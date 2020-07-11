Cách trị nhiệt miệng nhanh nhất, hiệu quả và an toàn

Làm thế nào để hết nhiệt miệng nhanh nhất? Đó là câu hỏi được quan tâm bởi những người bị tình trạng nhiệt miệng làm phiền. Nhiệt miệng khiến người bệnh cảm thấy khó chịu, nó không chỉ đến một lần mà rất nhiều lần. Những vết loét nhiệt miệng khiến bạn đau đớn, ăn uống không được nhiều,... ảnh hưởng lớn đến sức khỏe , công việc. Vậy nguyên nhân nhiệt miệng là gì và đâu là cách trị nhiệt miệng nhanh nhất và an toàn nhất? Cùng tìm hiểu qua bài viết!

Thông thường, một vết nhiệt miệng sẽ tồn tại ở dạng hình tròn hoặc oval, có màu vàng hoặc trắng ở chính giữa, xung quanh là viền màu đỏ. Miệng người bệnh có thể bị ngứa, rát một chút trước khi có vết loét hình thành bên trong miệng.

Nhiệt miệng là vết loét nông, nhỏ, phát triển trên các mô mềm ở bên trong má hoặc môi, trên nướu hoặc dưới lưỡi. Nhiệt miệng còn có tên gọi khoa học khác là loét áp - tơ (aphthous ulcer).

Khác với lở miệng hay mụn nước, nhiệt miệng không bao giờ nằm ở vị trí bên ngoài miệng và đặc biệt, nhiệt miệng tuyệt đối không bao giờ lây lan. Tuy nhiên, nó khiến bạn đau nhức, lúc ăn hoặc nói cười mạnh sẽ rất đau miệng.

Nguyên nhân dẫn đến nhiệt miệng?

Nhiệt miệng do nhiều tác nhân gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, lớp niêm mạc ở miệng sẽ bị tổn thương do các virus, vi khuẩn, tác nhân vật lý, tác nhân hóa học tấn công, ví dụ như cắn phải miệng, vật dụng làm xước miệng, ăn/uống thực phẩm gây hại cho niêm mạc miệng,...). Các tác nhân này sẽ kết hợp với yếu tố cơ địa, tạo nên các phản ứng miễn dịch, hình thành ổ viêm, hoại tử, phá hủy lớp tế bào biểu mô, tạo nên các vết loét.

Cách trị nhiệt miệng nhanh nhất bằng nước muối

Súc miệng với nước muối là cách vệ sinh răng miệng tốt nhất và khắc phục được chứng nhiệt miệng nhanh nhất tại nhà. Mặc dù khi súc nước muối, bạn sẽ cảm thấy hơi rát nhưng muối lại giúp vết loét khô nhanh hơn. Cách thực hiện đơn giản như sau:

Súc miệng với nước muối giúp làm vết loét nhanh khô - Ảnh minh họa: Internet

Hòa tan khoảng 5g muối trong 230ml nước ấm

Dùng dung dịch nước muối vừa pha để súc miệng trong khoảng 15-30 giây. Sau đó, nhổ ra.

Hãy kiên trì súc miệng nhiều lần sau vài giờ (nếu muốn nhanh khỏi).

Cách hết nhiệt miệng nhanh nhất bằng baking soda

Baking soda có công dụng cân bằng độ PH, giảm viêm, từ đó giúp vết loét nhanh lành hơn. Cách chữa nhiệt miệng với baking soda đơn giản như sau:

Hòa tan khoảng 5g bột baking soda bằng 230ml nước.

Dùng dung dịch vừa pha để súc miệng khoảng 1-30 giây, sau đó nhổ ra.

Tương tự như nước muối, bạn nên súc miệng với dung dịch baking soda cách nhau vài giờ (nếu thấy cần thiết).

Cách trị nhiệt miệng nhanh nhất tại nhà với sữa chua

Thỉnh thoảng một vài trường hợp nhiệt miệng có thể là do vi khuẩn H. pylori hoặc bệnh viêm ruột gây ra. Chính vì vậy, muốn chữa khỏi nhiệt miệng, bạn cần tìm cách đẩy lùi vi khuẩn H.pylori cũng như bệnh viêm ruột.

Sữa chua chứa men vi sinh sống giúp mau lành vết thương - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu thì các loại men vi sinh sống, chẳng hạn như lactobacillus có khả năng tiêu diệt vi khuẩn H. pylori đồng thời hỗ trợ điều trị một số bệnh liên quan tới viêm ruột. Sữa chua là nguồn thực phẩm chứa nhiều men vi sinh sống, có thể giúp vết thương nhanh lành. Mỗi ngày, bạn hãy ăn ít nhất khoảng 245g sữa chua để chữa cũng như phòng ngừa bệnh nhiệt miệng.

Mẹo trị nhiệt miệng nhanh nhất với mật ong

Mật ong có công dụng kháng khuẩn, chống viêm cực kỳ hiệu quả. Theo một nghiên cứu, mật ong có thể giúp giảm đau ở vết nhiệt miệng, bớt sưng đỏ. Loại nguyên liệu này cũng giúp ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng thứ cấp. Hãy thoa một chút mật ong lên vết loét khoảng 4 lần mỗi ngày. Lưu ý nên chọn mua mật ong nguyên chất, vẫn chưa qua xử lý để có hiệu quả tốt hơn.

Mật ong có khả năng kháng khuẩn, chống viêm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa nhiệt miệng tại nhà bằng dầu dừa

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu dừa có khả năng kháng khuẩn cực tốt. Loại dầu này vừa có thể chữa vết loét nhiệt miệng gây ra bởi vi khuẩn vừa ngăn chặn sự lây lan của nhiệt miệng. Bên cạnh đó, dầu dừa còn là chất chống viêm tự nhiên, có khả năng làm lành vết thương, sưng đỏ, đau.

Dầu dừa là chất kháng khuẩn, chống viêm tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thoa một lớp dầu dừa mỏng lên các vết loét nhiệt miệng khoảng 4 lần trong ngày cho đến khi vết loét biến mất.

Cách chữa nhiệt miệng tại nhà bằng oxy già

Oxy già giúp làm sạch vết loét, tiêu diệt vi khuẩn bên trong miệng. Cách chữa nhiệt miệng với oxy già như sau:

Pha loãng dung dịch oxy già 3% với một lượng nước phù hợp.

Dùng bông gòn hoặc tăm bông thấm vào dung dịch.

Thoa dung dịch này lên vết loét mỗi ngày vài lần.

Ngoài ra, bạn cũng có thể súc miệng bằng dung dịch oxy già đã được pha loãng trong khoảng 1 phút, nhổ ra và súc lại bằng nước sạch.

Trên đây là các cách trị nhiệt miệng nhanh nhất với các nguyên liệu vô cùng dễ kiếm, an toàn cho sức khỏe con người. Mong rằng bạn sẽ áp dụng theo hướng dẫn của chúng tôi để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó chịu do nhiệt miệng gây ra.