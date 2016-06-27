Hỗn hợp kì diệu này sẽ là bài thuốc tuyệt vời giúp thông tắc động mạch, đối phó với bệnh cao huyết áp và mỡ máu, theo healthylifemaster.

Hiện nay, khá nhiều người bị ảnh hưởng bởi mức cholesterol cao. Đây là kết quả của cả một quá trình dài chúng ta sống không lành mạnh, ăn uống ở chế độ hợp lí. Ngoài ra, việc không quan tâm nhiều đến sức khỏe và thiếu chế độ luyện tập cũng ảnh hưởng rất nhiều.

Một khi nồng độ cholesterol lên quá mức cho phép sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn.

Nếu bạn đang mắc một trong số những căn bệnh như mỡ máu, cao huyết áp và tắc động mạch thì hãy tìm hiểu công thức dưới đây. Hỗn hợp này sẽ là bài thuốc mạnh mẽ giúp thông tắc động mạch và xử lí các vấn đề khác nhanh chóng.

Dưới đây là tất cả những gì bạn phải làm:

Thành phần:

1 kg chanh

1 túi baking soda

5 hoặc 6 bó rau mùi tây.

12 chén nước.

Thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch vỏ chanh với nước lạnh. Cho 12 chén nước ấm vào nồi, cho chanh cắt làm tư và baking soda vào cùng. Khuấy đều và giữ nguyên trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Bước 2: Cắt nhỏ rau mùi tây và thêm vào nồi và đun trên bếp lửa nhỏ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì tắt bếp.

Cách uống:

Hỗn hợp sau khi chế biến sẽ được đổ vào chai thủy tinh và bảo quản trong tủ lạnh. Mỗi buổi sáng, bạn hãy uống 4 muỗng canh hỗn hợp khi bụng đói. Uống đều đặn trong 20 ngày là được.

Chúc bạn sống vui khỏe.

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