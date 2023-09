Ăn gì mau lành vết thương sau mổ và phục hồi nhanh chóng? - Ảnh minh họa: Internet

Ăn gì mau lành vết thương sau mổ?

Sau khi phẫu thuật, ngoài việc chữa trị và phục hồi sức khỏe bằng thuốc thì chế độ dinh dưỡng cũng giúp vết thương ít bị nhiễm trùng và mau lành hơn. Dưới đây là một số thực phẩm cần bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày cho người vừa mới phẫu thuật.

Thức ăn giàu vitamin C

Vitamin C là một trong những chất mang lại hiệu quả cao trong việc chữa lành vết thương. Đây là thành phần quan trọng và không thể thiếu trong quá trình tạo collagen thiết yếu cho việc phục hồi da hư tổn. Vitamin C còn có tác dụng kích thích vị trí da bị tổn thương sớm hình thành lớp da mới. Ngoài ra, vitamin C còn giúp tạo thành các mô mới, dây chằng và mạch máu cho da.