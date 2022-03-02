Kiệt sức khi làm việc, thường xuyên đau ở những vị trí này là điều cực kỳ nguy hiểm mà bạn cần liên hệ bác sĩ càng sớm càng tốt

Trên thực tế, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng nếu bạn trải qua một số loại đau, đó có thể là biểu hiện của sự căng thẳng trong nghề nghiệp của bạn và bác sĩ trị liệu có thể chỉ là người giúp bạn vượt qua nó. Hãy cùng tìm hiểu triệu chứng nào là dấu hiệu báo trước công việc đang khiến bạn suy sụp cả về tinh thần và thể chất, phải làm gì nếu nó xảy ra với bạn.

Lấy ví dụ như ở Mỹ, không có gì bí mật khi người Mỹ thường kiệt sức trong công việc. Vào tháng 12, mức cao nhất mọi thời đại là 4,3 triệu công nhân đã bỏ việc, với lý do lo ngại về đại dịch, lương thấp, cân bằng cuộc sống và công việc kém cũng như sự mất hứng thú khi mới bắt đầu quay trở lại cuộc sống văn phòng. Mặc dù bản thân nó không phải là một tình trạng bệnh lý, nhưng các chuyên gia hiện nay nói rằng tình trạng kiệt sức liên quan đến công việc vẫn có thể gây ra những tổn hại về thể chất theo thời gian.

Các chuyên gia giải thích rằng, tình trạng kiệt sức tại nơi làm việc giống như hội chứng mệt mỏi mãn tính, còn được gọi là rối loạn kiệt sức. Càng để lâu những áp lực công việc đè nặng lên bạn mà không thuyên giảm, bạn càng có nhiều khả năng gặp phải các triệu chứng về thể chất.

Theo một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên BMC Psychiatry về phân tích các đối tượng Thụy Điển bị mệt mỏi mãn tính, có hai triệu chứng đặc biệt có xu hướng xảy ra trong những trường hợp này: đau đầu và đau bụng. Trên thực tế, 65% đối tượng cho biết bị đau đầu và 67% cho biết đau bụng kèm theo các triệu chứng tiêu hóa khác, chẳng hạn như buồn nôn và khó tiêu.

Khác với những biểu hiện cơ thể duy nhất của căng thẳng trong công việc, trung tâm khám bệnh Mayo Clinic cho biết thêm rằng bạn cũng có thể bị mất ngủ, có xu hướng lạm dụng rượu hoặc chất kích thích, bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường loại 2 và chức năng miễn dịch kém do kiệt sức tại nơi làm việc.

Những triệu chứng này đôi khi cũng liên quan đến trầm cảm và lo lắng

Nguồn ảnh :iStock

Nếu bạn đang cảm thấy kiệt sức, bạn cũng có thể đang bị trầm cảm hoặc lo lắng. Các nghiên cứu cho biết hai tình trạng sức khỏe tâm thần này có thể chồng chất lên các triệu chứng thể chất, ngay cả khi người trải qua chúng không biết nguyên nhân cơ bản.

Một nghiên cứu năm 2004 trên Tạp chí Tâm lý học Lâm sàng cho biết: "Các triệu chứng thể chất thường gặp ở bệnh trầm cảm và những cơn đau nhức mơ hồ thường là những biểu hiện của bệnh trầm cảm". Các triệu chứng này bao gồm đau khớp mãn tính, đau chân tay, đau lưng, các vấn đề về đường tiêu hóa, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, thay đổi hoạt động tâm lý và thay đổi cảm giác thèm ăn. Tỷ lệ cao bệnh nhân trầm cảm tìm cách điều trị tại cơ sở chăm sóc chính chỉ báo cáo các triệu chứng thể chất. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng điều này có thể làm cho bệnh trầm cảm trở nên rất khó chẩn đoán.

Đây là lý do tại sao tất cả chúng ta đều kiệt sức!

Nguồn ảnh :iStock

Một cuộc thăm dò gần đây được công bố trên Tạp chí Harvard Business Review cho thấy 90% người được hỏi từ 40 quốc gia cảm thấy áp lực trong công việc của họ vì nó trở nên khó quản lý hơn trong đại dịch vi rút Corona. 60% người khác thừa nhận rằng họ thường xuyên phải trải qua tình trạng kiệt sức trong nghề nghiệp.

Bên cạnh những biến chứng rõ ràng do đại dịch gây ra, Mayo Clinic còn cho biết có một số yếu tố khác có thể góp phần gây ra tình trạng kiệt sức tại nơi làm việc. Chúng bao gồm thiếu kiểm soát đối với các quyết định ảnh hưởng đến công việc của bạn (chẳng hạn như "lịch trình, nhiệm vụ hoặc khối lượng công việc"), kỳ vọng công việc không rõ ràng, rối loạn chức năng hoạt động giữa các cá nhân giữa các đồng nghiệp, hoạt động quá khích, thiếu hỗ trợ xã hội và có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống kém.

Nếu bạn không thể bỏ việc hoặc thực hiện những thay đổi lớn trong công việc, bạn vẫn có thể nói chuyện với sếp của mình về cách giải quyết một hoặc nhiều vấn đề riêng lẻ này.

Hãy thử những mẹo này để chống lại tình trạng kiệt sức

Nguồn ảnh :Shutterstock

Các bệnh về thể chất có nguyên nhân tinh thần vẫn cần được giải quyết. "Thật dễ dàng để loại bỏ các triệu chứng của chính bạn, đặc biệt là trong nền văn hóa hiện đại của chúng ta, nơi chúng ta được dạy phải làm việc chăm chỉ", Jessi Gold , một bác sĩ tâm thần tại Đại học Washington ở St. Louis, gần đây nói với The New York Times .

Mayo Clinic gợi ý rằng bạn có thể đối phó tốt hơn với những căng thẳng trong công việc nếu bạn "liên hệ với đồng nghiệp, bạn bè hoặc những người thân yêu" để được "hỗ trợ và cộng tác".

Những gì bạn làm ngoài công việc cũng có thể có tác dụng chữa bệnh. Ngủ đủ giấc và có ánh sáng mặt trời, tập thể dục thường xuyên, thực hành chánh niệm, kết nối với người khác và tìm cách thư giãn lành mạnh đều có thể có tác động tích cực.

Nếu các triệu chứng của bạn nghiêm trọng đến mức gây ra các triệu chứng về thể chất, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trị liệu về các giải pháp khả thi. Họ có thể giải quyết một số vấn đề cơ bản sâu hơn và cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để điều hướng những thách thức tại nơi làm việc của bạn.

Theo Brightside