Đừng phớt lờ dấu hiệu này bởi nó đang cảnh báo việc bạn bị thiếu hụt vitamin

Gót chân nứt nẻ là dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin:

Từ đôi môi nứt nẻ đến xương yếu, có một số dấu hiệu mà cơ thể chúng ta đưa ra để biểu hiện sự thiếu hụt vitamin. Trong khi răng và xương yếu là biểu hiện của sự thiếu hụt vitamin D, thì môi nứt nẻ và chảy máu nướu răng lại là biểu hiện của sự thiếu hụt vitamin B và vitamin C. Một triệu chứng bất thường nhưng quan trọng là gót chân nứt nẻ. Gót chân nứt nẻ khá đau đớn và khó giải quyết là vấn đề quan trọng của mùa đông xảy ra do thiếu độ ẩm trong không khí và cơ thể. Mặc dù có một số lý do khiến người ta có thể bị nứt gót chân, nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu của việc thiếu hụt vitamin

Vitamin C, E và B3 cực kỳ cần thiết để duy trì sức khỏe làn da và gót chân nứt nẻ có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt các loại vitamin này, đặc biệt là ở các nước nghèo hơn. Theo các chuyên gia da liễu, rất hiếm khi phát hiện gót chân nứt nẻ do thiếu hụt vitamin, nhưng chúng thường liên quan đến các bệnh lý khác như chàm, tiểu đường, suy giáp, v.v. Mặc dù có những số liệu thống kê này, điều quan trọng phải thừa nhận là gót chân bị nứt là một trong những dấu hiệu và tìm hiểu về vai trò của ba vitamin này trong việc duy trì sức khỏe của da.