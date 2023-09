Cách giải nhiệt cơ thể trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm 

Thời tiết nóng bức, khiến con người khó chịu, dễ dẫn tới những vấn đề không mong muốn như giảm sút của sức khỏe và bực bội về tâm lý. Vì thế, chúng ta cần có cách giải nhiệt cơ thể từ bên trong bằng các loại trái cây tươi giàu vitamin C. Đây chính là cách làm mát cơ thể an toàn, thanh nhiệt, cân bằng tâm trạng nhanh chóng.

Chanh là loại quả có chứa nhiều vitamin C giúp giải nhiệt nhanh. Nên rất nhiều sản phẩm giúp thanh lọc cơ thể đang bán trên thị trường hiện nay được làm từ loại quả này. Vào những ngày nắng nóng, chỉ cần uống một cốc nước chanh cũng đủ cung cấp lượng vitamin C và các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, tránh tình trạng mất nước, giải khát, tiêu đờm, thông cổ mát họng.

Dâu tây

Theo các nghiên cứu gần đây cho biết, 1 chén dâu tây chứa khoảng 51,5mg vitamin C, đã bằng một nửa nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Do đó, chỉ cần ăn 2 chén dâu tây mỗi ngày là bạn đã cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống oxy hóa mạnh mẽ, giải nhiệt nhanh chóng. Bên cạnh đó, loại quả này còn rất giàu mangan, chất xơ, iốt rất tốt cho cơ thể và hệ đường ruột.

Dưa hấu

Nước ép dưa hấu giúp thanh lọc cơ thể

Uống nước ép dưa hấu là cách giải nhiệt nóng trong người hiệu quả, nhanh chóng giúp bạn thỏa mãn cơn khát. Thành phần vitamin A & kali, vitamin C, tinh bột, đường, canxi, magie, phot-pho trong loại quả này mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chính vì vậy, để giải nhiệt cơ thể, ngày hè trong tủ lạnh nhà bạn nên có sẵn loại nước ép này.

Đu đủ

Sinh tố đu đủ là loại thức uống thơm ngon, giải nhiệt cơ thể, thích hợp với người da khô. Đặc biệt, đây là loại thức uống giải nhiệt trị mụn cực tốt. Vì thế, mỗi ngày bạn nên uống 1 ly sinh tố đu đủ, vừa tốt cho sức khỏe lại làm đẹp cho làn da.

Bạn hãy cho một lát đu đủ chín đã được cắt thành những miếng nhỏ vào máy xay sinh tố rồi cho vào 1 ly sữa tươi, một ít mật ong, thêm chút nước đun sôi để nguội và xay nhuyễn. Sau đó, rót ra ly và thưởng thức.

Mơ

Nước mơ ngâm thanh nhiệt tốt cho mẹ bầu

Nước mơ ngâm là một trong các loại nước uống giải nhiệt cơ thể có thể phòng tránh tình trạng khử nước. Bên cạnh đó, loại trái này còn chứa rất nhiều sắt, lượng lớn beta – carotene và lượng vitamin A dồi dào rất tốt cho sức khỏe. Vì thế, mọi lứa tuổi, kẻ cả phụ nữ đang trong giai đoạn mang thai cũng có thể uống được nước mơ ngâm. Ngoài việc ngâm mơ để lấy nước, bạn có thể cất giữ mơ trong tủ lạnh khoảng vài ngày để ăn dần cũng được.

Nước trà xanh

Trong lá trà xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa (Epigallocatechin Gallate) từ nguồn gốc tự nhiên giúp giải trừ mệt mỏi, căng thẳng cho cơ thể khi làm việc ở cường độ cao. Hơn nữa, cũng nhờ vào thành phần này, uống nước trà xanh có thể làm mát da, giúp loại bỏ độc tố và làm làn da tươi sáng hơn. Vì thế, vào những ngày hè oi bức, bạn hãy dành chút thời gian để mua lá trà xanh về, rửa sạch và nấu để uống hàng ngày. Nếu thích ngọt, bạn cũng có thể cho chút đường vào, nước trà sẽ ngọt thanh hơn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống trà xanh vào ban ngày, tránh uống vào buổi tối có thể gây mất ngủ.

Nước atiso

Bạn cũng có thể uống nước atiso để giải nhiệt, đồng thời cải thiện khả năng tiêu hoá, giảm mỡ trong máu và tốt cho gan, thận. Chỉ cần vài bông atiso, một bó lá dứa và ít đường phèn là bạn có thể nấu được một nồi nước bổ dưỡng, thơm mát cho cả gia đình. Sau khi nấu xong hãy bảo quản trong tủ lạnh để dùng trong vài ngày sẽ rất tiện lợi.

