Mùa World Cup đến, 'bỏ túi' ngay những mẹo đơn giản giữ sức khỏe tốt khi thức khuya này

Tuy nhiên, vì hầu hết các trận bóng đều diễn ra vào lúc khuya hoặc rạng sáng, nên việc theo dõi và cổ vũ sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bạn. Do đó, để vừa bảo vệ sức khỏe vừa thỏa niềm đam mê bóng đá, bạn cần ghi nhớ những điều sau.

Hôm qua, lễ khai mạc World Cup 2018 đã diễn ra vô cùng hoành tráng tại nước Nga, thu hút sự theo dõi của nhiều người trên thế giới. Những người hâm mộ bóng đá đang vô cùng hào hứng và chờ đợi những trận đấu hấp dẫn trong mùa giải năm nay.

Lúc này, tốt nhất bạn nên dùng một bữa ăn nhẹ để kịp thời cung cấp năng lượng cho cơ thể. Trong những bữa ăn này, bạn cần tránh những món chứa nhiều dầu mỡ, vì sẽ gây khó tiêu và khiến cơ thể nhanh lên ký.

Khi thức khuya bạn sẽ mau có cảm giác đói hơn đồng thời việc cổ vũ cũng khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng. Nếu để bụng "biểu tình" không chỉ làm cản trở sự tập trung theo dõi trận bóng mà còn khiến cơ thể bạn mệt mỏi thậm chí gây hại cho dạ dày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người thức khuya nên ưu tiên những thực phẩm dễ tiêu hóa như bí đỏ, khoai lang, các loại ngũ cốc hay trứng luộc... Những loại thực phẩm này không chỉ giúp bạn no bụng mà còn cung cấp năng lượng nhanh chóng cũng như rất tốt cho sức khỏe.

Bổ sung nhiều nước

Chúng ta đều biết 70% cơ thể là nước vì thế khi nhu cầu nước không được đáp ứng, cơ thể sẽ trở nên mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Đặc biệt, mỗi khi thức khuya cơ thể sẽ mất nước nhanh hơn bình thường và điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc theo dõi trận đấu của bạn.

Để tránh tình trạng này, bạn hãy chú ý uống thêm nước khi theo dõi các trận đấu lúc đêm khuya. Ngoài ra, bạn không nên dùng cà phê trong lúc này, bởi caffeine sẽ gây ra một số tác hại cho cơ thể.

Hạn chế đồ uống chứa cồn

Uống bia, rượu trong khi xem bóng đá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể gây ra những hành động thiếu suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các quý ông khi xem bóng đá cùng bạn bè thường có thói quen dùng bia, rượu để tăng sự hào hứng và vui vẻ. Tuy nhiên, những đồ uống có cồn này sẽ khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, mau buồn ngủ, thậm chí có thể dẫn đến những hành động ngoài ý muốn nguy hiểm.

Chính vì thế, để tránh những điều nói trên, bạn nên từ bỏ thói quen dùng bia, rượu khi xem bóng đá đêm khuya để tránh làm hại sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Để mắt nghỉ ngơi giữa hiệp

Sau một ngày làm việc, giấc ngủ chính là thời gian để mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng vì để xem World Cup, chúng ta đã rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của mắt và bắt chúng làm việc "tăng ca", điều này có thể ảnh hưởng đến thị lực.

Để hạn chế tác hại trên, hãy cho mắt thư giãn bằng cách nhắm mắt hoặc massage khi kết thúc mỗi hiệp đấu. Ngoài ra, bạn hãy chú ý đảm bảo khoảng cách phù hợp giữa mắt và màn hình tivi.

Đảm bảo chất lượng giấc ngủ sau trận đấu

Việc thức khuya xem bóng đá đã khiến thời gian ngủ ít đi vì thế để giúp cơ thể không cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau, bạn phải chợp mắt ít nhất 4 tiếng. Các chuyên gia lý giải, nếu bạn ngủ ít hơn 4 tiếng/ngày, não bộ sẽ không thể thư giãn tối đa, dẫn đến tình trạng căng thẳng và suy nhược thần kinh.

Để có một giấc ngủ sâu, liền mạch, không mộng mị, bạn nên điều chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp, uống một ly nước ấm và tránh để đèn quá sáng.

Hy vọng với những mẹo đơn giản trên sẽ giúp những người hâm mộ bóng đá giữ được sức khỏe tốt trong mùa World Cup này. Chúc các bạn luôn vui và khỏe mạnh nhé!