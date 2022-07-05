Ăn trái cây sau bữa ăn, tốt hay có hại cho sức khỏe? 

Thế nhưng hiện nay ngày càng có nhiều người mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Điều này ít nhiều liên quan đến thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc chúng ta tiêu thụ những thực phẩm không phù hợp cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe .

Đường tiêu hóa là cơ quan tiêu hóa và hấp thụ quan trọng nhất của cơ thể con người, thức ăn mà cơ thể con người ăn hằng ngày cần được tiêu hóa và hấp thụ qua đường tiêu hóa để giúp cơ thể cung cấp năng lượng dinh dưỡng và thúc đẩy hoạt động bình thường của các chức năng. Vì vậy, chỉ khi đường tiêu hóa khỏe mạnh thì cơ thể mới có thể hấp thụ được chất dinh dưỡng từ thức ăn và thúc đẩy việc cung cấp chất dinh dưỡng đến các cơ quan và mô khác nhau của cơ thể để nó hoạt động bình thường.

Mặc dù ăn nhiều hoa quả có thể giúp bổ sung chất dinh dưỡng, nước và các nguyên tố vi lượng khác nhau, tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch, tốt cho sức khỏe con người. Thế nhưng việc tiêu thụ hoa quả không đúng cách cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau đây chúng ta hãy cùng tham khảo nhé.

Chắc hẳn nhiều người đã nghe câu nói "Ăn trái cây sau bữa ăn rất tốt cho sức khỏe", đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Họ thường có thói quen mua một số loại trái cây để dùng sau bữa ăn như một cách tăng cường sức khỏe.

Trước hết, lợi ích của việc ăn trái cây là gì?

1. Chăm sóc da

Đối với các cô gái yêu cái đẹp, họ rất coi trọng làn da của mình, và họ thường sẽ duy trì chăm sóc làn da của mình bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài việc chăm sóc bằng cách tác động từ bên ngoài như sử dụng nhiều sản phẩm chăm sóc da hay đến các trung tâm làm đẹp thì việc chăm sóc làn da từ bên trong cũng rất quan trọng.

Trái cây chứa rất nhiều dinh dưỡng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn làm đẹp da

Chẳng hạn như bạn cũng có thể ăn nhiều hoa quả để dưỡng da, bởi vì chất dinh dưỡng có trong hoa quả tương đối dồi dào, sau khi ăn vào còn có thể giảm bớt gánh nặng cho cơ thể, cung cấp chất dinh dưỡng nuôi dưỡng các tế bào và cải thiện làn da.

2. Bổ sung axit folic

Nói đến axit folic thì không còn xa lạ với các bạn nữ đang chuẩn bị mang thai và trong thời kỳ mang thai. Dị tật thai nhi có thể được ngăn ngừa bằng cách sử dụng axit folic. Ngoài ra, nó cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của thai nhi.

Nhưng axit folic không chỉ được dùng cho phụ nữ mang thai. Trên thực tế, axit folic thực chất là một loại vitamin thuộc họ B. Vì vậy, mọi người đều nên bổ sung loại vitamin này vào thực đơn hằng ngày một cách hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung axit folic thông qua việc ăn trái cây hằng ngày để tránh cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

3. Tăng cường thị lực

Ăn thường xuyên các loại hoa quả để tăng cường thị lực

Có câu nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", vì qua đôi mắt, chúng ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của vạn vật trên đời. Tuy nhiên, với sự phổ biến của các sản phẩm điện tử trong những năm gần đây, nhiều người có xu hướng sử dụng điện thoại trong thời gian dài dẫn đến khô mắt, mệt mỏi và suy giảm thị lực.

Trước tình trạng này, bạn cũng có thể cân nhắc đến việc bổ sung hoa quả vào thực đơn hàng ngày. Việc này có thể giúp cơ thể bổ sung nhiều loại chất dinh dưỡng, giảm gánh nặng cho cơ thể, giúp mắt sáng và bảo vệ sức khỏe của đôi mắt tốt hơn

4. Giảm cân

Đối với nhiều cô gái trẻ, họ rất mong muốn có được một vóc dáng thon thả, vì thế họ thường có xu hướng sử dụng nhiều phương pháp để giảm cân.Thế nhưng, hiệu quả giảm cân không rõ rệt, lúc này bạn có thể cân nhắc ăn một số loại trái cây có hàm lượng calo tương đối thấp, vừa có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy và tiêu hao mỡ, vừa giúp tăng cảm giác no, vừa có tác dụng hỗ trợ giảm cân một cách nhanh chóng mà vẫn an toàn.

Ăn trái cây sau bữa ăn, tốt hay có hại cho sức khỏe?

Ăn trái cây sau bữa ăn dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của nhiều người, thói quen này cũng được hòa nhập vào cuộc sống một cách tinh tế, nhiều người thường thích mua một ít hoa quả tráng miệng sau bữa ăn.

