Kem đánh răng không chỉ được sử dụng để làm trắng và giữ hơi thở thơm tho mà còn giúp tẩy lông mép rất hiệu quả. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các chị em một số cách tẩy ria mép bằng kem đánh răng đơn giản, thực hiện ngay tại nhà và không hề tốn kém.

Có rất nhiều lợi ích của cách sử dụng kem đánh răng trong làm đẹp mà chị em nên biết, cụ thể như sau:

Kem đánh răng giúp làm sáng da. Tất cả những gì chị em cần đó là trộn đều 1 thìa kem đánh răng với một ít nước chanh. Thoa lên mặt và để yên trong 15 phút rồi rửa mặt thật sạch là được.

Kem đánh răng giúp trị mụn. Mụn là vấn đề nghiêm trọng thứ hai trên mặt. Tuy nhiên, chỉ với một ít kem đánh răng thoa lên mụn sau khi đã vỡ ra thì chỉ cần một đêm là chị em sẽ thấy tình trạng êm dịu hơn nhiều. Ngoài ra, kem đánh răng cũng giúp làm sạch mụn mà không để lại sẹo.

Kem đánh răng loại bỏ thâm sạm, vết bẩn và các khuyết điểm trên mặt. Để thực hiện, chị em hãy trộn kem đánh răng với sữa, thoa lên mặt, thư giãn trong 15 phút rồi rửa sạch mặt là được.

Kem đánh răng trị nếp nhăn Các nếp nhăn trên mặt có thể biến mất và được làm sáng với sự hỗ trợ của kem đánh răng. Cách này đơn giản hơn, chị em hãy thoa kem đánh răng lên vùng da bị nhăn, để qua đêm và sáng hôm sau rửa thật sạch mặt nhé.

Tẩy ria mép bằng kem đánh răng. Ngoài ra, nó cũng giúp trị lông vĩnh viễn ở các vùng khác trên mặt như má, cằm.

Kem đánh răng cũng phù hợp với dầu. Chị em có thể trộn hỗn hợp kem đánh răng, nước và muối rồi rửa mặt vào sáng hôm sau để giải quyết các vấn đề về da nhé.

Các bước cụ thể để tẩy ria mép bằng kem đánh răng

Như trên mình đã nói, tẩy ria mép bằng cách dùng kem đánh răng mang lại rất nhiều lợi ích cho các chị em. Không chỉ loại bỏ lông mặt mà nó còn chăm sóc da rất tốt, từ trị mụn, trị nếp nhăn cho đến làm trắng.