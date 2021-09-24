Khai thác thế mạnh của Đông y hỗ trợ điều trị Covid-19

Sức khỏe 24/09/2021 06:34

Trong quá trình điều trị Covid-19, với bệnh nhân không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và vừa, Đông y sẽ giúp nâng cao thể trạng, “ngăn” virút ở giai đoạn mới để chúng có thể không tấn công vào các tạng phủ gây bệnh tăng nặng, khó điều trị.

Theo Đông y, dịch bệnh cũng có những quy luật nhất định giống như quy luật về thời tiết. Đối với đặc điểm của bệnh Covid-19 như sốt, ho, khó thở, ớn lạnh, nhức mỏi, đau đầu, đau họng, mất vị... rất tương đồng với chứng ôn bệnh trong y học cổ truyền, trong đó có đặc điểm phục tà, tức là yếu tố gây bệnh sẽ ẩn dật trong cơ thể con người, khi sức khỏe suy yếu, bệnh mới bùng phát.

Khi dịch mới bùng phát, việc giãn cách xã hội, truy vết thần tốc, cách ly F0, F1 ra khỏi cộng đồng, cộng với 5K đã khống chế được dịch trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, hiện tại khi biến thể Đelta có tốc độ lây lan nhanh, có thể nói đã len lỏi vào các ngõ ngách, con hẻm, số ca F0 vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Theo tôi, vi rút sẽ khó mà “biến mất” trừ khi có thuốc đặc trị, vì vậy chúng ta nên thích nghi sống chung với dịch bệnh.

Về cơ chế gây bệnh, xác định rằng vi rút sẽ xâm nhập vào cơ thể bằng hai con đường là miệng và mũi. Khi vi rút xâm nhập vào cơ thể, đầu tiên chúng sẽ khu trú rồi tấn công hầu họng và các khoang mũi. Nếu không diệt và ngăn chặn được vi rút ở giai đoạn này, chúng sẽ tấn công vào các tạng phủ gây bệnh tăng nặng, khó điều trị.

Về phòng ngừa và điều trị, phương pháp 5K của Bộ Y tế vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khá nhiều người đeo khẩu trang không đúng cách, thậm chí lơ là để đối phó. Hoặc đeo không đủ kín vùng mũi - miệng, khẩu trang không đạt chuẩn để ngăn chặn được vi rút xâm nhập.

Chính vì vậy, khi có việc ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác, việc đầu tiên bạn cần phải đeo khẩu trang thật kín vùng mũi - miệng, nên kết hợp với kính chống giọt bắn. Trước khi tháo khẩu trang việc đầu tiên bạn phải làm là sát khuẩn thật kỹ hai bàn tay.

Đối với bệnh nhân đã mắc Covid, khi mới nhiễm bệnh thì nên lưu ý những vấn đề sau:

- Bình tĩnh không hoảng loạn.

- Ăn uống nhiều không được bỏ bữa.

- Súc họng bằng nước muối ấm ngày nhiều lần.

- Xông hơi 2-3 lần một ngày, thời gian khoảng 5-10 phút. Khi xông hít sâu bằng mũi thở ra bằng mũi, hít sâu bằng miệng thở ra bằng miệng. Người khỏe thì xông toàn thân, người yếu xông vùng đầu mặt.

 

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Kinh giới và Ngũ trảo

Dược liệu để xông gồm: kinh giới, bạc hà, ngũ trảo, tía tô, hương nhu, xả, vỏ bưởi…mỗi vị 12g. Đây là công việc cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả trong việc loại bỏ vi rút ra khỏi cơ thể.

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Xuyên tâm liên và Kim ngân hoa

- Thuốc uống kháng vi rút như: Xuyên tâm liên, kim ngân hoa, liên kiều, bồ công anh;  Thuốc bổ khí để nâng sức đề kháng: Đẳng sâm, đinh lăng, bạch truật; Thuốc hoạt huyết, bổ huyết, chống đông máu: Đan sâm, tam thất, đương quy, xuyên khung. Tất cả mỗi vị 10g, riêng tam thất 5g.

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Đan sâm và Đinh lăng

Kết hợp thuốc Tây, có thể bổ sung uống thêm các vitamin, nếu sốt thì dùng thuốc hạ sốt.
Nếu làm tốt ở giai đoạn này, chỉ cần 5-7 ngày sau đa phần bệnh nhân sẽ trở về âm tính.
Còn bệnh chuyển nặng bạn hãy liên hệ với trung tâm y tế phường xã, quận huyện, thành phố để được điều trị tốt hơn.

Song song đó, chúng ta cần tập các bài tập thể dục, nhằm nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Lương y Phạm Ngọc Khánh (Phòng khám Y học cổ truyền Phước An Đường)

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