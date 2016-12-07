Tại sao bạn nên đi tiểu ngay sau khi làm ‘chuyện ấy’

Việc đi tiểu ngay sau khi quan hệ tình dục rất có lợi, nhất là với phụ nữ vì nó giúp chống lại các căn bệnh viêm nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo Myilifestyle, hậu môn nằm gần ‘cô bé’, nghĩa là vi khuẩn từ phân cũng nằm gần đó. Sự ‘xâm nhập’ khi ân ái khiến một số vi khuẩn tiến gần đến niệu đạo.

Sau khi quan hệ tình dục, sẽ có các vi khuẩn và vi trùng ở khu vực bộ phận sinh dục và trực tràng. Chúng có thể xâm nhập và tụ tập tại niệu đạo, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm bàng quang. Thực tế, các nhà khoa học đã chứng minh đây là một trong những nguy cơ gây viêm nhiễm đường tiết niệu lớn nhất ở nữ giới. Vì thế, để ngăn chặn điều này, điều quan trọng là bạn nên đi tiểu ngay sau khi quan hệ.

Hơn nữa, sự xuất tinh của nữ giới không xảy ra qua đường niệu đạo, nghĩa là con đường duy nhất để loại bỏ các chất dịch trong quá trình quan hệ tình dục là thông qua việc đi tiểu. Vì thế, các bác sĩ khuyên bạn đi tiểu trong vòng 45 phút sau khi quan hệ tình dục.

Ngoài ra, bạn có thể tự bảo vệ trước những viêm nhiễm và bệnh lây qua đường tình dục bằng cách mang bao cao su.

Một cách khác để phòng ngừa viêm nhiễm đường niệu và bảo vệ sức khỏe của bạn là giữ gìn vệ sinh cá nhân trước và sau khi sex. Đây là điều cần thiết đối với những phụ nữ dễ bị viêm bọng đái. Họ nên rửa khu vực 'cô bé' bằng nước và một chút xà bông chứa pH trung tính sau khi quan hệ.

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