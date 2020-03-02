Cải thiện nhan sắc tài tình khi biết cách khắc phục tóc rụng nhiều “chuẩn salon”

Không thể phủ nhận “sự vi diệu” của mái tóc đối với nhan sắc, nhất là chị em phái đẹp. Chỉ cần thay đổi kiểu tóc không phù hợp một chút với khuôn mặt là đã thấy một trời khác biệt. Thế nên một mái tóc ngày càng lưa thưa, mỏng dẹt vì rụng nhiều sẽ còn mang lại “hiệu ứng” không nhỏ khiến nhan sắc chị em tụt hạng vài phần.

Mỗi người sở hữu mái tóc không giống nhau và tóc nhiều hay ít còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dù là đàn ông hay phụ nữ, người trẻ hay người già thì cũng đều rụng tóc và trung bình mỗi người rụng khoảng 40 – 100 sợi/ngày.

Bên cạnh đó, tóc rụng nhiều còn cảnh báo một số vấn đề sức khỏe đáng lưu ý. Càng dắt túi sớm cách khắc phục tóc rụng nhiều và làm dày tóc tại nhà thì chị em càng tự tin sở hữu mái tóc “chuẩn salon”, vừa khỏe đẹp, vừa tiết kiệm khá nhiều tiền.

Tóc rụng nhiều khi rơi rụng trên 100 sợi mỗi ngày và liên tục trong thời gian dài

Đây là những sợi tóc rụng theo vòng đời: mọc ra, phát triển, già yếu rồi rơi rụng. Sợi này rụng đi thì có tóc con mới mọc ra thay thế. Kiểu tóc rụng này hoàn toàn bình thường và không có gì đáng lo ngại.

Tuy nhiên, nếu mái tóc có một trong các dấu hiệu sau đây thì nguy cơ tóc yếu, rụng nhiều là rất lớn và cần phải quan tâm ngay:

- Tóc rơi rụng trên 100 sợi mỗi ngày và rụng liên tục trong thời gian dài

- Chỉ cần đưa tay vuốt nhẹ là tóc rụng, vướng vào kẽ tay

- Kẹp khoảng 10-15 sợi tóc giữa hai ngón tay kéo mạnh là có khoảng 2-4 sợi rơi rụng

- Rụng tóc nhiều mỗi khi thức dậy hoặc khi gội đầu

- Đường chân tóc ngày càng lộ rõ và thưa thớt tóc

- Tóc rụng từng mảng hoặc có dấu hiệu hói đầu

- Tóc rụng nhiều hơn tóc mọc lại, mái tóc thưa và mỏng dần đều

2. Các nguyên nhân dẫn đến tóc rụng nhiều

Nếu muốn biết làm sao để hết rụng tóc cho nữ thì bước tìm hiểu, xác định nguyên nhân khiến tóc rụng bất thường rất quan trọng.

Một số nguyên nhân phổ biến có thể kể đến như sau:

- Búi tóc thường xuyên và quá chặt: Dù mê mẩn búi tóc củ tỏi hay buộc tóc đuôi ngựa thì phái đẹp cũng nên hạn chế để xõa tóc nhiều hơn. Bởi khi búi hoặc buộc tóc nhiều và quá chặt, tóc không được “thở” và kém hấp thu dưỡng chất, từ đó dần suy yếu và rụng nhiều.

- Chải tóc trong khi gội đầu hoặc vò đầu tóc quá mạnh: Tóc ướt là lúc tóc yếu hơn bình thường nên việc chải tóc trong khi gội hoặc vò tóc mạnh tay sẽ vô tình làm tóc bị ảnh hưởng và dễ rụng nhiều.

Nguyên nhân khiến tóc rụng bất thường

- Gội đầu bằng nước nóng: Tóc không “kết thân” được với nước nóng vì nước nóng khiến tóc dễ bị mất nước và tổn thương. Nếu gội đầu bằng nước nóng trong thời gian sẽ làm tóc yếu và rơi rụng.

- Sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc không phù hợp: Thông thường, các sản phẩm như dầu gội, dầu xả chứa nhiều hóa chất và khi chẳng may dùng phải sản phẩm chứa hóa chất gây hại cho tóc, kết quả chính là dị ứng da đầu, ngứa ngáy hoặc những búi tóc rụng rơi lả tả.

- Tác động quá nhiều lên tóc: Làm đẹp, tạo kiểu cho tóc là nhu cầu chính đáng của phái đẹp nhưng việc uốn, sấy, duỗi, nhuộm… nhiều nhiệt và hoá chất sẽ khiến lớp lipid và keratin ở tóc bị hư tổn, khó phục hồi.

- Căng thẳng, stress: Đôi khi cách khắc phục tóc rụng nhiều chỉ đơn giản là giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ. Vì stress làm mất ngủ, kích thích cơ thể tiết ra teleogen effluvium, khiến hệ miễn dịch suy yếu và nang tóc dễ bị tổn thương, tóc dễ gãy rụng.

Tóc rụng nhiều do stress

- Các bệnh về da đầu: Nấm, vảy nến, eczema… là những bệnh khiến da đầu bị viêm, làm thay đổi cấu trúc tóc, dẫn đến tình trạng tóc rụng và khó mọc lại.

- Mất cân bằng nội tiết tố: Nội tiết tố estrogen ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của tóc nên khi phụ nữ mất cân bằng nội tiết tố, tóc cũng theo đó mà thiếu sức sống, chẻ ngọn, gãy rụng.

