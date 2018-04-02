7 cách tự nhiên để giảm đau khi mọc răng khôn mà không cần dùng thuốc

Khi mọc răng khôn, cảm giác rất đau đớn. Triệu chứng này ai cũng sẽ gặp phải, thông thường trong khoảng từ 17 đến 25 tuổi. Vì đã có một bộ răng hàm rồi nên răng khôn không còn nơi để mọc lên, buộc chúng phải “đâm xuyên” qua thịt. Đây chính là lý do mà khi mọc răng khôn, chúng ta đều cảm thấy đau, sưng trong lợi, đau họng, sưng má, sốt nhẹ hay khó nuốt thức ăn và mở miệng.

Để giảm đau khi mọc răng khôn, thực tế bạn chẳng cần dùng bất cứ loại thuốc tây y nào cả. Chỉ cần áp dụng vài mẹo tự nhiên dưới đây là cơn đau sẽ nhanh chóng chấm dứt.