Gặp những dấu hiệu bất thường này hết 9 phần bạn đã gặp phải 'kẻ giết người thầm lặng', hãy gấp rút gặp bác sĩ để can thiệp kịp thời ung thư tuyến tụy!

Sức khỏe 13/03/2022 13:09

Ung thư tuyến tụy được biết đến như một kẻ giết người thầm lặng, nhờ vào cách nó có thể tiến triển ban đầu mà không có bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào.

Gặp những dấu hiệu bất thường này hết 9 phần bạn đã gặp phải 'kẻ giết người thầm lặng', hãy gấp rút gặp bác sĩ để can thiệp kịp thời ung thư tuyến tụy! - Ảnh 1

Viện ung thư quốc gia cho biết, ung thư tuyến tụy có thể phát triển từ hai loại tế bào trong tuyến tụy: tế bào ngoại tiết và tế bào nội tiết thần kinh, chẳng hạn như tế bào tiểu đảo tụy. Loại ngoại tiết phổ biến hơn và thường được tìm thấy ở giai đoạn cuối. Các khối u thần kinh tuyến tụy (khối u tế bào tiểu đảo) ít hơn. 

Mặc dù ung thư tuyến tụy khó mắc hơn các bệnh ung thư khác, nhưng có những dấu hiệu cảnh báo nhất định cần lưu ý: Dưới đây là năm dấu hiệu ung thư tuyến tụy mà bác sĩ luôn muốn bạn lưu ý. 

1. Bệnh tiểu đường

Gặp những dấu hiệu bất thường này hết 9 phần bạn đã gặp phải 'kẻ giết người thầm lặng', hãy gấp rút gặp bác sĩ để can thiệp kịp thời ung thư tuyến tụy! - Ảnh 2
Nguồn ảnh : Shutterstock

Ung thư tuyến tụy có mối liên hệ chặt chẽ với bệnh tiểu đường nhưng vẫn chưa rõ liệu ung thư có gây ra bệnh tiểu đường hay ngược lại. Max Petrov, giáo sư khoa điều trị tại Trường Đại học Auckland, cho biết: "Có thể ở một số bệnh nhân, bệnh tiểu đường dẫn đến sự phát triển của ung thư tuyến tụy."

Các yếu tố như viêm hoặc các dấu hiệu miễn dịch bị thay đổi có thể đóng một vai trò nào đó trong việc dẫn dến ung thư tuyến tuyh. Đối với bệnh tiểu đường từ lâu, béo phì có thể là nguyên nhân chính. Những người béo phì và mắc bệnh tiểu đường thường có mức insulin cao và insulin có thể kích thích sự phân chia tế bào. Theo thời gian, lượng insulin cao có thể thúc đẩy sự hình thành khối u. Điều này chưa được chứng minh, nhưng đó là lý thuyết. Khái niệm với bệnh tiểu đường mới khởi phát là bản thân các tế bào ung thư tuyến tụy có thể tạo ra một số yếu tố gây ra bệnh tiểu đường. 

2. Đau bụng

Gặp những dấu hiệu bất thường này hết 9 phần bạn đã gặp phải 'kẻ giết người thầm lặng', hãy gấp rút gặp bác sĩ để can thiệp kịp thời ung thư tuyến tụy! - Ảnh 3
Nguồn ảnh : Shutterstock

Đau bụng không rõ nguyên nhân và lan ra sau lưng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư tuyến tụy. Theo Johns Hopkins Medicine: "Một triệu chứng phổ biến của ung thư tuyến tụy là đau âm ỉ ở vùng bụng trên hoặc giữa hay lưng trên, cơn đau đến rồi đi".

Điều này có thể là do một khối u đã hình thành trong cơ thể hoặc đuôi của tuyến tụy vì nó có thể đè lên cột sống. Một số bệnh nhân mô tả cơn đau bắt đầu từ vùng bụng giữa và lan ra sau lưng. Cơn đau có thể tồi tệ hơn khi nằm xuống và thường có thể thuyên giảm bằng cách nghiêng người về phía trước. Cơn đau do ung thư tuyến tụy có thể khác nhau ở mỗi người, vì vậy hãy nhớ thảo luận với bác sĩ về bất kỳ triệu chứng mới nào liên quan đến cơn đau. 

