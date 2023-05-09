Theo thông tin từ Báo Nhân dân, sau vài phút nằm nghỉ ngơi trong điều kiện quạt và điều hòa mát lạnh khi vừa đi ngoài đường nắng nóng, ông L. bắt đầu thấy chóng mặt, đau đầu, đo huyết áp chỉ số 150/100 mmHg. Sau đó, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng miệng bên trái bị tê và méo lệch sang một bên, nửa người bên trái tê yếu.

Vừa qua, tp.HCM có một trường hợp ông N.T.L. đột quỵ khi sử dụng máy lạnh sau khi chở hàng ngoài đường về. Vì vừa sử dụng máy lạnh và máy quạt để nhanh mát, ông L. đã bị sốc nhiệt dẫn tới tăng huyết áp, đột quỵ, tê yếu nửa người.

Ngay sau đó, ông L. được chỉ định làm các kiểm tra, xét nghiệm. Kết quả của ông L. cho thấy bệnh nhân bị tổn thương vùng đồi thị ổ nhỏ, có nguy cơ tiến triển đột quỵ nặng hơn trong đêm hoặc ngày mai.

Ông L. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tê yếu nửa người trái, sức cơ yếu và thờ ơ nhẹ khi tiếp xúc, nói đớ. Chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ ông L. có dấu hiệu đột quỵ cấp, lập tức phát y lệnh khẩn ;Code Stroke' ưu tiên cứu người bệnh.

Trong suốt mùa nắng nóng vừa qua, ông L. không phải là trường hợp đầu tiên bị đột quỵ do sử dụng máy lạnh sai cách. Các chuyên gia đã cảnh báo tình trạng này và đưa ra lời khuyên cho mọi người trong mùa nắng nóng.

Những thói quen sử dụng điều hòa sai cách

Theo thông tin từ Công dân & Khuyến học, có rất nhiều người sử dụng điều hòa sai cách và thực tế đã có những trường hợp chết người do sau khi tắm nước lạnh lại nằm điều hòa, hoặc vừa đi nắng về lập tức tắm nước lạnh để giải nhiệt. Nguy cơ đột quỵ trong trường hợp này là rất cao.

Nhất là sau khi tắm, nhiệt độ cơ thể giảm, nếu lại tiếp tục ở dưới quạt hay điều hòa sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu trong cơ thể, kéo theo hệ lụy là máu lên não chậm, không những thế còn ảnh hưởng tới tim mạch và huyết áp.

Những người có sức khỏe và sức đề kháng yếu nếu nằm điều hòa ngay sau khi tắm sẽ rất dễ gặp tai biến, và đột quỵ. Ảnh: Internet

Đặc biệt, những người có sức khỏe và sức đề kháng yếu nếu nằm điều hòa ngay sau khi tắm sẽ rất dễ gặp tai biến, và đột quỵ.

Để tránh có những trường hợp đáng tiếc như ông L. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng điều hòa để không gây hại tới sức khỏe:

Để điều hòa chiếu thẳng vào mặt

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) thông tin trên Báo Dân Sinh, điều hòa chỉ có thể phát huy chức năng làm mát khi được sử dụng đúng cách. Hiện nay, có nhiều phụ huynh đang mắc sai lầm khi sử dụng thiết bị này và vô tình khiến trẻ mắc bệnh đường hô hấp, viêm phổi… Không nên để điều hòa chiếu thẳng vào mặt vì như vậy đồng nghĩa với việc thổi hơi lạnh trực tiếp lên người, khiến trẻ em, người già dễ nhiễm lạnh, mắc bệnh tật.

Lập tức ngồi trước điều hòa sau khi vừa tắm đêm

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) thông tin trên Báo Dân Sinh, tắm đêm vốn đã là một thói quen rất nguy hiểm, nếu kết hợp cùng việc ngồi điều hòa thì tác hại càng trở nên đáng sợ hơn.

