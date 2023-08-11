Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn vặt vào ban đêm mỗi ngày?

Một cuộc khảo sát của Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế năm 2021 cho thấy 60% người trưởng thành ở Hoa Kỳ thừa nhận ăn vặt sau 8 giờ tối. Hơn nữa, một đánh giá năm 2023 được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy đồ ăn nhẹ chiếm 20% tổng năng lượng tiêu thụ của người Mỹ. Không cần phải nói, các món ăn vặt thì vô cùng hấp dẫn. Nhưng ăn vặt vào đêm khuya có tác dụng gì đối với cơ thể bạn? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ăn vặt vào đêm muộn là khi bạn tiêu thụ đồ ăn hoặc thức uống sau bữa tối hoặc gần giờ đi ngủ. Những cảm giác thèm ăn này rất khó kiềm chế và có thể do nhiều lý do khác nhau, bao gồm đói, thói quen, buồn chán, căng thẳng hoặc đơn giản là thư giãn trước khi đi ngủ. Rốt cuộc, mọi người đều có thể liên tưởng đến niềm vui khi được ăn những món ăn nhẹ ngon lành trong khi say sưa xem chương trình Netflix yêu thích của mình. Tuy nhiên, chất lượng, số lượng và thời điểm bữa ăn nhẹ buổi tối có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của bạn.

Lợi ích sức khỏe của việc ăn vặt muộn

1. Có thể nuôi dưỡng cơ thể bạn

Ăn vặt vào đêm khuya có thể là cơ hội để cung cấp cho cơ thể bạn những chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể đã bỏ lỡ trong ngày. Chọn thực phẩm bổ dưỡng và chế biến tối thiểu như sữa chua Hy Lạp với quả mọng, bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt hoặc một phần nhỏ các loại hạt hỗn hợp để thỏa mãn cơn đói và nuôi dưỡng cơ thể bằng vitamin và khoáng chất.

Ngoài ra, ăn thức ăn giàu protein trước khi đi ngủ cũng có thể hỗ trợ nghỉ ngơi và phục hồi nếu bạn đang hoạt động.

2. Có thể giúp bạn ngủ ngon hơn

Một bữa ăn nhẹ, cân bằng trước khi đi ngủ có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn bằng cách ngăn ngừa cơn đói thức giấc vào ban đêm. Một nghiên cứu năm 2018 trên Tạp chí Sức khỏe và Thể hình của ACSM, cho thấy rằng ăn một bữa ăn nhẹ lành mạnh trước khi đi ngủ là một thói quen tốt cho giấc ngủ nếu bạn đói vào ban đêm. Ngoài ra, hãy chọn đồ ăn nhẹ có chứa thực phẩm giàu tryptophan như quả hạch hoặc hạt, có thể giúp cơ thể bạn sản xuất chất dẫn truyền thần kinh điều hòa giấc ngủ serotonin và melatonin.

3. Có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Theo một bài đánh giá tổng hợp năm 2022 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, ăn vặt vào đêm khuya với thực phẩm giàu protein có thể giúp duy trì mức đường huyết ổn định suốt đêm. Đây là một tin vui cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc lo lắng về lượng đường trong máu.

Để ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và giảm, hãy ăn đồ ăn nhẹ kết hợp protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức tạp, chẳng hạn như một quả táo với bơ hạt hoặc bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt với bơ.

Mặt trái của việc ăn vặt vào ban đêm

1. Có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa

Theo một bài báo năm 2020 trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng, ăn vặt vào đêm muộn có thể dẫn đến khó chịu ở đường tiêu hóa khi ngủ, chẳng hạn như khó tiêu, ợ chua và trào ngược axit. Cụ thể, ăn vặt muộn có thể làm trầm trọng thêm chứng trào ngược axit. Những người bị trào ngược axit và ăn ngay trước khi nằm xuống có thể thức dậy trong đêm với các triệu chứng khó chịu.

Hãy tránh thức ăn nặng hoặc nhiều gia vị và chọn những món ăn nhẹ dễ tiêu hóa và không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn, chẳng hạn như một bát bột yến mạch nhỏ hoặc một quả chuối với bơ hạnh nhân.

2. Có thể khiến bạn thức giấc thường xuyên khi ngủ

Theo bài báo năm 2020, tiêu thụ đồ ăn nhẹ nhiều đường hoặc nhiều đường gần giờ đi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, khiến bạn thường xuyên thức giấc suốt đêm. Tránh caffein, đồ ngọt và đồ ăn nhẹ có hàm lượng calo cao trước khi đi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

3. Có thể dẫn đến tăng cân

Hãy đối mặt với nó, ăn vặt vào đêm khuya thường được thực hiện vì buồn chán hoặc thói quen. Điều này có nghĩa là bạn có khả năng ăn quá nhiều calo, có khả năng gây tăng cân không chủ ý. Thật vậy, nếu bạn thường xuyên ăn vặt vào đêm khuya trong khi xem TV hoặc một hoạt động khác mà bạn không chú ý đến những gì mình đang ăn, thì bạn có thể dễ dàng ăn nhiều thức ăn hơn bình thường.

Đồ ăn nhẹ đêm khuya tốt nhất cho sức khỏe

Lần tới khi bạn đang đứng ở phòng đựng thức ăn để quyết định xem nên ăn gì, hãy chọn những thực phẩm bổ dưỡng ít đường bổ sung và chất béo bão hòa. Tập trung vào các món ăn nhẹ giàu protein và chất xơ để thúc đẩy cảm giác no và ngăn chặn việc ăn quá nhiều. Các lựa chọn bổ dưỡng cho bữa ăn nhẹ vào đêm khuya bao gồm sữa chua Hy Lạp với quả mọng, một nắm nhỏ các loại hạt, bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt hoặc một lát bánh mì nướng làm từ ngũ cốc nguyên hạt với bơ hạnh nhân.

Hạn chế đồ ăn nhẹ siêu chế biến và nhiều đường, đồng thời ăn uống điều độ. Thật khó, nhưng hãy cố gắng thỏa mãn cơn đói mà không khiến cơ thể bạn nạp quá nhiều calo dư thừa trước khi đi ngủ.

Tóm lại, tác động của việc ăn vặt vào đêm muộn đối với cơ thể của bạn khác nhau tùy thuộc vào chất lượng và số lượng thực phẩm bạn ăn. Mặc dù một số loại thực phẩm có thể làm gián đoạn giấc ngủ và gây ra các vấn đề về tiêu hóa, nhưng một số loại có thể tăng chất lượng giấc ngủ. Tránh ăn các bữa ăn lớn, nặng hoặc thực phẩm siêu chế biến có hàm lượng calo cao và thêm đường trước khi đi ngủ. Nếu bạn đói vào ban đêm, hãy ăn một lượng vừa phải thực phẩm nguyên chất bổ dưỡng có chứa các chất dinh dưỡng hỗ trợ giấc ngủ lành mạnh và giúp bạn no. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới bạn nhé!