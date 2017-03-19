Dùng rau mùi theo cách này, thanh lọc 80% kim loại nặng khỏi cơ thể trong 2 ngày

Sống khỏe 19/03/2017 13:36

Chỉ với một nhúm rau mùi, bạn đã có thể thanh lọc 80% kim loại nặng ra khỏi cơ thể chỉ trong vài ngày.

Kim loại nặng có thể gây ung thư, tổn thương các cơ quan, tổn thương hệ thần kinh và trong trường hợp nặng có thể gây tử vong hoặc khiến chúng ta mắc di chứng cả đời.

Tiếp xúc với một số kim loại nặng như thủy ngân, chì,…cũng có thể làm gia tăng hiện tượng tự miễn dịch, trong đó hệ thống miễn dịch tấn công chính các tế bào riêng của mình. Tình trạng này sẽ dẫn đến một số bệnh khớp như viêm khớp dạng thấp, và các bệnh về thận, hệ tuần hoàn và hệ thần kinh. Bởi vậy, loại bỏ kim loại nặng khỏi cơ thể là việc làm vô cùng cần thiết. 

Sử dụng những loại thảo mộc giá thành rẻ và phổ biến để giải quyết các vấn đề sức khỏe nói chung và thanh lọc cơ thể nói riêng vốn là phương pháp rất hữu hiệu. Nhắc đến công dụng đào thải kim loại nặng, rau mùi chính không chỉ là phương thuốc hiệu quả mà còn rất dễ tìm kiếm.

Dùng rau mùi theo cách này, thanh lọc 80% kim loại nặng khỏi cơ thể trong 2 ngày - Ảnh 1
Rau mùi được biết đến là thảo mộc có công dụng thanh lọc kim loại trong cơ thể hiệu quả. Ảnh: Internet.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, rau mùi có thể loại bỏ nhiều kim loại nặng như nhôm, thủy ngân và chì khỏi cơ thể. Trong một nghiên cứu trên động vật, rau mùi giúp giảm hấp thu chì vào xương (nơi các kim loại nặng thường tích tụ). Các nhà nghiên cứu tại Mexico cũng đã phát minh một loại máy lọc nước dùng rau mùi và đào thải thành công chì, niken.

Rau mùi chứa hàm lượng cao các khoáng chất có ích như kali, mangan, canxi, magiê, sắt, vitamin A và K. Với tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và sát trùng, rau mùi có khả năng thanh lọc cơ thể một cách hiệu quả.  

Cách sử dụng rau mùi 

Rau mùi là nguyên liệu rẻ, dễ tìm mua và có thể sử dụng thường xuyên mà không tốn kém. Chúng ta có thể làm sinh tố từ rau mùi hoặc sử dụng làm gia vị trong các món ăn hàng ngày. Hãy cùng tham khảo công thức nước rau mùi giải độc, tiêu viêm dưới đây:

Dùng rau mùi theo cách này, thanh lọc 80% kim loại nặng khỏi cơ thể trong 2 ngày - Ảnh 2
Ngoài việc sử dụng trong các món ăn, có thể dùng rau mùi làm nước ép thanh lọc cơ thể. Ảnh: Internet.

Nguyên liệu:

Rau mùi tươi xắt nhỏ

Nước ép táo 

Nước đun sôi để nguội

Bột cỏ lúa mì hoặc bột lá cây xanh bất kỳ như trà xanh

Cách làm: 

Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay đều và thưởng thức.

Ngoài ra, tinh dầu từ rau mùi có khả năng giúp đào thải kim loại nặng qua nước tiểu. Các chuyên gia khuyến cáo nên uống nước pha vài giọt tinh dầu rau mùi để đẩy nhanh quá trình thanh lọc. 

Các loại thảo mộc như rau mùi từ xưa đến nay đều có công dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng, chúng ta dường như chỉ nhớ đến khả năng kích thích vị giác của chúng mà quên mất những tác dụng chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy, hãy dành thời gian tận hưởng những món quà của thiên nhiên và đừng quên sử dụng rau mùi trong việc bảo vệ cơ thể khỏe mạnh. Rau mùi không đem lại tác dụng phụ khi sử dụng. Vì vậy, bạn hãy tích cực sử dụng rau mùi trong chế độ ăn và thói quen hàng ngày.

(Nguồn: Positivemed)

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