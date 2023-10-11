Campuchia: Ghi nhận bé gái 2 tuổi là ca tử vong thứ ba vì cúm gia cầm H5N1

Sức khỏe 11/10/2023 08:55

Đây là trường hợp tử vong thứ 3 do virus cúm gia cầm H5N1 được ghi nhận ở Campuchia trong năm nay.

Theo Khmer Times, ngày 9/10, Bộ Y tế Campuchia thông báo một bé gái 2 tuổi tử vong do cúm gia cầm độc lực cao (loại A/H5N1). Bé gái 2 tuổi sống tại làng Chmar Lot, xã South Snong, huyện Kamchay Mear thuộc tỉnh Prey Veng phía đông nam nước này.

Đây là ca tử vong thứ 3 ở người trong năm nay do virus cúm gia cầm H5N1 và cũng là trường hợp thứ 59 nhiễm loại virus này tại Campuchia kể từ năm 2005, trong đó có 40 ca tử vong.

Campuchia: Ghi nhận bé gái 2 tuổi là ca tử vong thứ ba vì cúm gia cầm H5N1 - Ảnh 1
Campuchia ghi nhận bé gái 2 tuổi là ca tử vong thứ ba vì cúm gia cầm H5N1 - Ảnh: Reuters 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Campuchia, một số ít trường hợp nhiễm virus cúm A/H5N1 ở người được phát hiện từ năm 2022, dù dịch cúm gia cầm lây lan ở các loài chim và gia cầm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cúm gia cầm thường lây truyền giữa gia cầm nhưng cũng có trường hợp lây truyền từ gia cầm sang người. WHO đã cảnh báo vào tháng 7/2023 rằng khi số ca mắc cúm gia cầm ở động vật có vú đang gia tăng nhanh chóng thì khả năng lây nhiễm ở người cũng ngày càng tăng.    

WHO cảnh báo: Nguy cơ cúm gia cầm bùng phát, tăng khả năng lây nhiễm ở người

WHO cảnh báo: Nguy cơ cúm gia cầm bùng phát, tăng khả năng lây nhiễm ở người

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, dịch cúm gia cầm có thể khiến virus tăng khả năng thích nghi, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao hơn ở con người.

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Từ khóa:   cúm gia cầm cúm gia cầm H5N1 cúm A/H5N1

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