Lương y Minh cho hay, cơ thể người sau khi tắm sẽ giảm, nếu lập tức ngồi dưới quạt hay điều hòa sẽ ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu, khiến máu lên não chậm, ảnh hưởng tới nhịp đập của tim và huyết áp. Nhóm người có sức khỏe và sức đề kháng yếu nếu nằm điều hòa ngay sau khi tắm sẽ rất dễ gặp tai biến, và đột quỵ.

Tắm đêm vốn đã là một thói quen rất nguy hiểm, nếu kết hợp cùng việc ngồi điều hòa thì tác hại càng trở nên đáng sợ hơn - Ảnh: Internet

Vị lương y này cho hay, sau khi tắm xong mỗi người nên lau khô cơ thể, tránh nằm phòng điều hòa. Nếu phòng đang bật sẵn điều hòa thì nên tắt đi để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ phòng rồi mới bật điều hòa lại.

Bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp

Bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp không chỉ gây tốn điện mà còn khiến người dùng dễ bị sốc nhiệt nếu chẳng may đang ngồi trong phòng điều hòa mà đi ra bên ngoài... Để tránh gây sốc nhiệt, nhiều chuyên gia khuyên không nên bật điều hòa thấp hơn 5 độ C so với bên ngoài. Ngoại trừ những ngày nhiệt độ nóng trên 35 độ C, bạn có thể để điều hòa ở mức 28 độ C.

Nếu được, chỉ nên bật máy lạnh ở 28 độ C- Ảnh: Internet

Thường xuyên đóng kín cửa

Những ngày nắng nóng, các gia đình chọn giải pháp bật điều hòa 24/24, đồng thời đóng kín các cánh cửa để hơi lạnh điều hòa không bị thất thoát gây tốn điện. Tuy nhiên, không khí trong phòng kín có thể trở nên độc hại gấp 2-5 lần không khí ngoài trời nếu chúng ta thường xuyên đóng chặt cửa.

Tốt nhất bạn nên sử dụng cá loại điều hòa công nghệ mới để có thêm chức năng lọc khí và diệt khuẩn, giúp căn phòng thoáng khí như đang được thở. Nếu không, khi nhiệt độ mát mẻ hơn vào buổi chiều hay tối, bạn nên mở rộng cửa, tắt điều hòa để tận hưởng không khí thoáng đãng.

Đang ở ngoài trời nắng lập tức bước vào phòng điều hòa

Điều họa nhiệt độ giảm dần để tránh sốc nhiệt khi mới từ ngoài vào - Ảnh: Internet

Thói quen này thực sự vô cùng nguy hiểm, lúc này cơ thể phải di chuyển từ một chỗ quá nóng sang một nơi quá lạnh có thể dẫn đến tình trạng sốc nhiệt, nguy cơ đột quỵ cực cao. Tốt nhất khi ở bên ngoài trời nắng bước vào phòng, bạn nên để điều hòa ở nhiệt độ cao rồi hạ thấp dần. Ngoài ra, trước khi ra khỏi phòng 30 phút, bạn nên tắt điều hòa, mở cửa phòng cho không khí được lưu thông, đồng thời giúp cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài.

Theo chuyên gia, để sử dụng điều hòa trong mùa hè, nhất là vào những ngày nắng nóng kéo dài hiện nay, bạn nên:

- Sử dụng kết hợp điều hòa với quạt điện vừa giúp mát phòng, vừa làm giảm công suất điện, đồng thời giúp nâng cao thời gian sử dụng của các thiết bị điện, lại giảm nguy cơ mắc bệnh tật.

- Sử dụng quạt điện 15-20 phút đầu khi khởi động điều hòa, sau đó giảm bớt.

- Sử dụng các vật liệu cách nhiệt trong phòng, hạn chế tối đa ảnh hưởng từ nhiệt độ bên ngoài đến nhiệt độ bên trong phòng.

- Lắp cục nóng tại nơi có ít ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào, nhằm hạn chế tối đa nhiệt độ từ mặt trời làm nóng cục nóng.

- Tuyệt đối không được để điều hòa ở mức quá thấp để tránh bị sốc nhiệt, đột quỵ...

- Nếu có thể, hãy thường xuyên mở cửa phòng sau 2 giờ dùng điều hòa để tránh nhiễm khuẩn ngay trong nhà.