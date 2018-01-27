Để bảo vệ mắt trước máy tính, dân văn phòng nên dùng ngay những thức uống bổ dưỡng này

Đặc biệt, nhân viên văn phòng với đặc thù công việc phải ngồi trước máy tính trong thời gian dài khiến đôi mắt luôn mệt mỏi và ngày càng kém linh hoạt.

Công nghệ ngày càng phát triển, việc thường xuyên phải tiếp xúc với các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, tivi... là điều không thể tránh khỏi.

Để bảo vệ đôi mắt, dân văn phòng có thể bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết bằng những thức uống bổ dưỡng dễ làm dưới đây.

Chuối: 3 trái

Cà chua: 1 trái

Nước cốt cam: 2 muỗng canh

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Đường: 3 muỗng canh

Thực hiện:

Chuối bạn rửa sạch, bỏ vỏ, cắt thành từng lát mỏng. Cà chua rửa sạch, bỏ hạt, cắt nhỏ rồi bạn cho tất các nguyên liệu vào máy xay nhuyễn.

Đây là thức uống bổ dưỡng không chỉ giúp tăng cường thị lực, bảo vệ mắt mà còn rất tốt cho những người suy nhược cơ thể.

Đu đủ + cà rốt + chuối

Nguyên liệu:

Đu đủ chín: 200g

Chuối: 1 trái

Cà rốt: 1 trái

Mật ong: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

Đu đủ, chuối, cà rốt bạn rửa sạch, bỏ vỏ và cắt thành các miếng nhỏ. Sau đó cho tất cả vào máy xay nhuyễn là có thể dùng được ngay.

Nước chanh + cà rốt + táo

Nguyên liệu:

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Cà rốt: 1 củ

Táo: 1 trái

Thực hiện:

Bạn gọt bỏ vỏ táo và cà rốt, cắt thành hạt lựu rồi cho vào máy xay. Sau đó, cho thêm nước cốt chanh vào khuấy đều là có thể dùng được. Nếu thích ngọt bạn có thể cho một chút đường vào.

Táo và cà rốt là sự kết hợp hoàn hảo giúp đôi mắt của dân văn phòng luôn tinh anh - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ bổ dưỡng cho mắt, thức uống này còn có tác dụng giải nhiệt và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Sữa chua + cà chua

Nguyên liệu:

Sữa chua: 1 hũ

Cà chua: 1 trái

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Thực hiện:

Cà chua bạn rửa sạch, bỏ hạt, cắt hạt lựu và cho vào máy xay cùng với sữa chua. Thức uống sẽ ngon hơn khi để lạnh.

Đây là thức uống giàu vitamin A và C, có tác dụng bảo vệ mắt và tăng cường thị lực rất tốt. Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên dùng thức uống này làn da sẽ trở nên hồng hào và mịn màng hơn rất nhiều.

Đủ đủ + sữa đặc + mật ong

Chuẩn bị:

Đu đủ chín: 200g

Sữa đặc: 2 muỗng canh

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Mật ong: 1 muỗng canh

Thực hiện:

Đu đủ bạn rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt và cho vào máy xay nhuyễn với các nguyên liệu khác. Thức uống này bạn chỉ nên dùng trong ngày.

Sinh tố đu đủ không chỉ tốt cho mắt mà còn rất có lợi cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Thức uống này có hương vị thơm ngon, giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ và làm sáng mắt.

Với những thức uống bổ dưỡng này, dân văn phòng sẽ không còn lo mắt bị tăng độ nữa!