Đừng phớt lờ dấu hiệu này bởi nó đang cảnh báo việc bạn bị thiếu hụt vitamin

Sức khỏe 19/03/2022 07:25

Thiếu vitamin có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn? Vitamin giúp ích gì cho sức khỏe của bạn? Và khi nào thì bạn biết cơ thể mình đang bị thiếu vitamin? Tất cả lời giải đáp sẽ có trong bài viết dưới đây

Gót chân nứt nẻ là dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin:

Từ đôi môi nứt nẻ đến xương yếu, có một số dấu hiệu mà cơ thể chúng ta đưa ra để biểu hiện sự thiếu hụt vitamin. Trong khi răng và xương yếu là biểu hiện của sự thiếu hụt vitamin D, thì môi nứt nẻ và chảy máu nướu răng lại là biểu hiện của sự thiếu hụt vitamin B và vitamin C. Một triệu chứng bất thường nhưng quan trọng là gót chân nứt nẻ.  Gót chân nứt nẻ khá đau đớn và khó giải quyết là vấn đề quan trọng của mùa đông xảy ra do thiếu độ ẩm trong không khí và cơ thể. Mặc dù có một số lý do khiến người ta có thể bị nứt gót chân, nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu của việc thiếu hụt vitamin

Vitamin C, E và B3 cực kỳ cần thiết để duy trì sức khỏe làn da và gót chân nứt nẻ có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt các loại vitamin này, đặc biệt là ở các nước nghèo hơn. Theo các chuyên gia da liễu, rất hiếm khi phát hiện gót chân nứt nẻ do thiếu hụt vitamin, nhưng chúng thường liên quan đến các bệnh lý khác như chàm, tiểu đường, suy giáp, v.v. Mặc dù có những số liệu thống kê này, điều quan trọng phải thừa nhận là gót chân bị nứt là một trong những dấu hiệu và tìm hiểu về vai trò của ba vitamin này trong việc duy trì sức khỏe của da.

Vitamin B-3, C và E cho sức khỏe da:

1.Vitamin B-3:

Vitamin B3 cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của da và não. Còn được gọi là niacin, các triệu chứng của sự thiếu hụt Vitamin B3 bao gồm mất trí nhớ, tiêu chảy, viêm da và lưỡi đỏ. Đôi khi sự thiếu hụt Vitamin B3 có thể gây ra da nổi đỏ và kích ứng ở những vùng tiếp xúc với ánh sáng như bàn tay, bàn chân, cổ, v.v.

Đừng phớt lờ dấu hiệu này bởi nó đang cảnh báo việc bạn bị thiếu hụt vitamin - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2. Vitamin C:

Vitamin C cần thiết để duy trì sức khỏe của nướu và da. Sự thiếu hụt Vitamin C có thể gây ra một bệnh gọi là bệnh còi, đặc trưng chủ yếu là chảy máu nướu răng, chảy máu quanh nang lông và vết thương chậm lành. Rụng tóc, mệt mỏi và thiếu máu là những triệu chứng khác của tình trạng thiếu Vitamin C.

Đừng phớt lờ dấu hiệu này bởi nó đang cảnh báo việc bạn bị thiếu hụt vitamin - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3. Vitamin E:

Vitamin E rất quan trọng để duy trì hệ thống miễn dịch, tế bào và lưu thông máu. Còn được gọi là vitamin làm đẹp, nó giúp ích rất nhiều cho làn da và mái tóc. Sự thiếu hụt Vitamin E trong cơ thể có thể dẫn đến yếu cơ, mất cảm giác và da khô, nếp nhăn và lão hóa sớm.

Đừng phớt lờ dấu hiệu này bởi nó đang cảnh báo việc bạn bị thiếu hụt vitamin - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cách trị nứt gót chân:

Vì thiếu nước kéo dài là lý do số một khiến gót chân nứt nẻ, nên điều quan trọng là bạn phải giữ ẩm cho da. Tăng lượng nước của bạn là bước đầu tiên và cơ bản nhất để cung cấp nước cho bản thân và làn da của bạn. Ngoài ra, bạn nên tẩy tế bào chết trên da bằng miếng bọt biển hoặc bông gòn và thoa các loại kem có chứa urê hoặc axit lactic để loại bỏ tế bào da chết. Kem dưỡng da, kem bôi, kem bôi chân đặc biệt và đi tất thường xuyên có thể giúp giữ nước cho da. Bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm được thiết kế dành riêng cho da gót chân và thoa chúng hàng ngày vào ban đêm để đẩy nhanh quá trình chữa lành.

Đừng phớt lờ dấu hiệu này bởi nó đang cảnh báo việc bạn bị thiếu hụt vitamin - Ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

 

Vitamin E giúp bảo vệ cơ thể phụ nữ khỏi những nỗi lo về sức khỏe và duy trì nhan sắc

Vitamin E giúp bảo vệ cơ thể phụ nữ khỏi những nỗi lo về sức khỏe và duy trì nhan sắc

Dạo gần đây bạn đang từng bị các triệu chứng này chưa? Xuất hiện nếp nhăn, đồi mồi, đau đầu, vai, các khớp chân tay hay thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Đó có thể là do cơ thể bạn đang thiếu vitamin E.

Xem thêm
Từ khóa:   thiếu vitamin các loại vitamin nứt gót chân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm