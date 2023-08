Đâu là loại “vitamin” giúp bạn khỏe đẹp từ bên trong?

Nhiều người nghĩ đến “collagen” như là một dưỡng chất không thể thiếu để sở hữu một làn da đẹp. Collagen là một loại protein có tác dụng kết nối các tế bào lại với nhau. Để tạo ra collagen thì vitamin C là thành phần không thể thiếu.

Khi collagen bị thiếu hụt trong cơ thể, các tế bào dễ bị phân tách, dẫn đến da bạn sẽ bị nám, xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ. Ngoài ra, collagen chiếm khoảng 20% ​​trong số lượng xương của cơ thể và khi lượng vitamin giảm xuống, da không những mất đi tính đàn hồi, dẻo dai mà còn khiến xương dễ gãy hơn.

Nếu bạn bổ nạp đủ vitamin C collagen trong cơ thể sẽ được duy trì. Hãy bổ sung đầy đủ Vitamin C để cơ thể trở nên khỏe và đẹp hơn!

Có liên quan đến cảm xúc

Vitamin C không chỉ có tác dụng thẩm mỹ mà còn có ảnh hưởng đến cảm xúc. Cảm xúc của chúng ta được tạo ra bởi chất dẫn truyền thần kinh và vitamin C là chất cần thiết để tổng hợp Norepinephrine (là loại thuốc được sử dụng để điều trị tụt huyết áp) trong hệ thống thần kinh.

Norepinephrine đưa cả thể chất và tinh thần bạn vào "chế độ sẵn sàng chiến đấu" làm tăng khả năng tập trung, gây ra cảm giác căng thẳng, kích hoạt não bộ và giảm đau.

Mặc dù Norepinephrine hoạt động tốt khi cơ thể bạn trong tình trạng báo động nhưng căng thẳng quá mức có thể gây ra stress. Khi đó Vitamin C sẽ làm giảm bớt tình trạng căng thẳng này. Khi bạn cảm thấy căng thẳng, từ tuyến thận vitamin C sẽ giải phóng các hormone chống lại căng thẳng. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng hãy bổ sung vitamin C vào cơ thể nhé!.

Sẽ hữu ích cho việc điều trị ung thư trong tương lai

Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây ra các bệnh liên quan đến lối sống như lão hóa và các bệnh về động mạch.

Ngày nay người ta đặt kỳ vọng không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn có thể chống ung thư. Vào năm 2005, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (Viện nghiên cứu Y học dinh dưỡng Orthomolecular – liệu pháp dinh dưỡng phân tử) đã công bố tác dụng phụ và hiệu quả trong điều trị ung thư khi truyền vitamin C vào người. Sử dụng vitamin C trong việc điều trị ung thư sẽ sớm trở nên phổ biến hơn trong tương lai.

Bạn sẽ biết được hiệu quả hấp thụ vitamin C qua việc xì hơi

Tỷ lệ hấp thụ vitamin C ở mỗi người là khác nhau vì vậy bạn nên xác nhận xem bạn có phù hợp với phương pháp chữa trị đó không nhé! Đó chính là chứng đầy hơi.

Vitamin C dư thừa sẽ không được cơ thể hấp thụ nên các loại vi khuẩn tốt như vi khuẩn axit lactic sản sinh trong đường ruột sẽ làm mềm phân.

Nếu bạn bổ sung đủ vitamin C (hoặc thừa), sự cân bằng của vi khuẩn đường ruột sẽ nghiêng về trạng thái có tính axit, khiến cơ thể dễ tích tụ khí.

Những ai thường hay xì hơi không nặng mùi cho thấy đường ruột người đó đang khỏe mạnh, hay nói cách khác người đó đã bổ sung đầy đủ vitamin C.

Thực phẩm giàu vitamin C

Cơ thể con người không thể tự sản sinh ra vitamin C được vì vậy phải được đưa từ bên ngoài vào. Vitamin C có nhiều trong các loại rau và trái cây như ớt chuông, bông cải xanh, kiwi nhưng dễ mất đi khi tiếp xúc với nhiệt. Lời khuyên là bạn nên ăn sống hoặc nấu súp.

Lời kết

Vitamin C không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn được kỳ vọng sẽ dùng để điều trị ung thư. Ngoài những công dụng đã biết hiện nay thì thông qua nghiên cứu có thể phát hiện ra những công dụng mới trong tương lai.

Theo Select Pharmacy