Nhưng liệu phương pháp này có tốt hay không thì nghiên cứu của các chuyên gia đã khẳng định đây quả thực là một thói quen đặc biệt không tốt cho cơ thể. Sau đây là một vài lí do:

Bạn chỉ nên ăn hoa quả sau bữa ăn 2 tiếng khi ấy thức ăn được tiêu hóa gần hết

Lý do thứ nhất:

Sau khi mọi người vừa ăn xong, dạ dày đang trong giai đoạn tiêu hóa thức ăn, nếu thức ăn không thể tiêu hóa hết sẽ tích tụ lại trong dạ dày.

Vì thế nếu bạn ăn trái cây vào thời điểm này, lượng trái cây tiêu thụ vào cơ thể có thể đọng lại trong dạ dày cùng với lượng thức ăn mà dạ dày đang tiêu hóa trước đó, sẽ gây gánh nặng lớn cho dạ dày, dễ bị đầy bụng, khó tiêu, thậm chí là táo bón.

Lý do thứ hai:

Chúng ta đều biết rằng nhiều loại trái cây chứa rất nhiều đường, chẳng hạn như glucose và fructose. Việc ăn trái cây ngay sau khi ăn sẽ khiến các loại đường này được đưa vào dạ dày, tăng gánh nặng cho cơ quan tiêu hóa và tuyến tụy, kéo dài thời gian tiêu hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa.

Lý do thứ 3:

Ngoài việc chứa nhiều nước, trái cây còn bổ sung lượng đường và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với trường hợp ăn trái cây sau bữa ăn, việc này có thể sẽ gây ra tình trạng hút nước ngược, trương nở khiến dạ dày bị phình ra và ảnh hưởng đến việc hấp thu các vitamin và nguyên tố vi lượng khác.

Lý do thứ 4:

Nhiều người có thói quen ăn trái cây sau khi ăn trong quá trình giảm cân vì nghĩ rằng điều này có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và đạt được hiệu quả giảm cân. Tuy nhiên cách làm này sẽ chỉ làm giãn nở dạ dày và khiến bạn tiêu thụ nhiều thức ăn hơn chứ không hề giúp ích gì cho việc giảm cân cả.

Sau khi đọc những lý do trên, bạn có thấy ăn hoa quả sau bữa ăn không tốt cho sức khỏe không?

Việc ăn nhiều trái cây là tốt. Thế nhưng bạn cần đặc biệt chú ý đến thời gian tiêu thụ hợp lý. Ví dụ như ăn trái cây trước bữa ăn là một lựa chọn tốt, vừa có tác dụng làm tăng cảm giác no vừa giảm ăn các thực phẩm giàu calo khác, nhưng trái cây được ăn sau bữa ăn sẽ gây những tác dụng ngược, ảnh hường không tốt đến sức khỏe.

Ngoài ra, sau khi vừa ăn xong, bạn cũng không nên làm ngay 3 điều này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!

1. Đi dạo ngay lập tức

Người ta thường nói rằng khi bạn đi bộ một trăm bước sau bữa ăn thì bạn sẽ sống đến 99 tuổi. Mặc dù nói rằng đi bộ sau bữa ăn là tốt cho sức khỏe, thế nhưng không phải ai cũng nên đi bộ ngay sau bữa ăn vì việc này sẽ dễ gây ra chứng khó tiêu và giảm lượng máu cung cấp vào các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt với những người mắc các bệnh về đường tiêu hóa, mọi người nên đặc biệt chú ý hơn đến thời gian vận động sau bữa ăn.

2. Tắm sau khi ăn

Tắm sau khi ăn khiến cho việc tiêu hóa bị xao lãng và bạn cảm thấy đầy hơi, khó chịu, ợ chua, nôn mửa và thậm chí là béo phì

Khi thời tiết ngày càng nắng nóng, nhiều người sau khi ăn sẽ đổ mồ hôi rất nhiều, có cảm giác rất nhớp nháp vì vậy họ thường có thói quen đi tắm ngay sau khi vừa ăn xong. Thế nhưng sau khi vừa ăn xong, thức ăn đang trong giai đoạn được cơ thể tiêu hóa và hấp thu. Việc tắm sau khi ăn sẽ ngăn cản việc tiêu hóa và làm mất cân bằng bên trong cơ thể.

3. Hút thuốc ngay sau khi ăn

Việc hút thuốc ngay sau khi ăn có hại gấp 10 lần bình thường và gây tổn thương toàn bộ cơ thể. Vì sau khi ăn, lượng máu trong cơ thể sẽ tập trung nhiều hơn ở đường tiêu hóa để thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Vì vậy, việc hút thuốc ngay sau bữa ăn sẽ khiến cơ thể hấp thụ nhiều chất độc hại cùng với quá trình tuần hoàn máu, gây hại rất lớn cho cơ thể, các cơ quan nội tạng và mạch máu.