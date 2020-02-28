Cách trị ăn không tiêu nhanh chóng đẩy lùi sự khó chịu

Người ăn không tiêu sẽ gặp phải những biểu hiện sau đây:

Ăn không tiêu là một triệu chứng thường gặp khi bạn ăn quá nhiều hoặc do một số bệnh nào đó. Hiện tượng này không quá nguy hiểm mà chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống cũng như rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Hãy cùng tìm hiểu về cách trị ăn không tiêu đơn giản và nhanh chóng để giải quyết vấn đề này. Lấy lại cảm giác thèm ăn, xóa đi mệt mỏi.

Ăn không tiêu là do thức ăn không thể tiêu hóa và bị ứ trệ ở trong dạ dày của bạn. Vì vậy cách trị ăn không tiêu tại nhà hiệu quả nhất chính là giúp cho tỳ vị hoạt động được. Các cách đơn giản là;

Những cơn đau âm ỉ kéo dài và ngày một tăng lên không có dấu hiệu thuyên giảm.

Dù ợ hơi liên tục để khí thoát ra nhưng cũng không thể nào thuyên giảm được cảm giác đầy bụng.

Bụng nóng lên kèm theo những tiếng kêu từ bụng đó là vì dạ dày co thắt một cách bất thường.

Nước chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Theo lời khuyên của các chuyên gia, một ngày chúng ta nên uống khoảng 2 lít nước. Và khi bạn bị ăn không tiêu, thì lại càng cần uống nước.

Khi bạn uống nước các chất thải sẽ được nước hòa tan trở nên mềm hơn và dễ dàng được tiêu hóa hơn. Như vậy thì hiện tượng ăn không tiêu sẽ giảm đi nhanh chóng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể ăn các loại thực phẩm chứa nhiều nước như: dưa hấu, cam, quýt, rau cải… để không gặp phải hiện tượng ăn khó tiêu.

Nên uống nhiều nước khi bị khó tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chữa ăn không tiêu với gừng, chanh, mật ong

Từ gừng, chanh và mật ong, chúng cũng có thể trở thành một bài thuốc giúp bạn không còn ăn khó tiêu. Chúng ta rửa sạch gừng sau đó thái nhuyễn. Pha 2 thìa nước cốt chanh vào cốc nước ấm. Thêm 1 thìa cà phê mật ong cùng với gừng và khuấy đều rồi uống.

Lúc này gừng sẽ phát huy tác dụng làm ấm cơ thể, đồng thời cải thiện hệ tiêu hóa. Nước chanh và mật ong cũng giúp giảm khó tiêu và nóng ruột. Hãy dùng nước gừng, chanh, mật ong sau mỗi bữa ăn để không gặp phải hiện tượng ăn khó tiêu.

Dùng lá bạc hà chữa ăn khó tiêu

Lá bạc hà có tính mát có tác dụng cực kỳ tốt đối với dạ dày cũng như cơ thể của con người. Khi bạn ăn lá bạc hà sống, tinh dầu trong bạc hà phân tán trong cơ thể, tác dụng lên đường tiêu hóa như vậy thì các cơn co thắt của ruột, dạ dày cũng sẽ trơn tru hơn.

Đây là một cách trị bệnh khá an toàn mà lại mang đến hiệu quả không ngờ với các chứng khó tiêu, đau bụng, kích thích ruột, ợ hơi. Vì vậy, hãy ăn kèm loại rau này trong các bữa ăn hằng ngày.

Ăn lá bạc hà có thể chữa khó tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều trái cây để giảm tình trạng ăn không tiêu

Các loại trái cây chứa rất nhiều chất xơ sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng khó tiêu. Khi bạn bổ sung đầy đủ chất xơ cho cơ thể, hệ tiêu hóa sẽ làm việc dễ dàng hơn. Các loại hoa quả tốt cho việc tiêu hóa là: đu đủ, chuối, lê, táo, nho… Tuy nhiên, không phải loại hoa quả nào cũng tốt cho sức khỏe. Vì vậy, hãy lựa chọn chính xác.

Không thể quên bổ sung hoa quả hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Chia nhỏ các bữa ăn

Ăn một lượng thức ăn quá nhiều trong một bữa sẽ khiến cho dạ dày của bạn phải làm việc quá mức dẫn đến hiện tượng khó tiêu. Vì vậy, giải pháp là hãy chia nhỏ các bước ăn để dạ dày không phải làm việc quá tải. Ăn chậm, nhai kỹ để thức ăn được nghiền nhỏ.

Tránh vừa ăn vừa làm việc. Tăng cường các hoạt động trong ngày với các môn thể thao nhẹ nhàng. Đặc biệt tinh thần phải thật thoải mái, giảm áp lực công việc, tránh mệt mỏi.

Loại bỏ các thực phẩm có hại đến dạ dày

Khi bị khó tiêu, bạn không nên sử dụng các loại đồ ăn nhanh cũng như các món ăn chiên, rán có nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng, đồ đóng hộp, các loại đồ chứa nhiều chất béo. Các loại thực phẩm này khiến axit trong dạ dày tăng lên dẫn đến đau bụng, khó tiêu và đầy hơi.

Không ăn thức ăn không tốt cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn trước khi đi ngủ

Khi bạn ăn no và lập tức lên giường đi ngủ, bộ máy tiêu hóa sẽ phải làm việc hết công suất và không được nghỉ ngơi. Việc này không chỉ khiến bạn khó tiêu mà còn cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tốt nhất là hãy hạn chế việc này. Thực hiện ăn đúng bữa, nếu đói chỉ cần uống nước để tạo cảm giác no và đi ngủ.

Ngủ ngon và đủ giấc

Khi cơ thể căng thẳng cũng sẽ dẫn đến tình trạng suy nhược khiến bạn ăn không tiêu, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Chất dinh dưỡng vào cơ thể không hấp thụ được làm bạn giảm cân mất kiểm soát. Vì vậy, cách tốt nhất là để cơ thể thư giãn, nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc đảm bảo giấc ngủ ngon là cách trị ăn không tiêu vô cùng hiệu quả.

Có một giấc ngủ ngon - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách trị ăn không tiêu cực kỳ đơn giản mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà để giúp mình luôn có một sức khỏe tốt nhất.