Ngắm nhìn những bức tường, đồng hồ và nhìn chằm chằm vào những chi tiết nhỏ nhất của ngôi nhà trong khi cả thế giới đang say giấc là nỗi đau ám ảnh nhiều người. Nhưng bạn có biết "những gì bạn ăn" cũng có thể gây ra chứng rối loạn giấc ngủ thường được gọi là chứng mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số loại thực phẩm phổ biến hàng ngày có thể âm thầm gây ra chứng khó ngủ.

1. Đồ ăn cay

Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể là tin xấu đối với những người yêu thích gia vị nhưng ăn thức ăn cay và nóng ngay trước khi ngủ có thể gây ra chứng mất ngủ. Ăn thức ăn cay có thể dẫn đến hình thành axit trong dạ dày và dẫn đến khó tiêu, ợ chua và táo bón trong một số trường hợp, làm rối loạn giấc ngủ.

2. Chất béo dư thừa

Tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống cũng có thể gây ra chứng mất ngủ và làm giảm chất lượng giấc ngủ. Theo một nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa trong ngày sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ và ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Một nghiên cứu khác liên quan đến việc ăn nhiều chất béo, dẫn đến thường xuyên thức dậy vào ban đêm.

3. Caffeine dư thừa

Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ quá nhiều caffeine trong cà phê, trà có thể tác động và ngăn chặn các thụ thể của não đối với adenosine, về cơ bản là một chất hóa học thúc đẩy giấc ngủ. Caffeine làm tăng sự tỉnh táo và đây có thể là một trong những tác nhân chính gây mất ngủ, đây là lý do tại sao người ta khuyên bạn nên tránh uống cà phê trước khi đi ngủ.

4. Nước tăng lực

Nhấm nháp đồ uống có ga hoặc nước tăng lực trước khi đi ngủ hoặc xung quanh bữa tối cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Điều này là do đồ uống làm dịu cơn khát này chứa caffeine và đường, giúp tăng cường mức năng lượng ngay lập tức và từ từ làm gián đoạn chu kỳ ngủ. Do đó, hãy tránh chúng bằng mọi giá nếu bạn bị chứng mất ngủ.

Theo Times of India

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