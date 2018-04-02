Cai nghiện máy tính ngay nếu không muốn mắc những căn bệnh này, cái thứ 4 là nguy hiểm nhất

Sống khỏe 02/04/2018 16:27

Nếu đang nghiện máy tính, chắc chắn bạn sẽ sớm phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm này vào một ngày không xa.

Trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển, sử dụng máy tính trở thành hoạt động không thể thiếu của mỗi người. Thiết bị này giúp chúng ta học tập, làm việc, giao lưu, kết bạn... vô cùng hiệu quả.

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Sử dụng nhiều hay nghiện máy tính có thể khiến bạn mắc nhiều căn bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu đang mắc những triệu chứng nghiện máy tính như: sử dụng liên tục 12 giờ/ngày, cảm thấy khó chịu khi không được dùng... bạn sẽ phải đối mặt với nhiều căn bệnh đáng sợ.

Những bệnh nguy hiểm thường gặp ở người nghiện máy tính 

Hội chứng ống cổ tay

Các chuyên gia thuộc đại học Boston (Mỹ) cho biết, hội chứng ống cổ tay thường gặp ở những người thường xuyên dùng máy tính. Nguyên nhân khi dùng máy liên tục, các dây thần kinh giữa ở ống cổ tay bị chèn ép dẫn đến đau và tê toàn bộ bàn tay.

Nếu không sớm thay đổi thói quen và điều trị đúng cách, bạn sẽ phải đối mặt với tổn thương mạch máu và suy giảm tính linh hoạt của cổ tay.

Bệnh huyết khối

Bệnh huyết khối là hiện tượng máu bị đông ở các tĩnh mạch nằm sâu trong cơ thể, thường gặp nhất là ở các tĩnh mạch chân. Những cục máu đông hình thành do ít vận động này có thể di chuyển đến tim, phổi... gây ra đột quỵ, thậm chí dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Cai nghiện máy tính ngay nếu không muốn mắc những căn bệnh này, cái thứ 4 là nguy hiểm nhất - Ảnh 2
Người nghiện máy tính thường ngồi một chỗ, dễ mắc bệnh huyết khối - Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh huyết khối thường có các triệu chứng như sưng, đau nhức chân mỗi khi vận động. Cách tốt nhất để phòng ngừa căn bệnh này là hạn chế thời gian ngồi sử dụng máy tính, thường xuyên vận động cơ thể cũng như đồng thời cung cấp đầy đủ nước.

Các vấn đề về xương

Những người nghiện máy tính thường chỉ thích ở nhà, rất ít khi ra ngoài vì thế dễ thiếu hụt vitamin D từ ánh sáng mặt trời.

Nếu tình trạng thiếu vitamin D kéo dài, chúng sẽ gây ra chứng loãng xương khiến cơ thể trở nên yếu đuối và dễ bị thương dù chỉ va chạm nhẹ.

Trầm cảm

Cai nghiện máy tính ngay nếu không muốn mắc những căn bệnh này, cái thứ 4 là nguy hiểm nhất - Ảnh 3
Trầm cảm là căn bệnh thường gặp ở người nghiện máy tính - Ảnh minh họa: Internet

Nghiện máy tính khiến người sử dụng đắm chìm trong thế giới ảo không còn muốn trò chuyện với người xung quanh. Ngoài ra, việc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong thời gian dài sẽ làm hạn chế việc sản xuất melatonin - một hormone giúp bạn dễ ngủ.

Tình trạng mất ngủ diễn ra thường xuyên sẽ khiến bạn luôn cảm thấy khó chịu, dễ bực bội hay lo âu quá độ lâu ngày dẫn đến các chứng bệnh tâm lý, điển hình là trầm cảm.

Bệnh trĩ

Hiện nay có rất nhiều người trẻ mắc phải bệnh trĩ nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng máy tính quá nhiều. Các chuyên gia Mỹ cho biết, việc ngồi hàng tiếng đồng hồ trước máy tính làm tăng áp lực tới các tĩnh mạch ở hậu môn và trực tràng, gây ra bệnh trĩ.

Cách cai nghiện máy tính hiệu quả

Kiểm soát thời gian sử dụng: Không nên dùng máy tính quá 12 giờ/ngày. Bạn nên đứng dậy và vận động cho máu được lưu thông sau 45 - 60 phút ngồi làm việc.

Hình thành thói quen mới: Khi thư giãn, giải lao, bạn hãy làm việc khác và cố gắng tránh xa máy tính. Hãy chọn một phương pháp giải trí khác thay cho máy tính như đọc sách, xem tivi, đi dạo...

Cai nghiện máy tính ngay nếu không muốn mắc những căn bệnh này, cái thứ 4 là nguy hiểm nhất - Ảnh 4
Dành nhiều thời gian cho gia đình là một trong những cách cai nghiện máy tính hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những bệnh thường gặp ở người nghiện máy tính, hy vọng bạn sẽ có thêm động lực thay đổi thói quen để bảo vệ sức khỏe của mình.

Nếu thường xuyên làm việc với máy tính, hãy áp dụng ngay những bài tập đơn giản này để giảm mỏi mắt

Nếu thường xuyên làm việc với máy tính, hãy áp dụng ngay những bài tập đơn giản này để giảm mỏi mắt

Những người phải làm việc liên tục với máy tính thường dễ gặp hiện tượng mờ và mỏi mắt. Để giảm bớt tình trạng này, bạn có thể thử áp dụng những bài tập đơn giản dưới đây.

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