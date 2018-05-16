Ngủ sớm trước 22 giờ: Vô vàn lợi ích không ngờ dành cho chị em phụ nữ

Thường xuyên ngủ trễ không chỉ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau mà còn mang đến nhiều hệ quả khác như da dẻ nhăn nheo, tinh thần bất ổn, dễ mắc bệnh hơn...

Với vô vàn lý do như công việc chưa hoàn thành, bộ phim quá hay hay cuốn tiểu thuyết đang đến hồi hấp dẫn... nhiều người thường xuyên thức khuya, nhất là phái nữ.

Theo một số nghiên cứu trên thế giới, những phụ nữ có thói quen ngủ trước 22 giờ thường sở hữu thân hình cân đối và ít bị tăng cân hơn so với những người thường thức khuya.

Khi cuộc sống ngày càng bận rộn và quá nhiều tiện ích giải trí , việc hình thành thói quen ngủ sớm trước 22 giờ càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu biết những lợi ích tuyệt vời của việc ngủ sớm mang lại cho sức khỏe và sắc đẹp dưới đây, chắc chắn các nàng sẽ có thêm động lực thay đổi thói quen.

Lý do là càng thức khuya, bộ não con người sẽ sản xuất ra một loại hormone giúp bạn tỉnh táo đồng thời tăng cảm giác thèm ăn.

Ngủ sớm và đủ giấc giúp cân nặng của các nàng luôn ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Khi không khống chế được cơn đói, bạn sẽ hình thành thói quen ăn đêm, một trong những nguyên nhân chính gây tăng cân ở chị em phụ nữ. Do đó, cách tốt nhất để giữ thân hình thon gọn là các nàng gác lại mọi việc và lên giường đi ngủ trước 22 giờ.

Giảm căng thẳng, stress

Tiến sĩ James E. Gangwisch, thuộc trường Đại học Columbia (Mỹ) cho biết, những bạn trẻ thường làm "cú đêm" có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn so với những người có thói quen ngủ sớm và đủ giấc.

Nguyên nhân khi thiếu ngủ, việc sản xuất serotonin - hormone có vai trò điều tiết cảm xúc, bị gián đoạn dễ dẫn đến cảm giác bực bội, buồn bã, lo âu... lâu dần bạn có thể bị trầm cảm.

Tốt cho tim mạch

Sức khỏe tim mạch tốt là một trong những lợi ích của việc ngủ sớm - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản đã chứng minh được sự liên quan mật thiết giữa việc đi ngủ sớm với sức khỏe tim mạch ở nữ giới. Cụ thể, những phụ nữ thường ngủ ít hơn 5 tiếng có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 40% so với người khác.

Tăng sức đề kháng

Khi bạn đang ngon giấc, đây là khoảng thời gian hệ thống miễn dịch của cơ thể giải phóng các protein được gọi là cytokine - bảo vệ bạn khỏi sự tấn công của các loại vi khuẩn hay virus.

Nếu thường xuyên ngủ trễ, hệ miễn dịch sẽ bị suy yếu tạo cơ hội cho các loại vi khuẩn và virus gây hại xâm nhập.

Giảm nguy cơ mắc ung thư vú

Hiệp hội ung thư Đan Mạch khuyến cáo, phụ nữ thường xuyên làm việc về đêm sẽ phải tiếp xúc nhiều với ánh sáng. Đây chính là nguyên nhân làm hủy hoại một loại hormone có chức năng ức chế khối u, đặc biệt khối u ở vú.

Do đó, để không mắc phải căn bệnh ung thư nguy hiểm trên, các chị em phụ nữ nên cố gắng hoàn thành công việc sớm để lên giường đi ngủ trước 22 giờ.

Tốt cho làn da

Ngủ đủ giấc sẽ giúp da dẻ chị em trở nên tươi tắn và xinh đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ sớm và đủ giấc giúp làn da của bạn có thời gian tái tạo, trẻ hóa đồng thời tự bổ sung dưỡng chất. Ngược lại, ngủ muộn gây nếp nhăn và quầng thâm dưới mắt, làm da xấu đi và khiến bạn già đi nhanh chóng.

Cách giúp "hội cú đêm" ngủ sớm

- Tắt wifi và để các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop... xa khỏi giường ngủ.

- Uống 1 ly sữa ấm trước khi ngủ khoảng 30 phút.

- Để phòng ngủ tối và sử dụng một loại hương tinh dầu ưa thích.

- Nhiệt độ phòng nên giữ ở mức từ 24 - 27 độ C để giúp bạn dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Biết được những lợi ích của việc ngủ sớm kể trên, chắc chắn nhiều chị em phụ nữ đã có thêm động lực để rời khỏi "hội cú đêm". Chúc các bạn sớm thay đổi được thói quen và luôn khỏe mạnh nhé!