Hai biện pháp phòng dịch cho học sinh được các chuyên gia khuyến cáo

Bác sĩ Hoàng cho biết, đơn vị giáo dục cần phối hợp với ngành y tế lựa chọn phương án không làm lây lan ca bệnh, đồng thời không ảnh hưởng tới việc học của trẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) thông tin trên Báo VietNamNet, tình trạng số ca mắc Covid-19 tăng hơn thời gian trước đó không bất thường. Trong dịch Covid-19, các quốc gia đều ghi nhận làn sóng tăng - giảm.

Ngoài ra, bác sĩ Hoàng cũng gợi ý hai biện pháp phòng dịch các phụ huynh cần làm ngay cho con:

Với trẻ 5 -17 tuổi nếu chưa tiêm đủ 2 mũi thì nên tiêm ngay. Để dịch bệnh không lây lan, bác sĩ Hoàng đề xuất ngành y tế Hà Nội cần tăng cường truyền thông để người dân hiểu rõ nguy cơ tái mắc Covid-19, thực hiện theo các khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thứ nhất: Tăng cường miễn dịch cho học sinh. Trong thời gian này, học sinh nhiều khối cuối cấp đang miệt mài ôn thi, bỏ ăn, thậm chí thức khuya ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu trẻ không may nhiễm Covid-19 sẽ mệt mỏi. Vì vậy, học sinh cần ăn, ngủ đúng giờ, không học quá khuya. Phụ huynh cho con ăn đủ chất, bổ sung thêm các vitamin cần thiết như C, D. Tăng cường miễn dịch cũng phòng các bệnh truyền nhiễm khác như cúm, thủy đậu, sốt virus.

Thứ hai: Tăng cường vận động cho học sinh. Thói quen vận động của học sinh hiện nay rất hạn chế. Bác sĩ Hoàng cho rằng sau hơn 2 năm Covid-19 trước đó, nhiều học sinh quay trở lại cuộc sống như trước đi học, xem tivi, điện thoại, ít vận động hơn.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế) cũng thông tin trên báo Phụ Nữ Việt Nam cho biết, số ca mắc Covid-19 tăng giảm là chuyện rất bình thường. Điều này đúng với thực tế các nước trên toàn thế giới. WHO vẫn chưa công bố hết dịch do tình hình dịch Covid-19 chưa ổn định là vì thế.

Chuyên gia nhấn mạnh, số ca mắc như hiện nay vẫn chưa phải là số liệu thực tế. Người nhiễm bệnh có thể không test, nhiều người test dương tính nhưng không khai báo y tế… Điều đáng lo ngại là hiện nay, số ca Covid-19 gia tăng đúng vào thời điểm gần kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5.

Chủ động phòng lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Internet

Chưa kể, thời tiết nồm ẩm kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus lây lan, làm gia tăng các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm... tại nước ta. Virus SARS-CoV-2 tất nhiên cũng như "cá gặp nước". Điều này dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch trong cộng đồng.

Người dân cần chú ý chống dịch theo nguyên tắc 2K - nguyên tắc cơ bản, phù hợp nhất trong diễn biến dịch Covid-19 hiện nay. Cụ thể là:

- Khẩu trang: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

- Khử khuẩn: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

- Theo WHO, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 vẫn là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch. Đây là giải pháp giúp tăng cường miễn dịch để chống lại Covid-19, hạn chế nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong.

Hiện nay số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng tăng trở lại trên cả nước. Không ai trong chúng ta mong muốn dịch bệnh bùng phát trở lại như năm 2021. Vì vậy, đừng quên đi tiêm phòng Covid-19 ngay nếu chưa thực hiện đủ các mũi tiêm cũng như tiêm nhắc lại.