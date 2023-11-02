Đây là loại rau canxi gấp 3 lần sữa, 2 lần đậu nành, ăn nhiều để xương chắc khỏe và nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Đây là loại rau giá rẻ quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của chúng ta và được bán phổ biến ở các chợ: Đậu cô ve (hay còn gọi là đậu que hay quả đỗ xanh).

Đậu cô ve (đậu que, quả đỗ xanh) là thực phẩm quen thuộc, dễ dàng chế biến thành nhiều món ngon. Đặc biệt, ăn đậu cô ve mỗi ngày còn tốt cho sức khỏe. Chúng phát triển quanh năm, vì thế bạn sẽ tìm thấy chúng ở các khu chợ hoặc cửa hàng tạp hóa bất kể thời điểm nào. Ngoài vai trò là một món ăn hằng ngày, đậu cô ve còn là một “chiến thần” bảo vệ sức khỏe. Thực phẩm này ít calo nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không nhiều người biết, loại rau này là thực phẩm "siêu canxi" với hàm lượng canxi còn cao hơn cả sữa và đậu nành.

Đậu cô ve (đậu que, quả đỗ xanh) là thực phẩm quen thuộc, dễ dàng chế biến thành nhiều món ngon. Ảnh minh họa: Internet Đậu cove là loại rau giàu vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin C, vitamin K, canxi, sắt, magie, mangan, phốt pho và kali. Trong số đó, điều đáng chú ý nhất là hàm lượng canxi trong loại rau này cao hơn rất nhiều so với sữa và đậu nành, gấp khoảng 3 lần sữa và gấp 2 lần đậu nành. Điều này làm cho đậu cove trở thành thực phẩm lý tưởng để duy trì sức khỏe xương ở người trung niên và người lớn tuổi. Ngoài hàm lượng canxi dồi dào, loại rau này còn rất giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Không những vậy, nó còn chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Công dụng của đậu cô ve đối với sức khỏe Cải thiện sức khỏe tim mạch Đậu cô ve chứa nhiều chất xơ, đây là một chất dinh dưỡng quan trọng vì nhiều lý do. Đặc biệt, chất xơ hòa tan có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn bằng cách giảm mức cholesterol LDL (cholesterol xấu). Đậu cô ve chứa nhiều chất xơ, đây là một chất dinh dưỡng quan trọng. Ảnh minh họa: Internet Chứa chất chống oxy hóa Đậu cô ve có chứa chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể khỏi bị tổn thương do gốc tự do. Các gốc tự do gây ra bệnh tim và ung thư. Vì vậy, để ngăn ngừa tổn thương gốc tự do trong cơ thể, đậu cô ve là những thực phẩm tốt nhất có thể giúp ngăn ngừa ung thư và bệnh tim. Có thể giúp ngăn ngừa ung thư Đậu cô ve chứa chất diệp lục, có thể giúp làm chậm sự phát triển của khối u ung thư và giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng họ cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận lợi ích chống ung thư của chất diệp lục. Cải thiện sức khỏe xương Canxi tìm thấy trong đậu cô ve giúp ngăn ngừa sự xuống cấp của xương và chứng loãng xương. Đậu que cũng có chứa vitamin K và A giúp thúc đẩy sức khỏe xương và ngăn ngừa mất xương. Canxi tìm thấy trong đậu cô ve giúp ngăn ngừa sự xuống cấp của xương và chứng loãng xương. Ảnh minh họa: Internet Điều trị các vấn đề về dạ dày-ruột Lượng cao chất xơ trong đậu cô ve sẽ làm giảm các vấn đề tiêu hóa như táo bón, loét và bệnh trào ngược axit. 110 gram đậu cô ve có thể cung cấp cho bạn 15% lượng chất xơ cần có hằng ngày.

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