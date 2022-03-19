Đừng phớt lờ dấu hiệu này bởi nó đang cảnh báo việc bạn bị thiếu hụt vitamin

Thiếu vitamin có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn? Vitamin giúp ích gì cho sức khỏe của bạn? Và khi nào thì bạn biết cơ thể mình đang bị thiếu vitamin? Tất cả lời giải đáp sẽ có trong bài viết dưới đây
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Gót chân nứt nẻ là dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin:
Từ đôi môi nứt nẻ đến xương yếu, có một số dấu hiệu mà cơ thể chúng ta đưa ra để biểu hiện sự thiếu hụt vitamin. Trong khi răng và xương yếu là biểu hiện của sự thiếu hụt vitamin D, thì môi nứt nẻ và chảy máu nướu răng lại là biểu hiện của sự thiếu hụt vitamin B và vitamin C. Một triệu chứng bất thường nhưng quan trọng là gót chân nứt nẻ. Gót chân nứt nẻ khá đau đớn và khó giải quyết là vấn đề quan trọng của mùa đông xảy ra do thiếu độ ẩm trong không khí và cơ thể. Mặc dù có một số lý do khiến người ta có thể bị nứt gót chân, nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu của việc thiếu hụt vitamin
Vitamin C, E và B3 cực kỳ cần thiết để duy trì sức khỏe làn da và gót chân nứt nẻ có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt các loại vitamin này, đặc biệt là ở các nước nghèo hơn. Theo các chuyên gia da liễu, rất hiếm khi phát hiện gót chân nứt nẻ do thiếu hụt vitamin, nhưng chúng thường liên quan đến các bệnh lý khác như chàm, tiểu đường, suy giáp, v.v. Mặc dù có những số liệu thống kê này, điều quan trọng phải thừa nhận là gót chân bị nứt là một trong những dấu hiệu và tìm hiểu về vai trò của ba vitamin này trong việc duy trì sức khỏe của da.
Vitamin B-3, C và E cho sức khỏe da:
1.Vitamin B-3:
Vitamin B3 cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của da và não. Còn được gọi là niacin, các triệu chứng của sự thiếu hụt Vitamin B3 bao gồm mất trí nhớ, tiêu chảy, viêm da và lưỡi đỏ. Đôi khi sự thiếu hụt Vitamin B3 có thể gây ra da nổi đỏ và kích ứng ở những vùng tiếp xúc với ánh sáng như bàn tay, bàn chân, cổ, v.v.
2. Vitamin C:
Vitamin C cần thiết để duy trì sức khỏe của nướu và da. Sự thiếu hụt Vitamin C có thể gây ra một bệnh gọi là bệnh còi, đặc trưng chủ yếu là chảy máu nướu răng, chảy máu quanh nang lông và vết thương chậm lành. Rụng tóc, mệt mỏi và thiếu máu là những triệu chứng khác của tình trạng thiếu Vitamin C.
3. Vitamin E:
Vitamin E rất quan trọng để duy trì hệ thống miễn dịch, tế bào và lưu thông máu. Còn được gọi là vitamin làm đẹp, nó giúp ích rất nhiều cho làn da và mái tóc. Sự thiếu hụt Vitamin E trong cơ thể có thể dẫn đến yếu cơ, mất cảm giác và da khô, nếp nhăn và lão hóa sớm.
Cách trị nứt gót chân:
Vì thiếu nước kéo dài là lý do số một khiến gót chân nứt nẻ, nên điều quan trọng là bạn phải giữ ẩm cho da. Tăng lượng nước của bạn là bước đầu tiên và cơ bản nhất để cung cấp nước cho bản thân và làn da của bạn. Ngoài ra, bạn nên tẩy tế bào chết trên da bằng miếng bọt biển hoặc bông gòn và thoa các loại kem có chứa urê hoặc axit lactic để loại bỏ tế bào da chết. Kem dưỡng da, kem bôi, kem bôi chân đặc biệt và đi tất thường xuyên có thể giúp giữ nước cho da. Bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm được thiết kế dành riêng cho da gót chân và thoa chúng hàng ngày vào ban đêm để đẩy nhanh quá trình chữa lành.