7 cách tự nhiên để giảm đau khi mọc răng khôn mà không cần dùng thuốc

Khi mọc răng khôn, nhiều người thường trải qua các triệu chứng đau đớn như đau họng, bị sưng má hay không thể ăn được. Lúc này, hãy áp dụng ngay những mẹo giảm đau khi mọc răng khôn này để cải thiện tình trạng nhé.
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Khi mọc răng khôn, cảm giác rất đau đớn. Triệu chứng này ai cũng sẽ gặp phải, thông thường trong khoảng từ 17 đến 25 tuổi. Vì đã có một bộ răng hàm rồi nên răng khôn không còn nơi để mọc lên, buộc chúng phải “đâm xuyên” qua thịt. Đây chính là lý do mà khi mọc răng khôn, chúng ta đều cảm thấy đau, sưng trong lợi, đau họng, sưng má, sốt nhẹ hay khó nuốt thức ăn và mở miệng.
Để giảm đau khi mọc răng khôn, thực tế bạn chẳng cần dùng bất cứ loại thuốc tây y nào cả. Chỉ cần áp dụng vài mẹo tự nhiên dưới đây là cơn đau sẽ nhanh chóng chấm dứt.
1. Dùng tinh dầu đinh hương chữa đau khi mọc răng khôn
- Nhúng bông gòn vào tinh dầu đinh hương rồi đắp lên vùng bị đau trong miệng. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi ngày. Nếu cảm thấy mùi quá nồng, bạn có thể cho thêm một chút dầu ô liu cũng được.
- Đặt 2 đến 3 nụ đinh hương vào trong miệng cạnh nơi mọc răng khôn. Khi nụ đinh hương bắt đầu tiết ra tinh dầu thì bạn sẽ cảm thấy đỡ đau hơn. Thực hiện cách này bất cứ lúc nào bạn muốn.
- Trộn 1 nhúm tỏi đã nghiền nhỏ với 1 ít muối đá và một vài giọt tinh dầu đinh hương. Sau đó, đắp lên vùng nướu bị sưng. Để trong 5 đến 10 phút rồi súc miệng với nước ấm. Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi ngày.
2. Chữa đau khi mọc răng khôn với muối
- Cho 1 thìa muối vào 1 cốc nước ấm. Sau đó, súc miệng vài lần mỗi ngày.
- Trộn đều một lượng muối và tiêu. Sau đó, cho thêm vài giọt nước vào. Đắp lên vùng bị sưng và để yên trong vài phút. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi ngày.
3. Chữa đau khi mọc răng khôn với tỏi
- Đập dập vài múi tỏi rồi đắp lên vùng mọc răng khôn.
- Nhai 1 đến 2 múi tỏi.
- Hoặc trộn 1 đến 2 múi tỏi đã nghiền nhỏ với vài hạt muối đen. Đắp lên vùng bị đau rồi để yên trong vài phút trước khi súc miệng thật sạch.
Thực hiện một trong 3 cách này hai lần mỗi ngày trong vài ngày.
4. Chữa đau khi mọc răng khôn với hành
- Nhai vài lát hành trong vài phút
- Nếu không thể nhai thì bạn cũng có thể đặt vài lát hành trực tiếp lên vùng bị đau cũng được.
5. Chữa đau khi mọc răng khôn bằng lá ổi
- Nhai thật chậm 1 đến 2 lá ổi cho đến khi nước ổi được tiết ra.
- Cho 4 đến 6 lá ổi vào trong 1 chén nước rồi đun sôi trong 5 phút. Lọc lấy nước, để nguội và súc miệng 2 lần mỗi ngày.
6. Chữa đau khi mọc răng khôn bằng tinh dầu bạc hà
- Thoa tinh dầu bạc hà lên vùng bị đau. Để yên trong vài phút rồi súc miệng bằng nước muối ấm.
- Cho 1 thìa lá bạc hà khô vào một chén nước nóng. Đậy lại và để trong 15 đến 20 phút. Súc miệng trong 30 giây. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi ngày.
7. Chữa đau răng khi mọc răng khôn với a ngùy
- Đặt một nhúm a ngùy lên chỗ mọc răng khôn.
- Hoặc trộn ¼ thìa bột a ngùy với 2 thìa nước chanh. Làm nóng hỗn hợp rồi nhúng bông gòn vào và đặt lên chỗ mọc răng khôn. Thực hiện vài lần hàng ngày.
Rõ ràng, với các cách giảm đau khi mọc răng khôn này bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí mà lại an toàn cho chính bạn.