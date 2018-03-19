Cảnh báo: Hơn 90% người Việt mắc phải thói quen ngủ trưa sai lầm khiến sức khỏe xuống dốc

Ngủ ngay sau khi ăn trưa là một thói quen vô cùng không tốt cho sức khỏe . Theo các chuyên gia, những người có thói quen này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tiêu hóa.

Sau một buổi sáng làm việc căng thẳng, nhiều người có thói quen ngủ trưa để phục hồi năng lượng. Tuy nhiên, không ít người đang mắc phải những thói quen ngủ trưa sai lầm dưới đây khiến cơ thể trở nên mệt mỏi hơn sau khi tỉnh dậy.

Bên cạnh những tác hại với dạ dày, thói quen này còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch hay huyết áp, thậm chí là đột quỵ. Bởi sau khi ăn no, để giúp xử lý thức ăn nhanh hơn, lượng máu chảy về các cơ quan tiêu hóa nhiều khiến dạ dày căng to và nếu nằm ngay lúc này sẽ khiến cơ tim bị chèn ép.

Khi ngủ, hầu hết các cơ quan trong cơ thể đều hạn chế hoạt động, trong đó có hệ tiêu hóa dẫn đến thức ăn bị tồn đọng gây ra tình trạng khó tiêu, đầy hơi sau khi thức dậy. Hơn nữa những thức ăn không được tiêu hóa hết sẽ bị vi khuẩn tấn công có thể dẫn đến các bệnh về dạ dày và đường ruột.

Để hạn chế tình trạng này, tốt nhất sau khi dùng bữa bạn hãy dành 10 - 15 phút nói chuyện cùng đồng nghiệp, đi vài vòng quanh phòng, rửa chén hay quét nhà... để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn.

Ngủ quá nhiều

Nếu giấc ngủ trưa của bạn kéo dài hơn 90 phút, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Trong thời gian này, quá trình ức chế của trung khu thần kinh tăng, lượng máu lên não giảm xuống, sự trao đổi chất trong cơ thể sẽ chậm lại.

Ngủ trưa quá nhiều là một trong những thói quen sai lầm mà nhiều người đang mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, khi bị đánh thức bất ngờ các cơ quan sẽ chưa sẵn sàng làm việc lại, bạn dễ bị nhức đầu, mệt mỏi và hiệu suất làm việc kém đi. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu trên thế giới cho biết, ngủ trưa quá lâu còn dẫn đến trầm cảm và sa sút trí tuệ.

Ngủ gục mặt trên bàn

Tư thế ngủ này vô cùng có hại cho sức khỏe của con người - Ảnh minh họa: Internet

Nhân viên văn phòng có thời gian nghỉ ít và thiếu chỗ nằm nên thường gục mặt trên bàn làm việc để ngủ trưa. Ngủ với tư thế ngồi sẽ khiến tình trạng thiếu máu lên não càng nghiêm trọng dẫn đến đau đầu, ù tai, tê tay chân... mỗi khi bạn thức dậy.

Che mắt sai cách

Khi ngủ trưa, do trời sáng gây chói mắt khó chịu nên nhiều người có thói quen gác tay ngang mắt hay dùng mền, sách, báo hay áo khoác... trùm lên mặt. Những thói quen này tưởng chừng vô hại nhưng thật ra lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm mà nhiều người không ngờ đến.

Khi bạn dùng cánh tay che ngang mắt, trọng lượng gây áp lực lên hai con ngươi làm tổn thương, gây giảm thị lực cũng như các bệnh khác liên quan đến mắt.

Dùng báo hay sách che mặt để chống chói mắt cũng là một thói quen sai lầm và gây hại cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, mực in trên báo và sách thường có nhiều chất độc hại. Vì thế nếu bạn thường xuyên hít chúng vào phổi sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe.

Không nên dùng cánh tay, sách hay báo che mắt để bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, việc trùm kín mặt bằng áo khoác hay mền sẽ khiến lượng oxy giảm đi, cơ thể bạn không được cung cấp đủ dưỡng khí. Điều này dẫn đến tình trạng khó thở, mệt mỏi, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến trí nhớ cũng như làm tổn thương não bộ.

Nếu mắc phải một trong những thói quen ngủ trưa sai lầm ở trên, bạn hay nhanh chóng thay đổi để đảm bảo luôn có sức khỏe tốt nhé!