh lý, nhưng các chuyên gia hiện nay nói rằng tình trạng kiệt sức liên quan đến công việc vẫn có thể gây ra những tổn hại về thể chất theo thời gian. 

Trên thực tế, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng nếu bạn trải qua một số loại đau, đó có thể là biểu hiện của sự căng thẳng trong nghề nghiệp của bạn và bác sĩ trị liệu có thể chỉ là người giúp bạn vượt qua nó. Hãy cùng tìm hiểu triệu chứng nào là dấu hiệu báo trước công việc đang khiến bạn suy sụp cả về tinh thần và thể chất, phải làm gì nếu nó xảy ra với bạn. 

Đau đầu và đau bụng có liên quan đến tình trạng kiệt sức tại nơi làm việc

Kiệt sức khi làm việc, thường xuyên đau ở những vị trí này là điều cực kỳ nguy hiểm mà bạn cần liên hệ bác sĩ càng sớm càng tốt - Ảnh 2
Nguồn ảnh :Shutterstock

Các chuyên gia giải thích rằng, tình trạng kiệt sức tại nơi làm việc giống như hội chứng mệt mỏi mãn tính, còn được gọi là rối loạn kiệt sức. Càng để lâu những áp lực công việc đè nặng lên bạn mà không thuyên giảm, bạn càng có nhiều khả năng gặp phải các triệu chứng về thể chất.

Theo một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên BMC Psychiatry về phân tích các đối tượng Thụy Điển bị mệt mỏi mãn tính, có hai triệu chứng đặc biệt có xu hướng xảy ra trong những trường hợp này: đau đầu và đau bụng. Trên thực tế, 65% đối tượng cho biết bị đau đầu và 67% cho biết đau bụng kèm theo các triệu chứng tiêu hóa khác, chẳng hạn như buồn nôn và khó tiêu.

Khác với những biểu hiện cơ thể duy nhất của căng thẳng trong công việc, trung tâm khám bệnh Mayo Clinic cho biết thêm rằng bạn cũng có thể bị mất ngủ, có xu hướng lạm dụng rượu hoặc chất kích thích, bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường loại 2 và chức năng miễn dịch kém do kiệt sức tại nơi làm việc. 

Những triệu chứng này đôi khi cũng liên quan đến trầm cảm và lo lắng

Kiệt sức khi làm việc, thường xuyên đau ở những vị trí này là điều cực kỳ nguy hiểm mà bạn cần liên hệ bác sĩ càng sớm càng tốt - Ảnh 3
Nguồn ảnh :iStock

Nếu bạn đang cảm thấy kiệt sức, bạn cũng có thể đang bị trầm cảm hoặc lo lắng. Các nghiên cứu cho biết hai tình trạng sức khỏe tâm thần này có thể chồng chất lên các triệu chứng thể chất, ngay cả khi người trải qua chúng không biết nguyên nhân cơ bản.

Một nghiên cứu năm 2004 trên Tạp chí Tâm lý học Lâm sàng cho biết: "Các triệu chứng thể chất thường gặp ở bệnh trầm cảm và những cơn đau nhức mơ hồ thường là những biểu hiện của bệnh trầm cảm". Các triệu chứng này bao gồm đau khớp mãn tính, đau chân tay, đau lưng, các vấn đề về đường tiêu hóa, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, thay đổi hoạt động tâm lý và thay đổi cảm giác thèm ăn. Tỷ lệ cao bệnh nhân trầm cảm tìm cách điều trị tại cơ sở chăm sóc chính chỉ báo cáo các triệu chứng thể chất. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng điều này có thể làm cho bệnh trầm cảm trở nên rất khó chẩn đoán. 

Đây là lý do tại sao tất cả chúng ta đều kiệt sức!

Kiệt sức khi làm việc, thường xuyên đau ở những vị trí này là điều cực kỳ nguy hiểm mà bạn cần liên hệ bác sĩ càng sớm càng tốt - Ảnh 4
Nguồn ảnh :iStock

Một cuộc thăm dò gần đây được công bố trên Tạp chí Harvard Business Review cho thấy 90% người được hỏi từ 40 quốc gia cảm thấy áp lực trong công việc của họ vì nó trở nên khó quản lý hơn trong đại dịch vi rút Corona. 60% người khác thừa nhận rằng họ thường xuyên phải trải qua tình trạng kiệt sức trong nghề nghiệp. 

Bên cạnh những biến chứng rõ ràng do đại dịch gây ra, Mayo Clinic còn cho biết có một số yếu tố khác có thể góp phần gây ra tình trạng kiệt sức tại nơi làm việc. Chúng bao gồm thiếu kiểm soát đối với các quyết định ảnh hưởng đến công việc của bạn (chẳng hạn như "lịch trình, nhiệm vụ hoặc khối lượng công việc"), kỳ vọng công việc không rõ ràng, rối loạn chức năng hoạt động giữa các cá nhân giữa các đồng nghiệp, hoạt động quá khích, thiếu hỗ trợ xã hội và có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống kém.

Nếu bạn không thể bỏ việc hoặc thực hiện những thay đổi lớn trong công việc, bạn vẫn có thể nói chuyện với sếp của mình về cách giải quyết một hoặc nhiều vấn đề riêng lẻ này.

Hãy thử những mẹo này để chống lại tình trạng kiệt sức

Kiệt sức khi làm việc, thường xuyên đau ở những vị trí này là điều cực kỳ nguy hiểm mà bạn cần liên hệ bác sĩ càng sớm càng tốt - Ảnh 5
Nguồn ảnh :Shutterstock

Các bệnh về thể chất có nguyên nhân tinh thần vẫn cần được giải quyết. "Thật dễ dàng để loại bỏ các triệu chứng của chính bạn, đặc biệt là trong nền văn hóa hiện đại của chúng ta, nơi chúng ta được dạy phải làm việc chăm chỉ", Jessi Gold , một bác sĩ tâm thần tại Đại học Washington ở St. Louis, gần đây nói với The New York Times . 

Mayo Clinic gợi ý rằng bạn có thể đối phó tốt hơn với những căng thẳng trong công việc nếu bạn "liên hệ với đồng nghiệp, bạn bè hoặc những người thân yêu" để được "hỗ trợ và cộng tác".

Những gì bạn làm ngoài công việc cũng có thể có tác dụng chữa bệnh. Ngủ đủ giấc và có ánh sáng mặt trời, tập thể dục thường xuyên, thực hành chánh niệm, kết nối với người khác và tìm cách thư giãn lành mạnh đều có thể có tác động tích cực.

Nếu các triệu chứng của bạn nghiêm trọng đến mức gây ra các triệu chứng về thể chất, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trị liệu về các giải pháp khả thi. Họ có thể giải quyết một số vấn đề cơ bản sâu hơn và cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để điều hướng những thách thức tại nơi làm việc của bạn.

Theo Brightside

F0 không dám tắm vì sợ giảm oxy máu: Chuyên gia lên tiếng giải đáp "F0 có được tắm không", "chỉ không tắm trong trường hợp nào"

F0 không dám tắm vì sợ giảm oxy máu: Chuyên gia lên tiếng giải đáp "F0 có được tắm không", "chỉ không tắm trong trường hợp nào"

Bệnh nhân Covid có nên tắm không là băn khoăn của rất nhiều người hiện nay. Liệu tắm hay không tắm thì mới thực sự tốt? Ai có thể tắm, ai không thể? Tất cả những băn khoăn này sẽ được chuyên gia giải đáp ngay dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe tinh thần dấu hiệu sức khỏe suy kiệt kiệt sức phải làm sao

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm