Thêm nữa, các “ma men” thường rất dễ ngủ trong lúc say, nếu uống nước chanh để gây nôn mửa, trong lúc ngủ có thể khiến dịch nôn, thức ăn chui vào phổi gây sặc, ngạt thở và có thể tử vong nếu không được sơ, cấp cứu kịp thời. Do vậy, thay vì uống nước chanh thì nên cho người say uống các đồ uống có đường, mật ong, muối, nước canh, sữa...

Hầu hết mọi người đều lầm tưởng uống nước chanh hoặc đồ uống chua có thể giúp giải rượu nhanh hơn mà không biết loại đồ uống này có thể gây tổn thương dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước chanh thay nước lọc

Với nhiều vitamin C và ít calo nên nhiều người vẫn dùng nước chanh thay nước lọc với mong muốn giảm cân, giữ dáng. Thực tế thì chính phần nước lọc trong ly nước chanh mà bạn uống mới mang đến những lợi ích thiết yếu cho cơ thể. Hầu như mọi người đều không uống đủ nước lọc mà chỉ chăm chăm vào việc sử dụng chanh để đẩy nhanh tác dụng giảm cân.