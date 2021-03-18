Mùa ‘nắng vỡ đầu’ đến rồi, bỏ túi ngay 4 bí kíp chế ngự cơn đau đầu nơi công sở

Sài Gòn vào mùa nóng, chị Thuần (chuyên gia truyền thông, 33 tuổi) mấy bữa nay đều thấy người ê ẩm mệt mỏi, cứ đến chiều nắng lên là đau đầu nhức óc, ảnh hưởng đến công việc ở cơ quan. Cơn đau lúc nhiều lúc ít, song đều làm giảm tiến độ các dự án mà chị đang theo.

Chứng đau đầu mùa nóng cũng chẳng chừa một ai, không chỉ dân văn phòng, mà người già, trẻ nhỏ, cánh mày râu đều bị cơn đau này làm phiền... Các đợt nắng nóng chắc chắn sẽ còn tăng cao và kéo dài, không chỉ ở Sài Gòn mà sớm phủ khắp cả 3 miền, song mọi người có thể chế ngự cơn đau đầu để nhanh chóng quay trở lại công việc bằng 4 cách sau đây.

Theo PGS.TS. Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Dinh - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương, cơ thể con người rất nhạy cảm với thời tiết. Trời nắng, nóng, các cơn đau đầu sẽ xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn. Đây là một kiểu phản ứng bảo vệ tự nhiên báo hiệu cơ thể cần tìm kiếm nơi nghỉ ngơi có môi trường lý tưởng hơn.

4 cách chế ngự cơn đau nhức khó chịu

Xoa bóp, bấm huyệt: Khi cơn đau đầu “bắt tay” với thời tiết làm cơ thể khó ở, bạn nên trị liệu vật lý (xoa bóp, chườm ấm, bấm huyệt) theo phương thức “đau đâu xoa đó”. Nếu đau nửa đầu, day nhấn 2 thái dương với dầu nóng sẽ giúp cơn đau qua nhanh. Nếu đau đỉnh đầu, bấm 2 huyệt “toàn trúc” nằm ở hai đầu chân mày hoặc huyệt “ấn đường” ở giữa hai chân mày.

Sử dụng thuốc giảm đau: Uống thuốc giảm đau là cách đơn giản và nhanh nhất chế ngự cơn đau đầu. Song bạn nên lựa chọn thuốc giảm đau an toàn nhất là chứa paracetamol, chọn thuốc rõ nguồn gốc, chất lượng quốc tế, sử dụng đúng liều.

Hapacol 650 chứa 650mg paracetamol phù hợp với cân nặng của đa số người Việt

Đồng hành cùng người Việt gần 20 năm qua, Hapacol là thương hiệu thuốc giảm đau được tin chọn hàng đầu hiện nay. Thuốc được sản xuất trên dây chuyền viên nén và viên nén bao phim đạt tiêu chuẩn chất lượng Japan-GMP của Nhật Bản, giúp người dùng an tâm sử dụng và cho hiệu quả nhanh chóng, rõ rệt, sớm quay trở lại guồng sống bận rộn.

Hapacol còn có 16 sản phẩm phù hợp với thể trạng và cơn đau của người lớn. Với người có cân nặng trên 45kg sử dụng Hapacol 650 chứa 650mg paracetamol phù hợp với cân nặng của đa số người Việt, với người có cân nặng dưới 45kg có thể sử dụng liều 500mg. Nếu đau đầu kèm đau cơ, đau cổ... có thể dùng Hapacol Đau Nhức kết hợp paracetamol và ibuprofen. Trường hợp đau đầu kèm sổ mũi, nên sử dụng Hapacol Cảm Cúm bổ sung thêm phenylephrin...

Điều chỉnh lối sống: Một số thực phẩm có khả năng giảm đau tự nhiên. Tách trà nóng, nước gừng ấm, cam, anh đào... có thể xoa dịu hệ thần kinh và cơn đau đầu. Bạn cũng nên nghỉ ngơi, bởi hệ thần kinh có cơ chế hồi phục khỏi cơn đau sau giấc ngủ dài. Ngoài ra, nên che chắn cơ thể khi ra ngoài trời nắng, ngủ đủ để cơn đau không tăng nặng.

Thăm khám kịp thời: Các cơn đau đầu thường không gây hại sức khỏe, ngoại trừ làm cản trở công việc của bạn. Nếu thấy cơn đau tăng nặng, đau đầu dữ dội không chịu được, đau kéo dài nhiều ngày, đau không rõ nguyên nhân... thì nên đến ngay cơ sở y tế để được xử lý triệt để.