Ảnh minh họa: Internet

Thịt heo thường là thịt ba chỉ (ba rọi) hoặc các phần thịt có cả nạc lẫn mỡ. Thịt được thái thành các miếng vuông to, trong khi hột vịt to tròn vành vạnh mang ý nghĩa "vuông tròn đều đặn, mọi sự bình an".

Vì vậy, ngày Tết nói chung và miền Nam nói riêng hầu như không nhà nào thiếu món ăn truyền thống này.

Thực hư việc ăn nhiều thịt kho tàu gây ung thư?

Theo kinh nghiệm, để tạo màu cho món ăn, mọi người sẽ dùng đường kính và thắng lên. Đường được đun nóng sẽ tan, bốc khói, sau đó người nấu đổ nước vào để lên màu.

Dưới tác động của nhiệt cao, đường bị đốt cháy dễ sinh độc tố, cụ thể sẽ sản sinh ra các chất hóa học như carcinogen, khả năng gây ung thư và các amin dị vòng, hydrocacbon nhân thơm đa vòng (PAH).

Người nấu thường dùng lượng đường theo cảm tính, khó đo lường được số lượng nạp vào cơ thể, điều này dễ gây hại sức khỏe. Sử dụng đường tùy tiện, quá nhiều, nhất là đường tinh chế, có thể gây ra các vấn đề như béo phì, tăng huyết áp, hại gan, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, thịt kho tàu cũng giàu chất béo vì đa phần được kho từ thịt ba chỉ. Ăn nhiều chất béo động vật cũng không tốt cho người thừa cân, béo phì, rối loạn chuyển hóa. Người bình thường, ăn không kiểm soát rất dễ bị tăng cân. Nhiều gia đình kho thịt một lần ăn trong nhiều ngày khiến món ăn mất vị ngon, dễ bị ôi thiu, gây hại sức khỏe.

Nhìn chung, dù là món ngon miệng nhưng được đánh giá kém lành mạnh, bạn nên hạn chế ăn. Tốt nhất không nên tự thắng đường để chế biến món ăn. Cách đơn giản nhất là dùng các sản phẩm được bán sẵn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ghi rõ định lượng, tránh được việc lạm dụng đường.

Nếu muốn được thưởng thức món ăn ngon các bạn nên gia giảm lượng đường trong khi chế biến, hãy thay vào đó là nước dừa để giúp món ăn tăng thêm hương vị và tránh gây hại cho sức khỏe nhé!