3. Vàng da

Gặp những dấu hiệu bất thường này hết 9 phần bạn đã gặp phải 'kẻ giết người thầm lặng', hãy gấp rút gặp bác sĩ để can thiệp kịp thời ung thư tuyến tụy! - Ảnh 4
Nguồn ảnh : Shutterstock

Một dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy là vàng da, vàng da hoặc vàng mắt là do lượng bilirubin trong máu cao. Jason A. Castellanos, bác sĩ phẫu thuật ung thư tại Trung tâm Ung thư Fox Chase cho biết: "Đó là một trong những triệu chứng đầu tiên mà bệnh nhân có thể nhận thấy. Vàng da không tự nhiên có nghĩa là bạn đã bị ung thư. Nhưng bất kể điều gì ẩn sau vàng da, bệnh nhân cần phải kiểm tra kỹ lưỡng và đưa mức bilirubin trở lại bình thường. Điểm mấu chốt là phải xác định được nguyên nhân gây ra vàng da mau chóng."

4. Béo phì

Gặp những dấu hiệu bất thường này hết 9 phần bạn đã gặp phải 'kẻ giết người thầm lặng', hãy gấp rút gặp bác sĩ để can thiệp kịp thời ung thư tuyến tụy! - Ảnh 5
Nguồn ảnh : iStock

Thừa cân hoặc béo phì có tương quan chặt chẽ với ung thư tuyến tụy, với một nghiên cứu cho thấy chỉ số BMI cao có liên quan đến tỷ lệ sống sót thấp hơn. 

"Nghiên cứu này bổ sung thêm bằng chứng về vai trò của kiểm soát cân nặng trong việc cải thiện kết quả cho bệnh nhân ung thư. Nó cũng củng cố tầm quan trọng của việc duy trì cân nặng hợp lý trong suốt cuộc đời của bạn, điều này có thể dẫn đến kết quả tốt hơn sau khi chẩn đoán và giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tụy phát triển " Brian M. Wolpin, trợ lý giáo sư y khoa tại Viện Ung thư Dana-Farber và Trường Y Harvard ở Boston cho biết.

5. Hút thuốc là một rủi ro lớn của ung thư

Gặp những dấu hiệu bất thường này hết 9 phần bạn đã gặp phải 'kẻ giết người thầm lặng', hãy gấp rút gặp bác sĩ để can thiệp kịp thời ung thư tuyến tụy! - Ảnh 6
Nguồn ảnh : Shutterstock

Ngoài việc cực kỳ nguy hại cho sức khỏe của bạn nói chung, hút thuốc có liên quan chặt chẽ đến ung thư tuyến tụy. Joseph Herman, thành viên Ban Cố vấn Khoa học và Y tế tại Mạng lưới Hành động Ung thư Tuyến tụy (PanCAN) cho biết: "Những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao gấp hai lần so với những người không hút thuốc. Khoảng 20 đến 30% các trường hợp ung thư tuyến tụy ngoại tiết là loại ung thư tuyến tụy phổ biến nhất được cho là do hút thuốc."

6. Khi nào nên gặp bác sĩ?

Gặp những dấu hiệu bất thường này hết 9 phần bạn đã gặp phải 'kẻ giết người thầm lặng', hãy gấp rút gặp bác sĩ để can thiệp kịp thời ung thư tuyến tụy! - Ảnh 7
Nguồn ảnh : Shutterstock

Nếu bạn có lo lắng về ung thư tuyến tụy và muốn biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn càng sớm càng tốt để loại trừ bất kỳ vấn đề nào. 

Bác sĩ có thể sẽ bắt đầu với một lần khám cơ thể tổng quát để kiểm tra các dấu hiệu sức khỏe chung, bao gồm cả việc kiểm tra các dấu hiệu bệnh tật, chẳng hạn như cục u hoặc bất kỳ thứ gì khác có vẻ bất thường. Tiền sử về thói quen sức khỏe của bệnh nhân cũng như các bệnh trong quá khứ và phương pháp điều trị sẽ cung cấp thông tin cho bác sĩ. Viện Ung thư Quốc gia cũng cho biết: Cũng như một loạt các xét nghiệm như "một quy trình trong đó mẫu máu được kiểm tra để đo lượng chất nhất định, chẳng hạn như chất bilirubin được các cơ quan và mô giải phóng vào máu trong cơ thể. Một lượng chất bất thường cao hơn hoặc thấp hơn bình thường có thể là một dấu hiệu của bệnh tật."

Theo Eat this Not that

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