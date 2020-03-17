Giải đáp thắc mắc: Sau sinh mổ bao lâu thì ăn uống bình thường?

Phụ nữ sau khi sinh mổ thường sức khỏe sẽ yếu hơn so với sinh thường, do áp lực trong ổ bụng bị giảm đột ngột làm giảm cơ bụng, nhu động ruột hoạt động chậm lại. Nên việc chú trọng đến vấn đề ăn uống sau khi sinh là vô cùng quan trọng.

Tùy vào tình trạng sức khỏe của mỗi bà mẹ sẽ quyết định đến thời gian kiêng cữ sau sinh mổ. Theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên gia, phụ nữ sau khi sinh mổ cần kiêng cữ từ 5-6 tuần là tốt nhất. Vì sau khi trải qua quá trình sinh mổ, cơ thể của mẹ sẽ có một số đặc điểm cần lưu ý như:

Nhiều mẹ thắc mắc không biết sau sinh mổ bao lâu thì ăn uống bình thường ? Để giải đáp thắc này, hãy cùng tìm hiểu một số lưu ý dưới đây để giúp các mẹ có chế độ ăn uống hợp lý giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau khi sinh mổ.

Tử cung cần khoảng 7-8 tuần để co lại bình thường.

Cần ít nhất 2 tuần để vết thương do sinh mổ mới có thể lành lại.

Sau khi sinh mổ, các mẹ hay bị đau vùng bụng dưới, có người cần phải sử dụng đến thuốc giảm đau.

Các cơ bắp trên cơ thể sẽ bị đau nhức.

Ngực bị căng và sưng do quá trình tiết sữa.

Phụ nữ sau sinh mổ cần kiêng cữ bao lâu? - Ảnh minh họa: Internet

Do những đặc điểm kể trên, nên để đảm bảo sức khỏe được tốt hơn sau khi sinh mổ các mẹ nên dành thời gian thật nhiều để nghỉ ngơi, kiêng cữ đúng cách theo lời khuyên của bác sĩ.

Ngoài ra, các mẹ cũng cần quan tâm sau sinh mổ bao lâu thì ăn uống bình thường cũng như chế độ dinh dưỡng dành cho phụ nữ sau sinh mổ để giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi và vết thương mổ mau lành hơn.

Sau sinh mổ bao lâu thì ăn uống bình thường?

Hầu hết các bà mẹ sau sinh mổ sẽ bớt đau ở vết mổ sau vài ngày và sẽ phục hồi hoàn toàn trong vòng 6 tuần. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mẹ đau đến tuần thứ 8 sau sinh. Vì vậy, vấn đề hồi phục sức khỏe sau sinh mổ được rất nhiều mẹ quan tâm.

Sau sinh mổ bao lâu thì được ăn cá - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều mẹ thường thắc mắc sau sinh mổ cần kiêng ăn bao lâu? Sau sinh mổ bao lâu thì được ăn cá? Hay sinh mổ kiêng trứng bao lâu? Theo quy định, các sản phụ không được ăn gì trong vòng 6 giờ sau khi mổ, vì khi đó cơ thể vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc gây mê, nhu động ruột chậm lại và ra nhiều khí.

Nếu như các mẹ ăn liền sau khi sinh mổ thì sẽ gây khó tiêu, táo bón, đầy hơi, càng làm cho cơ thể phục hồi lâu hơn. Tốt nhất, các mẹ chỉ nên uống nước lọc, ăn cháo loãng hay thức ăn mềm lỏng đến khi có thể xì hơi hãy bắt đầu ăn rau củ quả và thức ăn đặc.

Theo khuyến cáo của nhiều bác sĩ chuyên gia thì các mẹ không nên ăn ngay sau khi sinh mổ - Ảnh minh họa: Internet

Sinh mổ bao lâu thì ăn được thịt bò?

Nhiều người cho rằng các mẹ sau khi sinh mổ không nên ăn thịt bò vì sẽ để lại sẹo, thâm và ngứa vết mổ. Các sắc tố có trong thịt bò và lượng chất đạm lớn là nguyên nhân gây ra sẹo khi ăn thịt bò. Tuy nhiên, việc để lại sẹo khi ăn thịt bò là tùy vào cơ địa của mỗi người, không phải ai cũng bị sẹo thâm khi ăn.

Thịt bò là thực phẩm giàu dinh dưỡng rất tốt cho các mẹ trong quá trình phục hồi sức khỏe sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ chuyên gia, thịt bò là loại thực phẩm giàu vitamin, protein và các loại muối khoáng thiết yếu rất tốt cho các mẹ trong quá trình phục hồi sức khỏe sau khi sinh mổ. Trong một số trường hợp, nếu các mẹ cảm thấy lo lắng về vết sẹo bị thâm thì có thể bổ sung dinh dưỡng bằng các nguồn protein khác như sữa, đậu nành hoặc các loại thịt khác,...

Chế độ dinh dưỡng sau sinh mổ

Các mẹ sau khi đã qua khoảng thời gian kiêng cữ thì có thể ăn uống lại bình thường. Đặc biệt, mẹ nên bổ sung các chất đạm, canxi, protein cũng như một số dưỡng chất khác vào chế độ ăn hàng ngày để giúp phục hồi phục sức khỏe nhanh hơn và có sữa cho con bú.

Các mẹ cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý sau sinh mổ để giúp mẹ và bé luôn khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các mẹ cần chú ý bổ sung nhiều chất đạm đường, sắt, rau củ quả để giúp làm liền vết mổ nhanh chóng. Mỗi ngày, các mẹ cần ăn khoảng 200g thịt, sữa, đậu, cá,… để cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể sau khi sinh.

Như vậy, qua những thông tin trên đã phần nào giải đáp được thắc mắc sau sinh mổ bao lâu thì ăn uống bình thường của các mẹ. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các mẹ có được một chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý giúp phục hồi sức khỏe nhanh hơn sau khi sinh.