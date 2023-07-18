Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, u nang buồng trứng thường tiến triển chậm, âm thầm qua nhiều năm và gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe , cuộc sống của người bệnh, cụ thể như:

+ Xoắn u nang: U nang buồng trứng xoắn có thể xảy ra với bất kỳ loại u nào, những u nhỏ, có cuống dài, không dính thường dễ bị xoắn. Khi u nang bị xoắn, người bệnh thấy đau bụng dữ dội, liên tục, có thể buồn nôn, nôn, đôi khi choáng váng vì đau.

+ Vỡ nang: Biến chứng này xảy ra khi áp lực dịch trong khối u quá lớn, gây vỡ u nang. Một số trường hợp vỡ nang gây chảy máu trong, người bệnh có thể choáng, ngất vì mất máu.

+ Làm giảm khả năng thụ thai: U nang buồng trứng có thể gây khó khăn trong quá trình thụ thai, dễ dẫn đến vô sinh tạm thời hoặc vĩnh viễn. Trong trường hợp khối u nang chuyển thành ác tính thì bác sĩ có thể phải chỉ định phẫu thuật cắt bỏ một hoặc cả 2 bên buồng trứng. Nếu tình trạng nghiêm trọng phải cắt cả hai bên buồng trứng, chị em sẽ không xuất hiện ngày "đèn đỏ" và mất khả năng mang thai.

+ Chèn ép các tạng xung quanh: U nang buồng trứng phát triển lớn có thể chèn ép bàng quang khiến tiểu rắt, chèn ép trực tràng gây táo bón, đôi khi chèn niệu quản gây ứ nước bể thận. Thậm chí, có những khối u nang buồng trứng rất lớn chèn ép tĩnh mạch chủ dưới gây tuần hoàn bàng hệ, phù hai chi dưới, cổ trướng.

+ Ung thư buồng trứng: Mặc dù tỷ lệ rất thấp nhưng u nang buồng trứng vẫn có thể tiến triển thành ung thư. Khi bị ung thư buồng trứng, người bệnh sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng, có thể phải dùng hóa trị và xạ trị để xử lý di căn.

U nang buồng trứng ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, sinh hoạt của chị em. Ảnh: Internet

+ U nang buồng trứng ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, sinh hoạt của chị em

Khi bị u nang buồng trứng, nồng độ hormone estrogen thay đổi, cộng thêm các triệu chứng như: đau bụng, rong kinh kéo dài gây mất máu,… sẽ làm cho cơ thể đau đớn, mệt mỏi, khiến chị em hay buồn chán, lo lắng, căng thẳng, bất mãn, cáu gắt, thậm chí là bực dọc trong người, từ đó làm giảm chất lượng cuộc sống. Hơn nữa, u nang buồng trứng còn là thủ phạm có thể khiến chị em tự ti trong chuyện chăn gối, e ngại mỗi khi gần chồng.

3 đồ uống quen thuộc có thể giúp kiểm soát các triệu chứng PCOS

Cũng theo chuyên gia dinh dưỡng Lovneet Batra (Ấn Độ) thông tin trên Báo Phụ Nữ Việt Nam "Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là bệnh nội tiết nữ phổ biến nhất, ảnh hưởng từ 15% đến 18% phụ nữ trên thế giới trong độ tuổi sinh sản." Là những loại đồ uống quen thuộc, đặc biệt tốt cho sức khỏe, 3 loại đồ uống dưới đây có thể giúp kiểm soát các triệu chứng u nang buồng trứng.

+ Trà bạc hà

Trà bạc hà là một loại đồ uống tuyệt vời khác để kiểm soát các triệu chứng PCOS. Chuyên gia Lovneet Batra chia sẻ, trà bạc hà giúp giảm tình trạng rậm lông - 1 triệu chứng thường gặp ở phụ nữ đa nang buồng trứng.

Nước nha đam hiệu quả trong việc phòng bệnh. Ảnh: Internet

+ Nước nha đam

Nha đam thường nổi tiếng với nhiều công dụng cho sức khỏe của da. Ít ai biết rằng việc uống nước ép của nó cũng có thể giúp chữa các triệu chứng PCOS. Lý do bởi nước ép nha đam có thể giúp điều chỉnh lượng hormone và cải thiện độ nhạy insulin, cả hai đều rất quan trọng để kiểm soát tình trạng u nang buồng trứng. Nó cũng giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và cải thiện sức khỏe tổng thể.

+ Trà hoa dâm bụt

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trà hoa dâm bụt rất giàu vitamin C có khả năng kích thích cơ thể sản sinh collagen – một chất giúp tăng cường độ đàn hồi cho làn da. Chưa kể lượng lớn các chất chống oxy hóa của loại trà này cũng ức chế tác động của gốc tự do, giảm oxy hóa giúp làn da bớt nếp nhăn trông thấy.

Ngoài tác dụng đối với làn da, trà hoa dâm bụt còn đem lại lợi ích trong việc điều trị PCOS. Loại trà này có đặc tính giảm đau giúp thư giãn các cơ tử cung, do đó giúp giảm đau bụng kinh. Ngoài ra, nhấm nháp loại trà này cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và mức cholesterol.

Phương pháp ngăn ngừa u nang buồng trứng

Theo Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, ác chị em phụ nữ cần có biện pháp ngăn chặn và điều trị u nang buồng trứng ngay từ bao giờ. Đặc biệt là khi bạn đang mong muốn có con.

Các biện pháp hỗ trợ điều trị u nang bao gồm:

- Chế độ vận động hợp lý: cân bằng giữa thời gian vận động và nghỉ ngơi là yếu tố không thể thiếu nếu bạn đang mắc bệnh. Tập thể dục hằng ngày với cường độ hợp lý sẽ tăng cường trao đổi chất và tăng sức đề kháng, giúp hấp thụ chất dinh dưỡng và phòng bệnh hiệu quả. Đồng thời nghỉ ngơi và thư giãn sẽ giúp tinh thần thoải mái, tránh được căng thẳng trong cuộc sống.

- Chế độ ăn uống: ăn nhiều rau củ quả, thực phẩm sạch, giàu protein, ít chất béo. Uống nhiều nước từ 2 lít trở lên mỗi ngày. Tránh ăn những đồ chiên nóng, sử dụng chất kích thích bừa bãi.

- Tránh phá thai, sử dụng các loại thuốc tránh thai bừa bãi.

** U nang buồng trứng thường gặp trong thời kỳ đầu mang thai, ngay cả khi bạn không còn hành kinh. Thông thường, những u nang này vô hại giống như hầu hết các u nang buồng trứng khác. Tuy nhiên, có một số vấn đề có thể xảy ra nếu u nang tiếp tục phát triển trong suốt thai kỳ của bạn. Chúng có thể bị vỡ, xoắn hoặc thậm chí gây ra các vấn đề trong quá trình sinh nở. Đây là một trong nhiều lý do khiến bạn cần tới sự chăm sóc của bác sĩ sản, phụ khoa trong suốt thời kỳ mang thai và trong suốt cuộc đời.

Nếu mắc hội chứng đa nang buồng trứng, bạn có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, huyết áp cao do thai nghén, sẩy thai hoặc sinh non.