Nước atiso thanh nhiệt tốt cho người bệnh tiểu đường

Tuy nhiên, nếu bị tiểu đường, việc uống gì để giải nhiệt bạn cần phải lựa chọn kỹ. Bởi căn bệnh này là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra mù lòa, suy thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bất lực, rối loạn nhận thức, giảm tuổi thọ và chất lượng cuộc sống… Trà atiso là một trong những loại nước uống tốt cho bệnh tiểu đường, giúp thanh nhiệt nhanh chóng, làm giảm cholesterol, giàu vitamin và chất khoáng, giảm lượng đường máu hiệu quả.

Bên cạnh việc uống các loại nước thì bạn cũng có thể ăn thực phẩm chứa nhiều nước để giải nhiệt cho cơ thể. Bởi các nhà khoa học cho rằng triết lý khoa học của nước trong tế bào không chỉ uống mà còn phải “ăn nước”. Khi ăn các thực phẩm chứa hàm lượng nước dồi dào như rau củ màu xanh, cà rốt, củ cải, các loại hoa quả... sẽ giúp hấp thu dưỡng chất diễn ra nhanh chóng và khoa học hơn, ngăn ngừa cơ thể bị mất nước, đồng thời giúp thanh nhiệt, loại bỏ độc tố nhanh chóng.

Chính vì vậy, vào những ngày hè nóng bức, bạn hãy uống thật nhiều các loại nước mát thanh lọc cơ thể và ăn thực phẩm “giàu nước” để giải nhiệt, “cứu cánh” cho những ngày hè nóng bức.

Cách hạ nhiệt cơ thể khi nóng

Theo các chuyên gia y tế, trong những ngày nắng nóng để hạ nhiệt cơ thể nhanh chóng thì việc cần ưu tiên hàng đầu chính là liên tục bổ sung nước lọc, uống trước khi có cảm giác khát. Khi làm việc ngoài trời, người lao động luôn phải uống đủ 500-600ml trước khi bắt đầu làm và khoảng 2 tiếng sau thì bổ sung thêm 80ml. Sau đó, cần bổ sung đều đặn 200-300ml nước/ lần, mỗi lần cách nhau 10-20 phút.

Với trẻ em khi hoạt động ngoài trời thì cần bổ sung 150-250ml nước khi bắt đầu và một lượng tương tự mỗi 20 phút tiếp theo và 800ml trong 2 tiếng đầu tiên sau khi ngừng vận động. Bên cạnh đó, bạn cần phải bổ sung thêm các loại nước có tính thanh mát, thanh lọc cơ thể từ các loại rau củ và trái cây, để ngăn sự mất nước.

Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, bạn có thể kết hợp cùng với 2 cơ chế làm mát cơ thể sau đây:

Xịt nước lên vùng da hở để hạ nhiệt nhanh chóng

Một là, xịt nhiều nước mát lên cơ thể, đây là cách làm mát đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cách giảm nóng trong người này sẽ hạ nhiệt nhanh chóng những vùng da hở được tưới nước lên trực tiếp. Đồng thời, bạn cũng hãy dùng thêm quạt để tăng khả năng bay hơi nước, làm mát dễ hơn. Song song với đó là lấy túi nước đá đặt vào trán, đầu, nách, bẹn và cổ để đẩy nhanh quá trình hạ nhiệt, làm mát cơ thể.

Hai là, bạn sử dụng khăn thấm ướt nước có pha tỉ lệ cồn nhẹ xoa lên bề mặt da vùng ngực, lưng, trán, đùi… Nước có cồn loãng bay hơi rất nhanh, đây là cách rất tốt giúp cơ thể thải nhiệt.

Chính vì vậy, bạn hãy lắng nghe cơ thể mình, nếu cảm thấy không thể thích ứng với nắng nóng thì lập tức tìm bóng râm, nơi thoáng mát, có điều hòa như các trung tâm mua sắm, nơi công cộng… tận hưởng không khí mát lạnh, giảm nhiệt cơ thể.

Trồng cây xanh để thanh lọc không khí, làm mát cho ngôi nhà bạn

Ngoài ra, một trong những cách thiết thực nhất để tránh nóng vào mùa hè, giải nhiệt cơ thể hiệu quả nhất đó là bạn nên trồng cây xanh trong nhà, giúp hút khí CO2 và thải ra khí Oxy vào ban ngày. Những loại cây như tuyết tùng, thường xuân, lưỡi hổ, dương xỉ... là những loại cây rất tốt để trồng trong nhà với mục đích thanh lọc không khí, làm mát không gian, cho tinh thần thêm thoải mái. Hơn nữa, nhờ khả năng ngăn bụi và lọc không khí, cây xanh sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày nóng bức. Đây cũng là cách giải nhiệt cơ thể vừa hiệu quả lại nâng cao cảnh quan môi trường.