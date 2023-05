Qua khai thác tiền sử, các biểu hiện của bệnh, các bác sĩ đã tiến hành chọc dò tủy sống, kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm màng não mủ do liên cầu lợn. Liên quan đến sự việc này, bác sĩ Phạm Hồng Lâm - Trưởng Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, mặc dù đã được cảnh báo nguy cơ mắc liên cầu lợn do ăn tiết canh và thịt lợn tái, sống, song trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh đều ghi nhận 5 - 7 trường hợp mắc bệnh.

Trước đó, cũng theo thông tin từ báo Đắk Lắk, vào tháng 4/2023, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhân nhập viện do liên cầu lợn. Bệnh nhân P.K.T. (sinh 1991, trú huyện Ea H’leo) sau khi ăn tiết canh lợn thì có dấu hiệu sốt, đau đầu, rối loạn tiêu hóa. Nhờ được nhập viện điều trị kịp thời nên bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và xuất viện sau 2 tuần điều trị.

Bác sĩ Phạm Hồng Lâm, Trưởng Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, mặc dù đã được cảnh báo nguy cơ mắc liên cầu lợn do ăn tiết canh và thịt lợn tái, sống, song trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh đều ghi nhận 5 - 7 trường hợp mắc bệnh. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã ghi nhận 2 trường hợp bị nhiễm khuẩn do liên cầu lợn. Đây là bệnh cấp tính nặng, có hai nhóm lâm sàng chính là nhiễm trùng máu và viêm màng não mủ.

Bệnh nhân điều trị viêm màng não do ký sinh trùng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - Ảnh: Báo Đắk Lắk

Đa phần bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, rất dễ tử vong và nếu điều trị khỏi cũng để lại di chứng nặng nề. Khoảng 5 năm về trước, đây là nhóm bệnh phổ biến tại miền Trung - Tây Nguyên. Theo một nghiên cứu y khoa, có tới 43% bệnh nhân viêm màng não mủ do liên cầu lợn, nguyên nhân là do ăn uống.

Theo cảnh báo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), tỷ lệ tử vong do liên cầu lợn gây ra là khoảng 7%. Dù đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng nhiều người dân còn rất chủ quan với bệnh này. Để chủ động phòng, chống bệnh liên cầu lợn và các bệnh lây nhiễm qua đường ăn uống do ký sinh trùng gây nên, bác sĩ Phạm Hồng Lâm khuyến cáo người dân không nên ăn tiết canh và các nội tạng động vật chưa được nấu chín, ngay cả việc tiếp xúc với lợn ốm, lợn chết cũng có nguy cơ khiến người giết mổ lợn bị nhiễm liên cầu lợn thông qua các tổn thương, các vết trầy xước trên da.

Tuy chưa có vắc xin điều trị những vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn hoàn toàn bị tiêu diệt khi thực phẩm được nấu chín kỹ, chính vì vậy cách tốt nhất để tránh lây nhiễm bệnh là ý thức của người dân trong việc chủ động phòng ngừa.