- Thiếu hụt vitamin B5, thừa vitamin A: Đây là những vitamin ảnh hưởng đến sự phát triển và khỏe mạnh của tóc nên nếu cơ thể không được cung cấp đủ, tóc rụng nhiều là chuyện sẽ xảy ra.

- Sử dụng thuốc điều trị bệnh: Một số loại thuốc ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của tóc khiến tóc rụng nhiều. Chỉ khi dừng sử dụng thuốc thì tóc mới dần phục hồi được.

- Suy giảm tuyến giáp: Tuyến giáp sản xuất hormone trao đổi chất, tăng trưởng và phát triển cho cơ thể nên nếu tuyến giáp không khỏe mạnh, tóc gãy rụng là điều dễ nhìn thấy.

- Buồng trứng đa nang: Đây là tình trạng mất cân bằng hormone giới tính và đi kèm với hệ quả là tóc thưa thớt, mỏng dần đi.

- Phụ nữ sau khi sinh: Da đầu yếu và nhờn hơn, tóc rụng thường xuyên cũng là tình trạng thường thấy ở phụ nữ sau khi “vượt cạn”.

3. Cách khắc phục tóc rụng nhiều hiệu quả

Cách ngăn rụng tóc và làm dày tóc cần thời gian, sự kiên trì để có thể đem lại một mái tóc khỏe mạnh, bồng bềnh, đầy sức sống với những lưu ý sau:

Trong các hoạt động thường ngày:

- Gội đầu, massage da đầu nhẹ nhàng, đúng cách; mỗi tuần gội đầu 1-2 lần là đủ; không chải tóc khi còn ướt

Gội đầu, massage da đầu nhẹ nhàng, đúng cách

- Lựa chọn các sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp, thiên nhiên, lành tính. Có thể gội đầu với nước trà, chanh sả tự nấu thay vì sử dụng dầu gội hóa chất

- Thường xuyên xõa tóc thoải mái, tự do, không buộc tóc quá chặt

- Hạn chế tác động nhiệt và hóa chất lên tóc, nên hong khô tóc tự nhiên

Nên hong khô tóc tự nhiên

- Ngủ đủ giấc, tinh thần thoải mái, tránh dùng các chất kích thích không tốt cho cơ thể, tập thể dục tăng cường sức khỏe.

- Bảo vệ, che chắn tóc khi ra ngoài đường hoặc đi dưới ánh nắng mặt trời

Trong chế độ ăn uống:

“Kết thân” với các loại rau củ quả tự nhiên tốt cho sự sinh trưởng, phát triển của tóc và sử dụng thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày.

Bao gồm: đậu nành cung cấp protein thực vật giúp tóc khỏe và dày hơn; khoai tây cung cấp nhiều vitamin A, B, C nuôi tóc; hành tây giàu collagen kích thích mọc tóc, giúp tóc giảm gãy rụng hay các loại thực phẩm giàu sắt, vitamin D, B5 như trứng, nấm, cá hồi, sữa, bơ, phô mai, rau xanh, các loại đậu... Nên bổ sung để mái tóc được cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất thiết yếu.

Bổ sung các loại rau củ quả tự nhiên trong mỗi bữa ăn hàng ngày để mái tóc được cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất thiết yếu

Trong trường hợp tóc rụng nhiều vì các bệnh lý trong cơ thể thì cách chữa rụng tóc và kích thích mọc tóc cần phải kết hợp thêm sự thăm khám, chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Áp dụng các “bí kíp” khắc phục tóc rụng nhiều:

- Uống nước ép lô hội hoặc bôi nhựa cây lô hội lên vùng tóc bị rụng khoảng 3 lần/ ngày, kiên trì cho đến khi tóc phục hồi và mọc trở lại.

- Ép nước rau dền đắp lên da đầu giúp kích thích nang tóc phát triển và tóc mọc nhanh trở lại.

- Kết hợp nước vo gạo và vừng tươi đun sôi rồi pha với nước gội đầu để giúp tóc bóng khỏe, mượt mà. Có thể gội 4-5 lần/tuần.

- Xay nhuyễn hạt chanh với tiêu đen thành hỗn hợp sền sệt và bôi trực tiếp lên da đầu. Sự kết hợp này có thể đem lại cảm giác hơi nóng rát nhưng kết quả rất khả quan cho những trường hợp tóc gãy rụng nhiều.

- Cách trị rụng tóc dân gian khá phổ biến, dễ áp dụng tiếp theo là bôi dầu dừa khắp chân tóc, da đầu và massage nhẹ nhàng. Các tinh chất có trong dầu dừa sẽ nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh tự nhiên, chắc khỏe đáng ngỡ ngàng.

Bôi dầu dừa khắp chân tóc, da đầu và massage nhẹ nhàng

- Dùng viên nén vitamin E bôi lên chân tóc giúp dưỡng chất thấm sâu vào tế bào, kích thích nang tóc phát triển.

- Ủ tóc với dấm rượu táo hâm nóng, sau khoảng 1 giờ thì gội sạch lại với nước hoặc dầu gội thông thường. Cách này giúp ngăn ngừa rụng tóc, giúp tóc mọc nhanh và khỏe hơn.

- Ủ tóc với dầu oliu giúp tóc bóng mượt, mọc dày và nhanh chóng hơn. Nên áp dụng 3-4 lần/tuần.

Trên đây là những thông tin hữu ích về cách khắc phục tóc rụng nhiều để phái đẹp chăm sóc, bảo vệ mái tóc ngay tại nhà. Chỉ cần chút kiên nhẫn, mái tóc lưa thưa, yếu ớt sẽ không còn là nỗi lo ngại cho bất kỳ chị em phái đẹp nào.