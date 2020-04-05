Dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần làm tốt 4 việc, tránh xa 4 thứ này sẽ không bao giờ lo mắc các bệnh về gan

Sống khỏe 05/04/2020 06:24

Gan là cơ quan nội tạng quan trọng bậc nhất của cơ thể. Chỉ cần chăm góc gan tốt, bạn sẽ sở hữu một sức khỏe dẻo dai và sống trường hợp.

Theo nghiên cứu, mỗi ngày gan phải thực hiện hơn 500 nhiệm vụ thiết yếu để duy trì sức khỏe. Do đó, chăm góc gan là việc làm hết sức cần thiết nếu muốn cơ thể khỏe mạnh. Dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần làm tốt 4 việc, tránh xa 4 thứ dưới đây, bạn sẽ không bao giờ lo mắc các bệnh về gan.

4 việc cực tốt cho gan

Với chức năng chính là khử độc, bảo vệ lá gan chính là bảo vệ sức khỏe của bạn. Để gan hoạt động tốt, chúng ta cần kiên trì làm 4 việc này:

- Uống nước: Bạn nên uống 8 - 10 ly nước lọc mỗi ngày. Đó là một trong những cách tốt nhất để gan có thể tống khứ chất độc ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, nếu có thể, bạn hãy thêm vào bữa sáng một cốc nước chanh. Chanh giúp củng cố khả năng đào thải chất độc của gan.

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Uống 8 - 10 ly nước mỗi ngày để giúp gan thải độc tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều rau quả: Ăn nhiều rau quả có thể góp phần tái tạo gan. Các loại rau tốt cho gan gồm cải bắp, cải xoăn, cà rốt, củ cải… Bạn cần ăn ít nhất một phần rau mỗi ngày để gan hoạt động tốt nhất.

- Làm việc và nghỉ ngơi hợp lí: Đây là khuyến cáo của các bác sĩ để đảm bảo các bộ phận trong cơ thể hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, bạn cần ưu tiên ngủ đủ giấc, khoảng 6 - 8 tiếng mỗi tối. Hơn nữa, cần tránh làm việc quá khuya. Nếu không, hoạt động của gan sẽ bị ảnh hưởng.

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Làm việc và nghỉ ngơi đúng cách để giúp gan và bộ phận khác của cơ thể hoạt động hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc: Rất nhiều nghiên cứu cho thấy, trạng thái tâm lý ảnh hưởng rất lớn tới gan. Nếu bạn thường xuyên bị căng thẳng, stress, gan sẽ hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất, bạn cần luôn giữ trạng thái tâm lí tích cực nhất.

4 thứ cần tránh để bảo vệ gan

Ăn quá nhiều thịt: Ăn uống ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của gan. Việc ăn quá nhiều một lúc và ăn quá nhiều thịt sẽ gây tổn thương cho gan. Ăn quá nhiều, đặc biệt là quá nhiều thịt sẽ làm tăng gánh nặng trao đổi chất của gan. Khi gan không xử lí được kịp thời, việc hấp thụ chất béo sẽ không thể được chuyển hóa hoàn toàn thành đường. Từ đó làm tăng nguy cơ bị gan nhiễm mỡ.

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Ăn quá nhiều thịt có thể gây tổn thương cho gan - Ảnh minh họa: Internet

Lạm dụng thuốc: Gan vốn dĩ đã làm việc đủ “cực khổ” nên bạn đừng khiến nó hoạt động quá tải. Bạn nên tránh xa việc lạm dụng thuốc và sử dụng các loại thuốc kháng sinh một cách bừa bãi. Đặc biệt, bạn cần cân nhắc khi dùng thuốc giảm đau. Việc uống thuốc giảm đau đều đặn có thể gây suy gan và các bệnh nguy hiểm khác về gan.

Thức khuya: Đây là thói quen xấu không chỉ làm tổn thương gan mà là cả cơ thể. Thói quen ngủ không đúng giấc, thức quá khuya ảnh hưởng lớn đến quá trình trao đổi chất bình thường của cơ thể. Về lâu dài, thức khuya gây tổn thương cho gan.

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Thức khuya có tác động tiêu cực tới sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet

Uống rượu thường xuyên: Rượu được coi là một trong những kẻ thù lớn nhất của gan. Rượu tạo ra acetaldehyd trong quá trình chuyển hóa ở gan và đây là chất độc hại gây tổn thương gan. Trong trường hợp nhẹ, nó có thể làm hỏng tế bào gan và làm men gan tăng cao. Nặng hơn, có thể dẫn tới xơ gan, ung thư gan.

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Gan là bộ phận có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe con người. Do đó, hãy bổ sung những loại thực phẩm tốt cho gan vào thực đơn hàng ngày.

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