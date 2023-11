5 biện pháp phòng chống cúm mùa: Tiêm vắc-xin là cách tốt nhất

Cúm mùa lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, ho, hắt hơi.

Theo báo Sức Khỏe Đời Sống hàng năm Việt Nam vẫn ghi nhận từ 600.000 - 1.000.000 trường hợp mắc cúm mùa, số mắc ghi nhận quanh năm và có xu hướng gia tăng vào thời điểm chuyển mùa hè - thu, đông - xuân.

Triệu chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác, việc chẩn đoán và điều trị phải tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Ảnh minh họa: Internet

Trên thế giới có khoảng 1 tỷ trường hợp mắc bệnh cúm mùa hàng năm, Trong đó, có 3 - 5 triệu trường hợp mắc bệnh nặng và gây tử vong cho khoảng 290.000 - 650.000 ca về đường hô hấp mỗi năm.

Cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên. Bệnh xảy ra quanh năm, thường vào mùa đông xuân hoặc thời điểm chuyển mùa. Bệnh lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, ho, hắt hơi.

Bệnh cúm mùa tiến triển thường lành tính, nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những trẻ nhỏ, sinh non, có bệnh lý như tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, hen phế quản… là đối tượng dễ mắc cúm do sức đề kháng kém. Bệnh có thể gây suy hô hấp do viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong…

Trẻ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân cúm mùa hoặc sống tại khu vực có bệnh cúm lưu hành có nguy cơ mắc bệnh cao. Các triệu chứng bệnh thường xuất hiện sau 1- 4 ngày (trung bình 2 ngày) sau khi cơ thể tiếp xúc với virus cúm (thời gian ủ bệnh).

Ảnh minh họa: Internet

Tiêm vắc-xin là cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh cúm. Tiêm phòng cúm đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ cao và những người hành nghề chăm sóc sức khỏe. Khuyến cáo tiêm phòng cúm hàng năm cho:

- Phụ nữ mang thai

- Trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi

- Người trên 65 tuổi

- Người mắc bệnh mạn tính

- Nhân viên y tế.

Các biện pháp khác để phòng ngừa cúm:

- Rửa và lau khô tay thường xuyên

- Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi

- Vứt bỏ khăn giấy đúng cách sau khi sử dụng

- Ở nhà khi cảm thấy không khỏe

- Tránh tiếp xúc gần với người bệnh

Tránh chạm vào mắt, mũi hay miệng

(Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh)

Tư thế ngồi làm việc chuẩn giúp dân văn phòng "đánh bay" đau vai, đau thắt lưng Rất nhiều người làm việc ngồi một chỗ bị tình trạng đau cổ, đau gáy, vai, đau thắt lưng. Nhiều lúc đi khám hoài mà không tìm ra bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-bien-phap-phong-chong-cum-mua-tiem-vac-xin-la-cach-tot-nhat-631207.html