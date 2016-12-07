Từ xa xưa, hành tây đã được biết đến với công dụng chữa ho, tiêu đờm hiệu quả. Ngoài ra, loại củ này còn điều hòa mức cholesterol, chữa viêm khớp, bệnh tim và chống oxy hóa tuyệt vời.

Thành phần lưu huỳnh dồi dào trong hành tây chính là điểm nhấn giúp loại củ này có được tính kháng sinh và sát khuẩn mạnh mẽ. Hành tây cũng chứa rất nhiều Querectin – chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do.

Dưới đây là một số tác dụng tuyệt vời của hành tây đối với sức khỏe:

Bạn chỉ cần đập dập 1 củ hành tây, đổ lên chúng 1 chút dầu dừa rồi dán lên ngực bằng một chiếc khăn ăn. Để qua đêm đến sáng hôm sau tình trạng sẽ thuyên giảm rất nhiều.

2. Chữa đau bụng cho trẻ nhỏ

Đun sôi khoảng 1 muỗng canh hành tây vàng thái hạt lựu với một chút nước. Để nguội hỗn hợp rồi cho trẻ ăn 1 muỗng cà phê mỗi giờ. Đây chỉ là biện pháp trong thời gian chờ đợi sự can thiệp của cơ sở y tế, bố mẹ không nên chủ quan đối với đau bụng ở trẻ nhỏ.

3. Đau tai

Thái hành tây thành từng lát mỏng vừa rồi đặt vào một chiếc bít tất mỏng, sau đó buộc chặt miệng tất lại. Áp chiếc bít tất có chứa hành tây vào tai rồi đội trùm lên đầu một chiếc mũ len để cố định hành tây trên tai. Đến khi cơn đau tai dịu đi thì hãy gỡ bỏ chiếc tất ra.

4. Chữa ho, tiêu đờm

Thái lát ½ củ hành tây và đặt trong một bát lớn. Rắc lên trên hành tây 1 muỗng canh đường và để nguyên trong vòng một giờ. Sau đó, chắt lấy phần nước hành và đường uống 2 lần/ ngày (mỗi lần chừng 1 muỗng), thực hiện vài ngày là dứt ho.

5. Thanh lọc chất độc ra khỏi cơ thể

Dùng 1 lát mỏng hành tây chà sơ lòng bàn chân với dầu dừa. Cuối cùng, đặt một lát mỏng hành tây vào gan bàn chân rồi đeo tất cố định chúng qua đêm.

Hành tây sẽ hoạt động giúp thanh lọc các chất độc và bệnh tật ra khỏi cơ thể bạn.

6. Làm sạch không khí trong nhà bạn

Cắt 1 củ hành tây làm tư rồi đặt ở trong nhà bạn, nó sẽ giúp làm sạch không khí khỏi những loại virus và vi khuẩn có hại cho sức khỏe.

Một số tác dụng khác của hành tây:

- Massage da đầu với nước ép hành tây giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của tóc.

- Một chút nước ép hành tây để trong nhà giúp xua đuổi bướm đêm bay vào nhà

- Nước ép hành tây đun sôi để nguội phun lên các cây cảnh và phun xung quanh nhà giúp xua đuổi côn trùng.

- Chà hành tây lên dao và các vật dụng kim loại giúp ngăn chặn tình trạng rỉ sét.

- Chà 1 lát hành tây lên da mặt giúp ngăn ngừa lão hóa và phòng chống các đốm tàn nhang.

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