Uống nước chanh kiểu này khác gì 'uống thuốc độc', chỉ khéo 'rước họa vào thân'

Sống khỏe 30/03/2021 10:03

Nước chanh là một loại nước 'quốc dân' của Việt Nam, vừa giúp giải nhiệt vừa là nước detox cho cơ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý uống nước chanh sao cho đúng cách, nếu không lại có thể mang đến những hậu quả khôn lường, gây nguy hại cho sức khỏe.

Chanh là loại quả có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể, nhất là trong những ngày nắng nóng. Loại quả này có thể giải độc cơ thể bằng cách kích thích chức năng gan thận hoạt động, tăng cường hệ thống miễn dịch, làm đẹp da nếu được dùng đúng cách... Tuy nhiên, những sai lầm tai hại sau đây khiến nước chanh trở thành "thuốc độc" mà nhiều người vẫn mắc phải.

Uống nước chanh giải rượu

Hầu hết mọi người đều lầm tưởng uống nước chanh hoặc đồ uống chua có thể giúp giải rượu nhanh hơn mà không biết loại đồ uống này có thể gây tổn thương dạ dày.

Thêm nữa, các “ma men” thường rất dễ ngủ trong lúc say, nếu uống nước chanh để gây nôn mửa, trong lúc ngủ có thể khiến dịch nôn, thức ăn chui vào phổi gây sặc, ngạt thở và có thể tử vong nếu không được sơ, cấp cứu kịp thời. Do vậy, thay vì uống nước chanh thì nên cho người say uống các đồ uống có đường, mật ong, muối, nước canh, sữa...

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Hầu hết mọi người đều lầm tưởng uống nước chanh hoặc đồ uống chua có thể giúp giải rượu nhanh hơn mà không biết loại đồ uống này có thể gây tổn thương dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước chanh thay nước lọc

Với nhiều vitamin C và ít calo nên nhiều người vẫn dùng nước chanh thay nước lọc với mong muốn giảm cân, giữ dáng. Thực tế thì chính phần nước lọc trong ly nước chanh mà bạn uống mới mang đến những lợi ích thiết yếu cho cơ thể. Hầu như mọi người đều không uống đủ nước lọc mà chỉ chăm chăm vào việc sử dụng chanh để đẩy nhanh tác dụng giảm cân.

Việc cho thêm chanh chỉ hỗ trợ việc kích thích vị giác giúp bạn uống nước nhiều hơn, nhờ đó bổ sung đủ nước cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn uống quá nhiều nước chanh, bạn sẽ cảm thấy mất nước và mệt mỏi vì nước chanh có tác dụng lợi tiểu sẽ khiến bạn đi tiểu nhiều.

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Nếu bạn uống quá nhiều nước chanh, bạn sẽ cảm thấy mất nước và mệt mỏi vì nước chanh có tác dụng lợi tiểu sẽ khiến bạn đi tiểu nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước chanh khi đang đói cồn cào

Mặc dù nước chanh có nhiều lợi ích tập trung vào sức khỏe đường ruột, nhưng theo Medical News Today, uống nước chanh khi đói có thể làm trầm trọng thêm các bệnh phổ biến như bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) và trào ngược axit, có thể gây ra chứng ợ nóng, buồn nôn và nôn.

Uống một cốc nước chanh vào buổi sáng là phương pháp giảm cân được ưa chuộng. Nhưng phương pháp này sẽ là thảm họa cho dạ dày nếu bạn uống khi đói. Nên pha chanh với nước ấm, thêm vài giọt mật ong để giúp dịu dạ dày hơn.

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 Uống nước chanh khi đói có thể làm trầm trọng thêm các bệnh phổ biến như bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) và trào ngược axit - Ảnh minh họa: Internet

Pha nước chanh với nước quá nóng hoặc quá lạnh

Để chiết xuất tất cả các chất dinh dưỡng từ chanh, cần sử dụng nước ấm. Nhiệt độ cao hơn của nước có thể giúp chiết xuất tối đa lượng flavonoid có lợi trong chanh. Trong khi nước lạnh có thể không chiết xuất hết các chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là từ vỏ chanh. Ngược lại, nước sôi sẽ phân hủy vitamin C và các chất dinh dưỡng.

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Để chiết xuất tất cả các chất dinh dưỡng từ chanh, cần sử dụng nước ấm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thường xuyên uống nước chanh với hy vọng cơ thể được cung cấp đủ vitamin C giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu uống sai cách bạn có thể đang tự phá hủy cơ thể mình. Vì vậy, hãy cân nhắc khi sử dụng chanh hàng ngày, uống có chừng mực và phải chú ý đến sự bài tiết của cơ thể nữa nhé.

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