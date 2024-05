7 biện pháp khắc phục tình trạng ngứa da trong mùa hè tại nhà hiệu quả và cực kỳ an toàn

Nguyên nhân gây ngứa vào mùa hè?​

Một nguyên nhân phổ biến gây ngứa trong mùa hè là cháy nắng, do tiếp xúc kéo dài với tia cực tím (UV) làm tổn thương da, gây viêm và ngứa. Phát ban do nhiệt có thể xảy ra khi ống dẫn mồ hôi bị tắc nghẽn, dẫn đến mồ hôi bị ứ đọng và dẫn đến mẩn đỏ, nổi mụn và ngứa. Các hoạt động ngoài trời gia tăng trong mùa hè cũng làm tăng nguy cơ bị côn trùng cắn do muỗi, ve và các loài gây hại khác, gây kích ứng và ngứa da cục bộ. Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà giúp làm dịu làn da trong mùa hè.