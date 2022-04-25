5 loại thực phẩm tốt cho người bị trầm cảm bạn không nên bỏ qua

Khi tâm trạng không tốt, đặc biệt là trầm cảm, chúng ta có xu hướng ăn đồ ngọt hoặc các loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều này về lâu dài rất có hại. Cùng tham khảo 5 loại thực phẩm vừa giúp bạn cải thiện tâm trạng vừa tốt cho sức khỏe nhé!

1. Con trai/Con vẹm

Loại thực phẩm này rất giàu kẽm, iốt và selen, đều là chất dinh dưỡng góp phần vào việc nâng cao sức khỏe tuyến giáp, giúp cải thiện tâm trạng. Con vẹm cũng chứa nhiều vitamin B12, giúp cho não bộ của bạn luôn khỏe mạnh và thư thái. Theo chuyên gia dinh dưỡng, vẹm có hàm lượng protein cao mà lại ít chất béo và calo nên rất tốt cho nhu cầu giảm cân.

2. Sữa chua Hy Lạp

Loại sữa chua này nhiều canxi hơn các loại sữa chua khác. Canxi giúp cơ thể tỉnh táo và giúp não giải phóng chất dẫn truyền thần kinh khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Nói cách khác, nếu lượng canxi trong cơ thể không đủ có thể gây ra lo lắng và trầm cảm, thậm chí là giảm trí nhớ và thiếu kiên nhẫn. Vậy nên bổ sung sữa chua Hy Lạp cho bữa ăn sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể tình trạng thiếu hụt canxi.

3. Củ cải đường

Một trong những loại thực phẩm rất giàu magiê. Magiê là một trong những khoáng chất thiết yếu giúp tim hoạt động tốt. Magiê cũng tham gia vào quá trình kiểm soát phản ứng và giảm căng thẳng của não. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Vermont, Mỹ, phát hiện ra rằng những người bị trầm cảm có thể làm giảm mức độ xuống khi họ tiêu thụ đủ magiê. Ngoài củ cải đường, củ dền, rau bina, các loại đậu, hạt bí, cá cơm cũng chứa nhiều magie.

4. Mật ong

Không giống như đường, mật ong có một số thành phần rất có lợi cho cơ thể. Ví dụ, quercetin và kaempferol làm giảm viêm, giữ cho não bộ khỏe mạnh và chống trầm cảm. Bạn chỉ có thể tiêu thụ và nhận những lợi ích từ mật ong mà không sợ gặp phải vấn đề về tăng lượng đường trong máu hay tăng cân.

5. Măng tây

Măng tây là loại thực phẩm rất giàu tryptophan, một axit amin thiết yếu cho cơ thể. Tryptophan là một chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta sử dụng để tạo ra serotonin - 'hormone hạnh phúc'. Các loại hạt, chuối, cá ngừ và trứng cũng có chứ loại chất này. Ngoài ra, măng tây còn giàu axit folic. Axit folic là một chất dinh dưỡng giúp chống lại bệnh trầm cảm.

Theo Kormedi.com

Các loại thực phẩm nên ăn trong mùa lạnh hoặc những khi thay đổi tâm trạng Các chuyên gia cho biết mùa đông gây ra những thay đổi về mặt sinh học, chẳng hạn như kích thích cảm giác đói và tăng cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao. Người ta nói rằng đó là một 'đặc tính sinh học' ảnh hưởng đến thói quen ăn uống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-loai-thuc-pham-tot-cho-nguoi-bi-tram-cam-ban-khong-nen-bo-qua-464507.html