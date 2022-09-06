Chăm sóc "bộ lọc" của cơ thể đơn giản hơn với các biện pháp làm sạch phổi tự nhiên hiệu quả này

Một số cách tự nhiên và đơn giản sau đây có thể giữ cho phổi của bạn khỏe mạnh và phục hồi sau khi tiếp xúc với các yếu tố gây hại.

Thật không may, hệ thống hô hấp của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi các chất độc hại trong không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày. Ho khan, đau ngực và khó thở, tất cả những điều này đều có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh phổi nghiêm trọng, chẳng hạn như hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, thuyên tắc phổi và nhiều bệnh khác. Nếu gần đây bạn nhận thấy ít nhất một trong những dấu hiệu này, tốt nhất là bạn nên hành động để chăm sóc phổi ngay lập tức.

Bằng cách kê cao đầu ở góc 15 độ trong khi ngủ, bạn có thể làm giảm dịch nhầy chảy vào cổ họng và do đó ngăn ngừa ho vào ban đêm. Một chiếc gối phụ có thể đủ để đạt được độ cao cần thiết.

2. Nhờ bạn bè giúp làm lỏng đờm trong phổi

Yêu cầu một người bạn vỗ vào lưng bạn bằng bàn tay của họ. Họ sẽ bắt đầu gõ mạnh vào phần trên giữa lưng của bạn. Điều này có thể giúp làm lỏng chất nhầy trong phổi để bạn có thể ho ra ngoài.

3. Dọn dẹp nhà cửa

Đôi khi có thể gây ra các bệnh phổi nghiêm trọng do tiếp xúc với nấm mốc độc hại, chỉ cần một ít chất dinh dưỡng đơn giản và nước là nó đã có thể phát triển. Tiếp xúc với nấm mốc có thể gây ra các triệu chứng như viêm nhiễm, dị ứng và lên cơn hen suyễn.

Để thở không gặp khó khăn, bạn cần tạo ra một nơi an toàn cho phổi của mình bằng cách làm sạch mọi ngóc ngách trong nhà của bạn đúng lúc, bằng cách sử dụng một máy lọc không khí đặc biệt.

4. Bảo vệ phổi của bạn khỏi ô nhiễm

Nếu bạn sống trong một khu vực ô nhiễm cao, bạn nên bảo vệ mình khỏi khí độc hại trong không khí xung quanh bạn. Khi bạn ra ngoài, hãy luôn đeo khẩu trang đặc biệt. Bạn có thể mua loại có bộ lọc làm bằng than hoạt tính.

5. Đừng kìm nén cơn ho

Ho là một quá trình tự nhiên giúp phổi của bạn loại bỏ chất nhầy khi bạn bị cảm lạnh hoặc cúm. Việc kìm hãm cơn ho có thể khiến tình trạng nhiễm trùng tiến triển nghiêm trọng. Vì vậy, lần sau, hãy cố gắng chỉ sử dụng thuốc giảm ho khi bạn cảm thấy khó chịu đáng kể hoặc bạn không thể ngừng ho mà không có thuốc.

6. Tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh

Một số loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin và khoáng chất có thể bảo vệ phổi của bạn mà bạn không cần phải uống thêm thuốc. Dưới đây là một số lời khuyên về cách thay đổi thói quen ăn uống của bạn:

Chuyển sang một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ mắc các bệnh như ung thư phổi, viêm phế quản mãn tính và khí phế thũng.

Nếu bạn không thể chuyển sang thực phẩm hữu cơ hoàn toàn, hãy cố gắng tránh các sản phẩm có chứa chất bảo quản và chất phụ gia cũng như thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn. Kiểm tra kỹ nhãn thực phẩm tại siêu thị trước khi mua bất cứ thứ gì.

Đừng quên uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày. Nó sẽ giúp giữ cho phổi của bạn đủ nước và không có chất nhầy, nó cũng sẽ giúp máu lưu thông dễ dàng hơn.

Không bổ sung beta-carotene nếu bạn hút thuốc, vì chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết, phổi và tuyến tiền liệt.

7. Làm một số bài tập đơn giản

Tập thể dục không chỉ quan trọng để có vẻ ngoài đẹp mà còn đối với sức khỏe các cơ quan nội tạng của bạn vì nó giúp tăng lưu lượng máu và cho phép các vitamin và khoáng chất cần thiết đến phổi của bạn nhanh hơn.

Nếu bạn gặp một số vấn đề với phổi hoặc hô hấp, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thói quen tập thể dục mới nào.

8. Hít thở đúng cách

Cách bạn thở có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tốt của bạn. Theo quy luật, phổi của bạn càng khỏe, bạn càng cảm thấy tốt hơn.

Để tăng lượng oxy trong phổi và cải thiện khả năng thải carbon dioxide ra khỏi phổi, bạn có thể thực hiện một số bài tập thở.

Thở môi mím chặt

Hít vào bằng mũi trong 2-3 giây.

Từ từ thở ra bằng cách mím môi trong 4-9 giây.

Bài tập này cũng có thể giúp bạn kiểm soát hiệu quả cơn hen suyễn và bình tĩnh lại.

Thở bằng cơ hoành

Vị trí ban đầu : nằm ngửa

Đặt một tay lên bụng và tay kia đặt lên ngực.

Hít vào bằng mũi trong 2-3 giây bằng cách hướng bụng ra ngoài.

Thở ra bằng cách mím môi bằng cách ấn nhẹ vào bụng trong 3–4 giây.

Thời lượng : 5 phút

Mặc dù mọi người thường không sử dụng kiểu thở này, nhưng nó có thể giúp bạn tăng dung tích phổi và làm cho chúng khỏe hơn .

Thở hổn hển

Hít thở sâu bằng mũi.

Trong khi bạn đang thở ra, hãy tạo ra âm thanh ngâm nga.

Cách thở này có thể giúp bạn tăng cường cơ hoành. Ngoài ra, phổi của bạn sẽ nhận được nhiều oxy hơn.

9. Sử dụng phương pháp bấm huyệt

Theo hướng dẫn bấm huyệt, có một số điểm trên cơ thể bạn có thể giúp giảm các vấn đề về hô hấp và ho. Một trong số chúng nằm ở gốc của ngón tay cái. Nhấn mạnh điểm này trong 3 phút để xem kết quả.

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