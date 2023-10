Chuyên gia tiết lộ ngủ sâu giấc không khó nếu kiên trì làm 4 điều này, thói quen vừa đơn giản lại có lợi hơn cả uống thuốc bổ

Đi bộ trước khi đi ngủ không cần phải vất vả hoặc quá nhanh vì nó không nhằm mục đích xây dựng cơ bắp hay cải thiện sức khỏe. Tiến sĩ Neil Paulvin, chuyên gia y học ở New York, Mỹ, nhấn mạnh rằng vì mục đích của việc đi bộ là để có được một giấc ngủ ngon nên việc đi bộ nhẹ nhàng với tinh thần thoải mái là phù hợp. Nếu bạn đi bộ với tốc độ nhanh, cơ thể nóng sẽ phải mất nhiều thời gian để hạ nhiệt và bạn có thể thức giấc, vì vậy tốt hơn hết bạn nên hoãn việc tập luyện cường độ cao cho đến sáng.

Trong đêm tối, an toàn là trên hết

Đêm tối có thể nguy hiểm hơn buổi sáng hoặc ban ngày, vì vậy điều quan trọng là phải chuẩn bị cho sự an toàn. Tốt hơn là nên đi bộ theo cặp thay vì đi một mình, và nếu chuẩn bị thiết bị phản chiếu hoặc đèn an toàn, bạn có thể đi bộ an toàn hơn nhiều. Vì có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nên tốt nhất nên tránh những nơi có nhiều xe cộ qua lại. Nếu chọn con đường quen thuộc hoặc con đường đã đi vào ban ngày, bạn có thể tránh bị lạc hoặc gặp chướng ngại vật bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu phải đi dạo một mình, bạn nên cho bạn bè hoặc gia đình biết bạn sẽ đi đâu và gửi tin nhắn cho họ khi về đến nhà. Bạn cũng nên sử dụng một ứng dụng có thể theo dõi vị trí của mình để gia đình hoặc người quen có thể dễ dàng tìm thấy bạn đang ở đâu.

Để tai nghe ở nhà

Nhiều người thích vừa đi bộ vừa nghe nhạc và đó cũng là một phương pháp được khuyên vì có thể khiến việc chạy bộ hoặc đi bộ, vốn thực sự có thể trở nên nhàm chán, trở nên thú vị hơn. Nhưng đi bộ vào ban đêm là một ngoại lệ. Vì thị giác khó hoạt động hoàn toàn trong bóng tối nên điều quan trọng là phải tận dụng tối đa các giác quan còn lại, chẳng hạn như thính giác. Ngoài ra, nếu không nghe nhạc, bạn có thể tránh được tình trạng không ngủ được vì giai điệu bạn đã nghe trước đó cứ vang vọng trong đầu khi bạn đi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Đi ngủ 90 phút sau khi đi dạo

Hãy cẩn thận, vì đi ngủ ngay sau khi đi bộ thực sự có thể làm phiền giấc ngủ của bạn. Theo các chuyên gia, bạn cần ít nhất 90 phút từ khi đi dạo đến khi đi ngủ. Lý giải là do dù chỉ là đi bộ nhẹ nhàng nhưng phải mất khoảng 90 phút, nhiệt độ cơ thể tăng lên mới trở về trạng thái ban đầu. Bạn cũng nên tắm nước ấm, ngồi trên giường, đắp chăn và đọc sách. Tránh xem các chương trình truyền hình hoặc phim có ánh đèn sáng và nội dung khiêu khích, vì điều này sẽ phá hủy mọi lợi ích của chuyến đi bộ vất vả mà bạn vừa thực hiện.