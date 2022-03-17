Các căn bệnh liên quan đến thận tiềm ẩn nhiều nguy cơ hủy hoại sức khỏe một cách thầm lặng mà ít người hay biết. Thông qua loạt nghiên cứu khoa học, các chuyên gia đã cảnh báo mọi người về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, khi chúng không hề đơn giản như ta nghĩ mà có thể là sát thủ giết người hàng loạt.

Bệnh thận thường không có triệu chứng gì trong suốt thời gian dài; Các chuyên gia cho biết hôm thứ Năm nhân ngày Thận Thế giới, họ khuyên rằng nên kiểm tra thường xuyên thận, trì hoãn việc chẩn đoán và điều trị đôi khi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngày Thận Thế giới là một chiến dịch toàn cầu được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 3. Nó nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của thận. Thận đóng một vai trò quan trọng trong cơ thể. Chúng không chỉ làm sạch máu của các chất thải chuyển hóa khác nhau, mà còn giúp điều hòa huyết áp, duy trì sức khỏe của xương, huyết cầu tố (cần thiết để chuyển oxy trong máu từ phổi đến các mô), trong số các loại khác. Các triệu chứng phổ biến của bệnh thận bao gồm mệt mỏi, huyết áp cao, phù nề ở bàn chân, bọng mắt, bất thường về đường tiểu, trong số những triệu chứng khác. Bệnh thận có thể im lặng ở nhiều bệnh nhân trong giai đoạn đầu và được biểu hiện khi bệnh trở nên nặng. Nhiều khi bệnh nhân phát hiện triệu chứng (chỉ) khi bệnh đã tiến triển. Tiến sĩ Amit Gupta, Giám đốc & HOD, Thận và cấy ghép thận, Bệnh viện Indraprastha Apollo, Lucknow, nói với IANS.

Các triệu chứng phổ biến của bệnh thận bao gồm mệt mỏi, huyết áp cao, phù nề ở bàn chân - Ảnh minh họa. Nguồn: Internet "Thận có thể là một kẻ giết người nguy hiểm" bởi vì bệnh thận thường im lặng trong một thời gian dài hơn. Nhưng các cuộc điều tra thường xuyên và thường lệ có thể phát hiện bệnh thận kịp thời và có thể được điều trị trước khi cản trở sức khỏe của bệnh nhân", tiến sĩ P.N. Gupta, Giám đốc & HOD, Thận học, Bệnh viện Paras, Gurugram cho biết thêm. Bệnh thận mãn tính (CKD) - một bệnh suy thận tiến triển trong nhiều tháng đến nhiều năm - chủ yếu là do bệnh tiểu đường và tăng huyết áp gây ra. Những người có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau và tiền sử gia đình mắc bệnh thận dễ bị CKD hơn, và những người này phải được tầm soát thường xuyên

Những người có nguy cơ nên theo dõi chức năng thận của họ bằng cách làm xét nghiệm máu và nước tiểu một lần trong 6 đến 12 tháng, Gupta nói. Theo Tiến sĩ Parth Rana, Giám đốc Bệnh viện Netralaya, Ahmedabad: Khoảng 50% bệnh nhân bị bệnh võng mạc tiểu đường (DR là biến chứng tiểu đường ảnh hưởng đến mắt) bị bệnh thận mãn tính (CKD) Ở Ấn Độ, hơn 62% bệnh CKD là do đái tháo đường và bệnh võng mạc đái tháo đường ảnh hưởng đến 18% dân số bị đái tháo đường ở các đô thị Ấn Độ. Tỷ lệ mắc bệnh CKD và DR tăng tỷ lệ thuận với thời gian mắc bệnh ở bệnh tiểu đường loại 2. Ngoài ra, do CKD và DR có chung các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, kiểm soát đường huyết kém, tăng huyết áp tâm thu hoặc rối loạn lipid máu, sự phát triển của DR có thể dự đoán sự phát triển và tiến triển của CKD, Rana chia sẻ với IANS Mối quan hệ chung giữa CKD và bệnh võng mạc tiểu đường là tổn thương do lượng đường cao đối với các mạch máu nhỏ trong cơ thể, ông giải thích. Bệnh nhân CKD cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh về mắt do tuổi tác. Các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể, bệnh võng mạc, tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, là những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người trung niên và cao tuổi. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Hơn nữa, Covid cũng góp phần làm gia tăng các vấn đề về thận ở những bệnh nhân đang mắc phải. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị suy thận có nguy cơ mắc bệnh Covid nghiêm trọng hơn; trong khi những người khác cho thấy những người đang chạy thận có khả năng gắn kết các phản ứng kháng thể yếu hơn sau khi tiêm chủng. Tiến sĩ Salil Jain, Giám đốc &HOD, khoa Thận và Cấy ghép thận, Viện Nghiên cứu Fortis Memorial, Gurugram, cho biết: "Ai cũng biết rằng bệnh nhân CKD có nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao hơn thứ phát sau nhiễm trùng Covid". Ông nói thêm: "Có khoảng 30% tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo trong đợt thứ hai so với dân số bình thường, nơi tỷ lệ tử vong là 10%." Trong chạy thận nhân tạo, cần máy lọc chất thải, muối và chất lỏng từ máu khi thận không còn đủ khỏe mạnh để thực hiện công việc này một cách đầy đủ. Để ngăn ngừa bệnh thận, các chuyên gia khuyên rằng bạn nên uống nhiều nước, tránh các loại thuốc có khả năng gây hại cho thận như thuốc giảm đau hoặc thuốc nội địa, duy trì kiểm soát tốt huyết áp và bệnh tiểu đường, ngừng hút thuốc, giảm lượng muối ăn và duy trì đầy đủ hoạt động thể chất.

Cảnh báo 4 món nếu ăn quá nhiều sẽ là thủ phạm "đầu độc" thận nhưng lại được vạn người mê Chuyên gia dinh dưỡng Vương Lâm, Trưởng Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện nhân dân Phố cổ Lạc Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) khuyến cáo, 4 thực phẩm nhiều người ưa thích nhưng ăn quá nhiều lại là thủ phạm gây hại thận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-canh-bao-khong-nen-lo-la-benh-than-vi-no-co-the-de-doa-tinh-mang-ban-bat-cu-luc-nao-456394.html