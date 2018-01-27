Để bảo vệ mắt trước máy tính, dân văn phòng nên dùng ngay những thức uống bổ dưỡng này

Để giữ "cửa sổ tâm hồn" luôn sáng khỏe, dân văn phòng không nên bỏ qua những thức uống cực kỳ bổ dưỡng cho mắt nhưng lại rất dễ làm dưới đây.
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Công nghệ ngày càng phát triển, việc thường xuyên phải tiếp xúc với các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, tivi... là điều không thể tránh khỏi.
Đặc biệt, nhân viên văn phòng với đặc thù công việc phải ngồi trước máy tính trong thời gian dài khiến đôi mắt luôn mệt mỏi và ngày càng kém linh hoạt.
Để bảo vệ đôi mắt, dân văn phòng có thể bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết bằng những thức uống bổ dưỡng dễ làm dưới đây.
Những thức uống bổ dưỡng cho mắt dân văn phòng nên biết
Chuối + cà chua
Nguyên liệu:
Chuối: 3 trái
Cà chua: 1 trái
Nước cốt cam: 2 muỗng canh
Nước cốt chanh: 1 muỗng canh
Đường: 3 muỗng canh
Thực hiện:
Chuối bạn rửa sạch, bỏ vỏ, cắt thành từng lát mỏng. Cà chua rửa sạch, bỏ hạt, cắt nhỏ rồi bạn cho tất các nguyên liệu vào máy xay nhuyễn.
Đây là thức uống bổ dưỡng không chỉ giúp tăng cường thị lực, bảo vệ mắt mà còn rất tốt cho những người suy nhược cơ thể.
Đu đủ + cà rốt + chuối
Nguyên liệu:
Đu đủ chín: 200g
Chuối: 1 trái
Cà rốt: 1 trái
Mật ong: 1 muỗng cà phê
Thực hiện:
Đu đủ, chuối, cà rốt bạn rửa sạch, bỏ vỏ và cắt thành các miếng nhỏ. Sau đó cho tất cả vào máy xay nhuyễn là có thể dùng được ngay.
Nước chanh + cà rốt + táo
Nguyên liệu:
Nước cốt chanh: 1 muỗng canh
Cà rốt: 1 củ
Táo: 1 trái
Thực hiện:
Bạn gọt bỏ vỏ táo và cà rốt, cắt thành hạt lựu rồi cho vào máy xay. Sau đó, cho thêm nước cốt chanh vào khuấy đều là có thể dùng được. Nếu thích ngọt bạn có thể cho một chút đường vào.
Không chỉ bổ dưỡng cho mắt, thức uống này còn có tác dụng giải nhiệt và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.
Sữa chua + cà chua
Nguyên liệu:
Sữa chua: 1 hũ
Cà chua: 1 trái
Nước cốt chanh: 1 muỗng canh
Thực hiện:
Cà chua bạn rửa sạch, bỏ hạt, cắt hạt lựu và cho vào máy xay cùng với sữa chua. Thức uống sẽ ngon hơn khi để lạnh.
Đây là thức uống giàu vitamin A và C, có tác dụng bảo vệ mắt và tăng cường thị lực rất tốt. Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên dùng thức uống này làn da sẽ trở nên hồng hào và mịn màng hơn rất nhiều.
Đủ đủ + sữa đặc + mật ong
Chuẩn bị:
Đu đủ chín: 200g
Sữa đặc: 2 muỗng canh
Nước cốt chanh: 1 muỗng canh
Mật ong: 1 muỗng canh
Thực hiện:
Đu đủ bạn rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt và cho vào máy xay nhuyễn với các nguyên liệu khác. Thức uống này bạn chỉ nên dùng trong ngày.
Thức uống này có hương vị thơm ngon, giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ và làm sáng mắt.
Với những thức uống bổ dưỡng này, dân văn phòng sẽ không còn lo mắt bị tăng độ nữa!