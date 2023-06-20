Bất ngờ với những lợi ích mà việc chải tóc đem lại

Sống khỏe 20/06/2023 10:03

Không chỉ có tác dụng gỡ rối, việc chải tóc còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Việc chải tóc không còn xa lạ gì đối với chị em phụ nữ. Tưởng chừng chỉ đơn giản là thói quen hàng ngày, nhưng chải tóc lại mang đến những tác dụng bất ngờ mà ít ai biết đến.

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Chải tóc không chỉ giúp gỡ rối mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Dưỡng tóc

Vì chải tóc giúp gỡ tóc xơ rối, giúp mái tóc luôn vào nếp ngay ngắn. Điều này giúp tóc của bạn được kích thích phát triển.

Trong quá trình chải, lược sẽ tác động đến các nang lông trên đầu, làm tóc được nuôi dưỡng tốt hơn.

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Chải tóc hàng ngày sẽ giúp mái tóc đẹp hơn.

2. Làm sạch tóc

Lợi ích của việc chải tóc thường xuyên còn thể hiện ở việc làm sạch tóc. chải tóc có thể loại bỏ tóc gãy rụng, da nổi, bụi bẩn, chất nhờn,..., giữ cho tóc và da đầu sạch sẽ. Bên cạnh đó còn thúc đẩy sự bài tiết của tuyến bã nhờn trên đầu và tăng cường trao đổi chất.

3. Giúp ngủ ngon

Khi chải tóc, răng lược tiếp xúc trực tiếp lên da đầu, giúp thúc đẩy lưu thông máu, khiến chúng ta cảm thấy thư giãn hơn, bớt căng thẳng và từ đó giấc ngủ được cải thiện.

Ngoài ra, khi chải tóc, vì da đầu như được massage nên sẽ giúp quá trình lưu thông máu lên não tốt hơn. Chắc chắn nhiều người không biết rằng chải tóc thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch não, từ đó giúp não hoạt động linh hoạt hơn, giúp ngăn ngừa tình trạng suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

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Chải tóc giúp thúc đẩy lưu thông máu.

Chỉ 1 động tác chải tóc nhưng có thể kích thích các huyệt vị trên đầu, thúc đẩy thần kinh vận động, cân bằng, cảm giác, nói và thị lực được linh hoạt hơn. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho những người bị đột quỵ.

4. Tốt cho não bộ

Ngoài những lợi ích thông thường về thị lực, chải tóc còn có thể giảm đau đầu, ngăn ngừa cảm lạnh, thậm chí giúp hạ huyết áp và giảm khả năng mắc các bệnh về não.

Chải tóc thường xuyên còn có tác dụng bồi bổ sức khỏe, giảm mệt mỏi, thậm chí có thể trì hoãn sự lão hóa của não bộ.

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Chải tóc đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Tuy chải tóc có tác dụng tốt như vậy nhưng chúng ta không nên lạm dụng mà chỉ nên chải tóc 2 lần mỗi ngày. Theo đó chúng ta nên chải tóc vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi lần chỉ nên chải tóc tối đa 5-10 phút.

Nên dùng lược bằng gỗ hoặc bằng sừng để chải tóc, vì dùng lược nhựa hay kim loại có thể sinh ra tĩnh điện, làm xước da đầu, xơ tóc. Ngoài ra, thay vì dùng lược, có thể dùng 10 ngón tay để chải tóc kết hợp với massage da đầu cũng sẽ đem lại hiệu quả tốt.

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