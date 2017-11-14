Theo các bác sĩ, khi bị bệnh trĩ thì nên ăn những loại hoa quả sau đây là tốt nhất:

Trái cây hay còn gọi là hoa quả rất giàu dinh dưỡng , tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột, đi đại tiện sẽ dễ dàng không cần phải rặn mạnh, hạn chế đẩy áp lực lên vùng hậu môn hình thành bệnh trĩ. Nhưng ít ai biết được bị bệnh trĩ nên ăn hoa quả gì tốt nhất. Một số trường chọn không đúng loại hoa quả để bổ sung cho các bữa ăn phụ hàng ngày, hậu quả là bệnh trĩ không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.

Loại quả này có chứa rất nhiều protein và các vitamin, có tính mát, nhuận tràng nên có công dụng cung cấp và gia tăng nhu động ở ruột góp phần kích thích quá trình đại tiện được trơn tru hơn.

Chuối cũng chứa nhiều chất xơ và các khoáng chất tự nhiên như kali và axit amin tốt cho sức khỏe của người bệnh trĩ. Khi ăn chuối nhiều có thể làm giảm khả năng hình thành các búi trĩ gây đau đớn cho người bệnh.

Cam – Loại quả tốt cho tiêu hóa, giúp cho quá trình đi đại tiện dễ dàng

“Bản thân” quả cam chứa rất nhiều chất xơ (tương đương với hàm lượng chất xơ trong chuối), rất tốt cho quá trình tiêu hóa, hỗ trợ đào thải những chất độc hại ở trong cơ thể ra ngoài. Hơn nữa, loại quả này còn chứa rất nhiều nước, vitamin và khoáng chất tự nhiên dồi dào gần như cao nhất trong tất cả các loại hoa quả. Nên chúng có tác dụng giúp cho quá trình điều trị bệnh trĩ rất tốt, đồng thời còn ngăn ngừa được căn bệnh ung thư cổ tử cung cho nữ giới. Chính vì vậy, khi bị bệnh trĩ bạn hãy sử dụng loại quả này thường xuyên để hạn chế xảy ra táo bón, hình thành bệnh trĩ.

Táo – Là lựa chọn tốt cho người bệnh trĩ

Khi nữ giới bị bệnh trĩ thì ăn táo sẽ rất tốt. Bởi loại quả này chứa nhiều chất xơ, ăn vào sẽ giúp cho người bệnh giảm nhiệt và việc đại tiện được dễ dàng hơn. Loại quả này còn rất tốt cho hệ tim mạch nhờ chức năng điều chỉnh cholesterol. Phụ nữ mang thai là đối tượng rất dễ bị bệnh trĩ, do đó hãy thêm loại quả này vào thực đơn hàng ngày của mình để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa căn bệnh này một cách tốt nhất.

Quả lê tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe của người bệnh trĩ

Quả lê có tính mát, vị ngọt, rất dễ ăn. Loại quả này chứa rất nhiều vitamin C, các chất vi lượng như kali, magie... cũng rất giàu chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày ăn 1 quả lê sẽ giảm được ít nhất 30% khả năng mắc bệnh trĩ và hạn chế bị táo bón.

Việt quất cũng là loại trái cây rất tốt cho người bệnh trĩ

Với những người mắc bệnh trĩ, ăn nhiều Việt quất sẽ bổ sung các chất dinh dưỡng như sắt, kali... đồng thời tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Đặc biệt, sắt là một nguyên tố quan trọng, là chất tạo máu để nuôi dưỡng cơ thể và chữa lành những vết thương và các mạch máu do bệnh trĩ gây ra.

Hy vọng với những thông tin trên, các bạn đã biết được khi bị bệnh trĩ nên ăn hoa quả gì tốt nhất, để bảo vệ sức khỏe của mình một cách toàn diện.