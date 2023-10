Theo các chuyên gia, cơn đau nhói sau mắt có thể là do cảm lạnh, trong khi cảm giác đau nhói ở trán có thể là dấu hiệu của tình trạng mệt mỏi do nhìn màn hình thiết bị điện tử quá lâu.

Đau đầu do căng thẳng do căng thẳng và lo lắng gây ra cũng có thể gây đau ở trán.

Theo Tiến sĩ Ann Nainan, việc nhìn chằm chằm vào màn hình hoặc đọc sách trong điều kiện ánh sáng yếu có thể làm căng mắt và dẫn đến cảm giác đau nhức trên trán.

Tiến sĩ Ann Nainan cho biết: “Nếu đó là cơn đau đầu do căng thẳng liên quan đến mỏi mắt, việc nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị điện tử có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn và một số người có thể cần phải nghỉ ngơi thường xuyên. Ví dụ, khi tôi làm việc trong phòng tối, tôi thấy mắt mình căng hơn một chút khi nhìn vào màn hình".

Hai bên thái dương

Theo Tiến sĩ Nainan, tình trạng đau nhức thái dương có thể do vô số yếu tố. Bao gồm đau răng, đau đầu do căng thẳng và đau nửa đầu. Nhưng cảm giác đau ở đây cũng có thể do đau đầu từng cơn.

Tiến sĩ Nainan cho biết: “Những cơn đau đầu từng cơn, tức là tình trạng viêm các mạch máu hoặc dây thần kinh ở khu vực đó, thường sẽ chỉ ảnh hưởng đến một bên đầu”.

Cô nói rằng chườm lạnh, nghỉ ngơi và uống thuốc giảm đau bằng thuốc paracetamol sẽ giúp ích.

Tiến sĩ Nainan cho biết, những nguyên nhân khác hiếm gặp hơn có thể là "những nguyên nhân dẫn đến viêm mạch máu hoặc dây thần kinh ở khu vực thái dương".

Tuy nhiên, viêm dây thần kinh cũng thường gây ra các triệu chứng khác như sốt và thay đổi thị lực. Trong những trường hợp này, Tiến sĩ Nainan khuyến cáo mọi người cần tìm đến sự chăm sóc y tế.

Sau đầu

Cũng giống như ở trán, đau ở phía sau đầu có thể do đau đầu do căng thẳng. Loại đau đầu này thường có cảm giác như có vật gì đó đè lên đầu hoặc bị siết chặt quanh đầu.

Theo National Health Service (NHS), cũng như căng thẳng và lo lắng, vấn đề về giấc ngủ và caffeine là những tác nhân tiềm ẩn.

Tiến sĩ Nainan cho biết căng cổ cũng có thể gây đau ở khu vực này.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơn đau ở phía sau đầu có thể do nguyên nhân nào đó nguy hiểm hơn, chẳng hạn như rò rỉ mạch máu.

Tiến sĩ Nainan cho biết những người bị đau đầu gây đau dữ dội trong vòng 5 phút sau khi bắt đầu hoặc kèm theo sốt, nhạy cảm với ánh sáng hoặc thay đổi thị lực hoặc vấn đề về thăng bằng nên đến gặp bác sĩ.

Đau nửa đầu: Bên phải hoặc bên trái

Tiến sĩ Nainan cho biết, cơn đau đầu chỉ ảnh hưởng đến một bên có thể là chứng đau nửa đầu. Những trường hợp này thường đi kèm với sự nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, cũng như cảm giác buồn nôn.

Theo NHS, các triệu chứng khác thường xảy ra trước cơn đau nửa đầu bao gồm ngáp nhiều, thèm một số loại thức ăn và đi tiểu nhiều hơn. Chứng đau nửa đầu có thể kéo dài từ hai giờ đến ba ngày.

Bác sĩ Nainan cho biết rất hiếm khi cơn đau đầu tập trung ở một bên hộp sọ có thể là dấu hiệu của khối u não. Nhưng trường hợp này thường đi kèm với một loạt các triệu chứng khác, chẳng hạn như bị ốm, thay đổi thị lực và đau đầu ngày càng trầm trọng hơn, theo Cancer Research UK.

Tiến sĩ Nainan lưu ý rằng hầu hết các cơn đau đầu đều lành tính và không có gì phải lo lắng.

Đằng sau đôi mắt

Tiến sĩ Nainan gợi ý: Cảm giác đau như xuất hiện từ phía sau mắt có thể là dấu hiệu của bệnh viêm xoang. Điều này đặc biệt phổ biến trong mùa thu và mùa đông, khi các loại vi khuẩn gây cảm lạnh bắt đầu tấn công.

Các xoang là những khoang nhỏ chứa đầy không khí nằm ngay sau xương gò má và trán. Theo NHS, các triệu chứng của viêm xoang bao gồm đau đầu, nghẹt mũi, đau mắt, trán và nhiệt độ cao.

Nhưng nếu cơn đau đầu này đi kèm với những thay đổi về thị giác hoặc khi cử động mắt thì đó có thể là dấu hiệu của một bệnh về mắt, Tiến sĩ Nainan cảnh báo.

Tuy nhiên, đau đầu có thể do căng thẳng ở các bộ phận khác của cơ thể. Tiến sĩ Nainan cho biết: “Rất nhiều người bị căng cơ, đôi khi đau đầu và đau mặt có thể do các bộ phận khác của cơ thể gây ra. Ví dụ như cổ".

Tiến sĩ Nainan nói thêm rằng cơn đau đầu sẽ bắt đầu giảm dần trong vòng sáu giờ và nếu cơn đau không thuyên giảm hoặc ngày càng trầm trọng hơn, bạn nên tìm tư vấn y tế.