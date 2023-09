Bệnh thận mãn tính (CKD) - một bệnh suy thận tiến triển trong nhiều tháng đến nhiều năm - chủ yếu là do bệnh tiểu đường và tăng huyết áp gây ra. Những người có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau và tiền sử gia đình mắc bệnh thận dễ bị CKD hơn, và những người này phải được tầm soát thường xuyên

Những người có nguy cơ nên theo dõi chức năng thận của họ bằng cách làm xét nghiệm máu và nước tiểu một lần trong 6 đến 12 tháng, Gupta nói. Theo Tiến sĩ Parth Rana, Giám đốc Bệnh viện Netralaya, Ahmedabad: Khoảng 50% bệnh nhân bị bệnh võng mạc tiểu đường (DR là biến chứng tiểu đường ảnh hưởng đến mắt) bị bệnh thận mãn tính (CKD)

Ở Ấn Độ, hơn 62% bệnh CKD là do đái tháo đường và bệnh võng mạc đái tháo đường ảnh hưởng đến 18% dân số bị đái tháo đường ở các đô thị Ấn Độ. Tỷ lệ mắc bệnh CKD và DR tăng tỷ lệ thuận với thời gian mắc bệnh ở bệnh tiểu đường loại 2. Ngoài ra, do CKD và DR có chung các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, kiểm soát đường huyết kém, tăng huyết áp tâm thu hoặc rối loạn lipid máu, sự phát triển của DR có thể dự đoán sự phát triển và tiến triển của CKD, Rana chia sẻ với IANS

Mối quan hệ chung giữa CKD và bệnh võng mạc tiểu đường là tổn thương do lượng đường cao đối với các mạch máu nhỏ trong cơ thể, ông giải thích. Bệnh nhân CKD cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh về mắt do tuổi tác. Các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể, bệnh võng mạc, tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, là những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người trung niên và cao tuổi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hơn nữa, Covid cũng góp phần làm gia tăng các vấn đề về thận ở những bệnh nhân đang mắc phải. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị suy thận có nguy cơ mắc bệnh Covid nghiêm trọng hơn; trong khi những người khác cho thấy những người đang chạy thận có khả năng gắn kết các phản ứng kháng thể yếu hơn sau khi tiêm chủng.

Tiến sĩ Salil Jain, Giám đốc &HOD, khoa Thận và Cấy ghép thận, Viện Nghiên cứu Fortis Memorial, Gurugram, cho biết: "Ai cũng biết rằng bệnh nhân CKD có nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao hơn thứ phát sau nhiễm trùng Covid". Ông nói thêm: "Có khoảng 30% tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo trong đợt thứ hai so với dân số bình thường, nơi tỷ lệ tử vong là 10%."

Trong chạy thận nhân tạo, cần máy lọc chất thải, muối và chất lỏng từ máu khi thận không còn đủ khỏe mạnh để thực hiện công việc này một cách đầy đủ. Để ngăn ngừa bệnh thận, các chuyên gia khuyên rằng bạn nên uống nhiều nước, tránh các loại thuốc có khả năng gây hại cho thận như thuốc giảm đau hoặc thuốc nội địa, duy trì kiểm soát tốt huyết áp và bệnh tiểu đường, ngừng hút thuốc, giảm lượng muối ăn và duy trì đầy đủ hoạt động thể chất.