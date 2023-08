Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn vặt vào ban đêm mỗi ngày?

Ăn vặt đêm khuya là gì?

Ăn vặt vào đêm muộn là khi bạn tiêu thụ đồ ăn hoặc thức uống sau bữa tối hoặc gần giờ đi ngủ. Những cảm giác thèm ăn này rất khó kiềm chế và có thể do nhiều lý do khác nhau, bao gồm đói, thói quen, buồn chán, căng thẳng hoặc đơn giản là thư giãn trước khi đi ngủ. Rốt cuộc, mọi người đều có thể liên tưởng đến niềm vui khi được ăn những món ăn nhẹ ngon lành trong khi say sưa xem chương trình Netflix yêu thích của mình. Tuy nhiên, chất lượng, số lượng và thời điểm bữa ăn nhẹ buổi tối có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của bạn.