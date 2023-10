Theo đó, hướng dẫn này khuyến nghị chụp MRI vú trong độ tuổi từ 25 đến 30 đối với phụ nữ có đột biến gen làm tăng nguy cơ ung thư vú (BRCA1), phụ nữ có tiền sử phơi nhiễm bức xạ vùng ngực khi còn trẻ hoặc phụ nữ có nguy cơ ung thư vú suốt đời từ 20% trở lên do tiền sử gia đình. Những phụ nữ thuộc trong 3 nhóm đó sẽ chụp X-quang tuyến vú hàng năm từ 25 đến 40 tuổi, tùy thuộc vào nguy cơ được đánh giá.

Phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú trung bình nên chụp quang tuyến vú từ 40 tuổi, giống như các báo cáo khuyến nghị hiện tại.

Các hướng dẫn mới này đã được xuất bản trong số mới nhất của tạp chí Journal of the American College of Radiology của hội Thấp khớp học Hoa Kỳ (ACR) - Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Debra Monticello, giám đốc chụp X-quang vú tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, nhận xét rằng bằng chứng khoa học mới cho thấy cần phải bắt đầu sàng lọc ung thư vú sớm.

Đặc biệt là phụ nữ da đen và phụ nữ dân tộc thiểu số. Ông lưu ý rằng phụ nữ dân tộc thiểu số dường như có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 72%, nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú tiến triển cao hơn 58% và nguy cơ tử vong vì ung thư vú cao hơn 127% so với phụ nữ da trắng.

