Việc xây dựng được chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý là vô cùng quan trọng đối với người mới trải qua phẫu thuật, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình phục hồi sức khỏe và làm lành vết thương sau khi mổ. Nhiều người thắc mắc ăn gì mau lành vết thương sau mổ ? hay ăn gì để vết thương mau lành không để lại sẹo? Những thông tin trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có được chế độ ăn lành mạnh để phục hồi nhanh chóng và mau lành vết thương.

Vitamin C là một trong những chất mang lại hiệu quả cao trong việc chữa lành vết thương. Đây là thành phần quan trọng và không thể thiếu trong quá trình tạo collagen thiết yếu cho việc phục hồi da hư tổn. Vitamin C còn có tác dụng kích thích vị trí da bị tổn thương sớm hình thành lớp da mới. Ngoài ra, vitamin C còn giúp tạo thành các mô mới, dây chằng và mạch máu cho da.

Sau khi phẫu thuật, ngoài việc chữa trị và phục hồi sức khỏe bằng thuốc thì chế độ dinh dưỡng cũng giúp vết thương ít bị nhiễm trùng và mau lành hơn. Dưới đây là một số thực phẩm cần bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày cho người vừa mới phẫu thuật.

Vitamin C là một trong những chất mang lại hiệu quả cao trong việc chữa lành vết thương - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người băn khoăn không biết sau phẫu thuật nên ăn trái cây gì? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sau phẫu thuật bạn nên ăn các trái có vị chua và chứa nhiều vitamin C như cam, quýt, bưởi, táo....sẽ giúp bổ sung lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể.

Thực phẩm giàu protein

Protein là một trong những thành phần quan trọng và cần thiết cho quá trình lành vết thương, tạo mới mạch máu và tái tạo da. Do đó, nếu không cung cấp đủ lượng protein cho cơ thể sẽ khiến vết thương lâu lành hơn. Vì vậy, để đẩy nhanh quá trình tái tạo da giúp vết thương mau lành, bạn nên bổ sung nhiều protein hơn bình thường. Một số thực phẩm chứa nhiều protein mà bạn nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng sau phẫu thuật như là thịt, cá, trứng, đậu nành, sữa và các loại cây họ đậu..có tác dụng giúp vết thương mau lành.

Protein là một trong những thành phần quan trọng và cần thiết cho quá trình lành vết thương - Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn giàu vitamin A

Vitamin A là một trong những chất chống oxy hóa tự nhiên và có tác dụng kích thích quá trình tạo mới collagen giúp chữa lành vết thương nhanh chóng.

Một số loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin A như là trứng, các loại rau củ quả có màu vàng hoặc cam, sữa tươi, sữa tách béo, các loại rau có màu xanh đậm, hạt hướng dương, khoai lang, cà rốt..rất tốt cho quá trình phục hồi sức khỏe và giúp vết thương mau lành.

Thực phẩm giàu chất xơ

Thuốc gây mê hoặc thuốc giảm đau có thể làm cơ thể mất nước và giảm hoạt động thể chất khiến gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật. Vì vậy, ngoài việc bổ sung nhiều nước cho cơ thể, bạn cũng cần cung cấp thêm cho cơ thể đầy đủ chất xơ tự nhiên. Các thực phẩm như rau xanh có màu đậm, khoai lang, cà rốt, táo, cam, quýt có công dụng giúp nhuận trường, cung cấp nước và đường tự nhiên cho cơ thể.

Bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ giúp vết mổ mau lành - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi cơ thể bị tổn thương thì việc tăng chất chống oxy hóa cho cơ thể sau khi phẫu thuật là rất cần thiết. Các loại trái cây nhiều màu sắc như quả dâu tây, cherry, việt quất, quả lựu… có chứa nhiều hợp chất anthocyanins giúp tăng cường collagen và cải thiện tính toàn vẹn của các mao mạch.

Làm gì để vết mổ sau sinh mau lành

Dưới đây là một số điều mà các mẹ sau khi sinh mổ cần quan tâm để mau hồi phục hơn.

Chế độ dinh dưỡng

Chế độ ăn uống có vai trò rất quan trọng giúp các mẹ mau sớm phục hồi sức khỏe cũng như giúp vết mổ mau lành hơn. Chế độ ăn uống cho mẹ sau khi sinh mổ cần phải đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng và cân đối giữa các nhóm thực phẩm. Lượng thức ăn nên vừa phải và không nên ăn quá no.

Mẹ cần bổ sung các thực phẩm giàu sắt và đạm giúp vết mổ nhanh lành - Ảnh minh họa: Internet

Các nhóm thức ăn mẹ sau sinh nên bổ sung vào chế độ hàng ngày

Các thực phẩm giàu sắt và đạm như thịt lợn, thịt gà, thịt bò, cá, tôm... giúp vết mổ nhanh lành và chống thiếu máu do thiếu sắt.

Tăng cường trái cây và rau xanh để phòng chống táo bón và tăng sức đề kháng cho mẹ.

Bổ sung sữa và các chế phẩm từ sữa vào thực đơn hàng ngày giúp tăng hàm lượng canxi bổ sung cho cơ thể cả mẹ và bé.

Uống nhiều nước.

Chăm sóc vết mổ

Một tuần sau khi sinh mổ, vết mổ vẫn chưa khô nên các nữ hộ sinh và bác sĩ sẽ chăm sóc, vệ sinh vết mổ cho mẹ. Mẹ sẽ được kê thuốc kháng sinh, giảm đau và co hồi tử cung để tránh nhiễm trùng hoặc xuất hiện biến chứng.

Mẹ cần vệ sinh và chăm sóc vết mổ thật kỹ để tránh nhiễm trùng và giúp vết mổ mau lành - Ảnh minh họa: Internet

Sau hai tuần, các mẹ nên lau người bằng nước ấm tránh ngâm mình khi tắm làm ướt vết thương. Sau khi tắm xong, các mẹ nên dùng bông sạch thấm vết mổ cho khô, có thể vệ sinh vết mổ bằng dung dịch mà bác sĩ đã kê đơn sẽ giúp tránh nhiễm trùng và nhanh liền sẹo.

Có thể thấy việc đảm bảo dinh dưỡng cho người vừa mới phẫu thuật là vô cùng quan trọng và cần thiết. Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc ăn gì mau lành vết thương sau mổ, từ đó sẽ xây dựng được chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp vết thương mau lành và phục hồi sức khỏe nhanh chóng.